Une partie des membres d’Acapulco Shore inclus Manelyk González se sont réunis pour recevoir ça année 2021, C’est Mane elle-même qui a partagé une publication sur son compte Instagram.

C’est en 2014 que Rive d’Acapulco a accueilli ses 8 premiers membres qui sont rapidement devenus de grandes célébrités, seulement ils ne l’ont pas connu jusqu’à la fin du programme, pendant un mois ils ont profité de la maison du rivage, ont vécu ensemble, sont sortis faire la fête et bien sûr certains d’entre eux Ils ont eu certains conflits, malgré cela à la fin de la première saison, ils ont noué de grands liens d’amitié.

Certains des membres sont depuis des personnalités permanentes de l’émission de téléréalité Acapulco Shore jusqu’à présent, sept saisons ont été publiées. Manelyk et Karime Pindter ont été deux des personnages récurrents, le public ne se lasse pas de les voir ensemble, notamment en raison de leurs occurrences et des controverses dans lesquelles ils sont impliqués.

Chacune des saisons a eu son moment caractéristique et marquant, les épisodes entre chacune étaient également variés, comme pour la première saison ils en avaient 12 intitulé:

Huit fous envahissent Acapulco Tout dans la vie n’est pas une éruption Le premier couple Fête dans la mer Surf et beaucoup de chutes Profitant d’un karaoké Conflit entre hommes et femmes La puce vient visiter Tension entre Talía et Mane El Potro au saut à l’élastique Dernière fête et adieu Réunion

C’était il y a quelques heures que Manelyk a partagé deux images, sur la première photo, elle apparaît vêtue d’une tenue plutôt décontractée, un jean haut blanc et une veste, dans la deuxième image, nous voyons Mane et ses amis devant le jet dans lequel ils sont apparemment arrivés à Acapulco.

Un nouvel an de plus avec la famille que j’ai choisie, dans ma résidence secondaire à Acapulco », a écrit Manelyk.

Parmi les membres d’Acapulco Shore a été Manelyk Celle qui s’est le plus démarquée est actuellement le personnage de l’émission de télé-réalité qui compte le plus de followers sur Instagram, ceci si une comparaison est faite entre tous, en plus d’être une influenceuse sur Instagram, elle est devenue une très bonne femme d’affaires comme son amie et ” comadre “Karime Pindter qui la soutient dans chacun de ses projets comme le fait son petit ami Jawy.

Quand Manelyk Elle est apparue pour la première fois à Acapulco Shore à 24 ans, aujourd’hui elle en a 31 et bien qu’elle continue d’avoir la même attitude, elle avoue être un peu plus mature, ceci parce qu’au fil des années elle a été obligée de le faire, car Certaines personnes ne sont venues que pour profiter de leur amitié, c’est pourquoi elle a appris à être un peu plus hermétique, cela l’a aidée à se développer un peu plus dans l’industrie et à mûrir professionnellement.

Bien que la belle influenceuse et chanteuse partage constamment du contenu sur son Instagram montrant ses courbes fascinantes jusqu’à présent, elle n’a pas montré quelque chose de «trop», Manelyk essaie toujours de prendre soin du contenu qu’elle partage qui, malgré son attrait, laisse toujours ses fans. vouloir en voir plus.

Les projets sur lesquels il travaille, tels que les soins de la peau, les ceintures, les ceintures et d’autres produits, sont également partagés dans son contenu.

Une autre facette que la belle mannequin a très peu partagée est qu’elle s’est également aventurée dans le cinéma, elle a fait une apparition dans “Single, Twenty-Year-Old and Divorcced”, même si c’était un peu petit, cela pourrait être la ligne directrice pour continuer à apparaître dans plus de projets de films.

Sans aucun doute, Manelyk s’est énormément développé dans l’industrie du divertissement et de l’entrepreneuriat, nous espérons que l’année prochaine il en profitera au maximum et continuera à le partager avec ses fans, qu’il qualifie d’amour de “Little Birds”.

