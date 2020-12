Maribel Guardia a posé à l’extérieur avec une tenue de sport ajustée | Réforme

La belle actrice costaricaine Garde Maribel qui a maintenant plus de 60 ans, a réussi à faire fondre tout Instagram après avoir révélé son ventre plat enviable avec une tenue de sport qui lui correspond.

Une fois de plus, Maribel Guardia a réussi son chemin en apparaissant sur les réseaux sociaux, suscitant l’envie de tout le monde pour son incroyable ventre plat.

Et c’est que la belle actrice et présentatrice a montré une partie de ses charmes intacts, qui à chaque fois semblent mieux dépassant encore 60 ans.

À travers son compte Instagram officiel, c’est là que la Costaricaine a semblé faire fondre amis et étrangers avec son ravissement charmant d’élèves qu’elle leur a donné quand elle n’imaginait pas causer cet impact.

#happy # Sunday Smile Aujourd’hui est une excellente journée pour être fier de qui vous êtes #lookoftheday @ modafitness.xalapa », a écrit Maribel dans le post.

Comme prévu, cette publication a eu un grand impact auprès de ses millions de followers, car chaque jour, il partage généralement une photo de ses tenues montrant qu’il a un grand sens de la mode.

La photo a été partagée il y a environ deux heures et jusqu’à présent, elle compte plus de 47000 likes et des commentaires sans fin de fans fascinés par tout ce qui a à voir avec le beau pilote.

Jolie “,” Jolie dame “,” C’est comme ça que je veux être quand je serai grande “,” Comme c’est belle! “,” Précieuse “,” Preciosaaaa “,” Wooooooo photographie spectaculaire, belle figure Maribel la meilleure étoile de l’univers bénédictions “,” Quelle femme spectaculaire plus belle plus lida plus belle “, étaient certains des commentaires.

D’un autre côté, Garde Maribel Il y a quelques semaines, il a réussi à atteindre 10 millions d’abonnés sur sa page Facebook, et pour le fêter, il a décidé de partager une photo qui soulevait la plus basse passion de plus d’un de ses fans.

À travers son compte Instagram officiel, il a partagé une photographie dans laquelle il projette toute sa sensualité et sa vanité dans un petit maillot de bain noir qui lui permet de montrer sa grande beauté naturelle.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Comme prévu, les félicitations d’amis célèbres tels que Laura Bozzo, Lourdes Munguía, Adriana Fonseca, Isabel Madow, Juan José Origel et Andrea Legarreta, entre autres célébrités de la télévision mexicaine, n’ont pas attendu.

Cependant, ses followers sur les réseaux sociaux n’étaient pas loin derrière et l’ont également remplie de félicitations et de compliments lui rappelant sa beauté incomparable, et beaucoup de compliments les plus créatifs.

Quel barbare, mes respects, madame, quel beau corps! “,” Très belle femme, vos cheveux, votre visage, wow n’a même pas atteint vos talons “,” Excellente journée, bénédictions pour vous et votre famille, ” étant le meilleur je t’adore Mari », n’étaient que quelques-uns d’entre eux.

Il ne fait aucun doute que la diva des telenovelas mexicaines tout au long de sa carrière artistique est devenue l’une des personnalités les plus suivies au sein des différents réseaux sociaux, plateformes sur lesquelles elle reste en contact permanent avec ses fans, puisqu’elle Elle-même l’a mentionné à plusieurs reprises, son succès est dû au soutien et à l’affection des millions d’adeptes qui l’ont accompagnée au fil des ans.

D’un autre côté, Garde Maribel Grâce à son talent et à sa silhouette exquise, il est non seulement très populaire dans les palenques mais aussi sur les réseaux sociaux, car il a tendance à partager des photographies parfois un peu risquées, comme celles dans lesquelles il apparaît complètement naturel et En fait, avec eux, il était presque au bord de la censure sur Instagram pour être apparu sans aucun vêtement.

