Pose Nina Rubín, fille d’Andrea Legarreta avec son “petit ami” | Instagram

Chaque fois que le nom du chauffeur et aussi de l’actrice Andrea Legarreta est entendu, cela attire l’attention, encore plus lorsqu’il s’agit de sa famille, cette fois, la nouvelle qui a frappé était celle de sa plus jeune fille. Nina Rubin qui est apparue en train de poser sur Instagram avec son “petit ami”.

Comme vous le savez bien, Nina et Mia ont commencé à jouer aux côtés de leur mère dans certaines publicités pour une marque de shampoing bien connue, depuis lors, le talent qu’ils avaient tous les deux était évident.

Mais c’est Nina, la jeune fille de Andrea Legarreta qui malgré son jeune âge (13 ans) deviendra comédienne, participera au feuilleton “Te souviens-tu de moi?”.

La jeune et future actrice à succès travaillera aux côtés de grandes personnalités de la télévision pour ce nouveau mélodrame qui commencera sous peu à enregistrer, parmi lesquelles le bel idiot Gabriel Soto et la légende vivante Rebecca Jones.

Il a récemment partagé quelques images via son compte Instagram où il est sur le point d’atteindre un demi-million de followers, c’est à travers ses histoires qu’il a montré une image tendre à côté de l’acteur qui sera son petit ami dans le mélodrame.

Comme vous le savez bien récemment, sa mère Andrea Legarreta a contracté Covid-19, donc sa famille a également été infectée, aujourd’hui ils vont très bien et ont réactivé des activités, notamment en commençant à enregistrer certaines scènes de la telenovela.

La jeune actrice a partagé quelque chose d’intéressant et c’est que son personnage appelé “Faby” a un petit ami et qu’elle n’a jamais eu de petit ami, il sera donc intéressant de la voir à l’écran “avoir un petit ami” avec qui elle aura probablement son premier baiser, qui viendra sûrement de le plus tendre.

Alesso Valentini sera en charge d’incarner le petit ami de Faby Edy, le personnage de Nina Rubín, afin que l’on puisse voir sur la photo qu’ils ont tous les deux l’air radieux et que la chimie entre eux est évidente.

Après avoir commencé à filmer la première scène à laquelle sa mère participerait Andrea Legarreta fière de sa plus jeune fille, elle n’a pas pu résister à l’envie de partager une histoire sur Instagram où elle lui a dit à quel point elle était fière d’elle et de l’avenir prometteur qu’elle a dans l’industrie de la télévision.

Comme ils s’en souviendront Andrea Legarreta Pendant des années, nous l’avons vue être animatrice de télévision non seulement sur le programme Hoy, mais elle a également eu d’autres participations à différentes productions, mais sa carrière a commencé en tant qu’actrice et bien qu’elle ait trouvé plus de réconfort en tant qu’animatrice, certaines participations à des feuilletons et à des programmes d’acteur sont encore dans les mémoires.

Il semble que Nina a fait ressortir le talent de sa mère à la télévision, contrairement à sa sœur Mia qui chante assez bien comme son père, les quatre forment une famille très aimante et talentueuse.

Il y a une semaine Nina Rubin Il a commencé avec les enregistrements de Vous souvenez-vous de moi?, Il a posté sur Instagram une photo radieuse, qui a eu une réponse immédiate de ses fans et Qui pourrait être notre fan numéro un? Bien sûr notre mère, donc Andrea Legarreta a immédiatement commenté la publication de sa fille avec un message tendre:

Mon cœur explose de fierté !! Je t’aime amour infini », a écrit Andrea Legarreta.

En plus de Legarreta, Erik Rubín a également commenté la photo, seulement qu’il se limitait à mettre des emojis avec des yeux de cœur, il y en avait plusieurs et bien qu’il n’ait pas écrit de message, il est entendu qu’il adore sa fille et donnerait tout pour elle.

La famille Rubín Legarreta est l’un des divertissements les plus appréciés du Mexique, ils montrent toujours leur amour et leur union, ce que beaucoup d’entre nous aimeraient aussi avoir.

