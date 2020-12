Pose Rosalia comme Dieu l’a mise au monde comme jamais auparavant! | .

La belle chanteuse et compositrice catalane Rosalia Elle a impacté ses millions de followers sur les réseaux sociaux après s’être montrée comme elle ne l’avait jamais fait auparavant, tout comme Dieu l’a mise au monde, en laissant bien sûr plus d’un essoufflé.

Rosalía s’est consacrée à augmenter considérablement la température sur les réseaux sociaux en partageant quelques photos dans lesquelles elle montre son corps sans vêtement alors qu’elle est sur son lit.

L’artiste de 26 ans a décidé de surprendre ses followers en publiant des photos légèrement risquées sur son compte Instagram officiel, dans lequel elle la montre torse nu, tandis que la partie inférieure de son corps apparaît recouverte d’un drap blanc, laissant un peu à l’imagination.

Les photographies dépassent déjà 2 millions de likes et des milliers de commentaires dans lesquels des messages positifs sont lus vers Rosalia, car il y a peu de fois qu’il est montré dans de petits vêtements, ce qui a choqué ses fans.

Cependant, il est important de noter que cette publication a été partagée il y a quelques mois, le 25 mars pour être exact, mais elle reste toujours dans la mémoire de ses adeptes, car c’est une photographie qui vaut la peine d’être gardée en mémoire.

En revanche, la sœur aînée du clan Kardashian Jenner, la belle Kourtney Kardashian, en a fait une curieuse et surtout curieuse présent à la chanteuse espagnole Rosalía, un “Juguetito spécial” qui la laisse extrêmement fatiguée de tant de plaisir.

Et il ne fait aucun doute que pour tout homme ou femme, il est important de ressentir du plaisir dans n’importe quelle question de notre vie, rien qu’en essayant un plat délicieux, un bain chaud, il y a un monde de plaisirs que les gens se donnent tous les jours. Cependant, peut-être un sujet tabou dans la société est le fait de ressentir pleinement du plaisir avec notre corps.

En fait, il est actuellement plus facile de parler publiquement du sujet, en grande partie grâce à la technologie et aux applications qui facilitent notre vie non seulement socialement, mais aussi de travail, cela vaut également lorsque nous partageons nos opinions ou nos souhaits comme il l’a fait. Rosalia sur son compte Instagram officiel à travers ses histoires.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Rosalía est immédiatement devenue amie proche du clan Kardashian Jenner, nous l’avons d’abord vue vivre continuellement avec Kylie et maintenant elle a reçu un panier-cadeau de sa sœur aînée, qui, selon vous, fait la promotion de sa propre marque Poosh.

Comme quelque chose de déjà naturel, une femme peut actuellement être sans homme et pour cela, il existe une infinité de jouets spéciaux qui simulent chacune des expériences comme si vous étiez vraiment avec un partenaire dans la vraie vie.

Le modèle auquel ils ont donné Rosalia Il s’appelle: ORA 3 de la marque LELO et cet appareil qui s’apparente à une sphère simule le plaisir oral qu’une personne vous donnerait, est en silicone souple et semble simuler une langue submersible, un appareil innovant qui apparemment la belle espagnole a adoré.

Il convient de mentionner que Rosalia est actuellement l’une des célébrités de la musique les plus célèbres au monde, bien qu’elle n’ait sorti qu’un seul album, qui a réussi à devenir un phénomène, en plus d’être l’un des artistes avec le plus de nominations dans les livraisons de récompenses et de nombreuses personnes dans le monde considèrent que son album “El Mal Querer” est une œuvre d’art car grâce à la production dont elle était en charge, elle en a laissé plus d’un la bouche ouverte.

