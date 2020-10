Pour avoir atteint votre objectif! Rebel Wilson à 3 kilos après avoir atteint son poids | Réforme

La célèbre actrice Rebel Wilson a perdu 30 kilos et n’est qu’à 3 kilos d’atteindre son objectif de perte de poids, quelque chose qui a été proposé pour sa santé et grâce à son engagement et son dévouement, il n’est plus qu’à un pas d’atteindre son objectif.

Rebel Wilson a fixé un objectif et heureusement il est sur le point de l’atteindre, quelque chose à vraiment admirer.

Cette année, l’actrice s’est entièrement concentrée sur le travail pour réaliser le corps de ses rêves et maintenant elle est Trois kilos pour l’obtenir et hier Rebel a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où il apparaît de dos vêtu d’une tenue de sport regardant à l’horizon.

En légende de la publication, l’actrice a écrit que malgré le fait que sa semaine ait été très lourde, elle s’est levée tôt pour courir et qu’elle se sent fière d’elle-même car elle n’est qu’à quelques kilos d’atteindre le objectif cela a été proposé dès le début.

Bon dimanche à tous! Se préparer pour une grosse semaine à venir cette semaine a été très chargé, mais je me suis levé très tôt 3 fois (6h du matin) et j’ai fait une randonnée … J’ai même fait quelques courses de 100 m pour augmenter encore ma fréquence cardiaque, mais je l’ai fait! J’étais fier de moi et il ne me reste plus que 3 kg de mon poids idéal! Rebs x », écrit-il.

Il est à noter que Wilson a précédemment partagé que son objectif était d’atteindre 165 livres, soit 75 kilos et tout au long de l’année, il a partagé ses progrès avec ses partisans.

Elle s’est récemment rendue à Monaco et a montré son nouveau physique à ses millions d’adeptes dans une robe rose à manches bouffantes de Badgley Mischka avec laquelle elle a révélé sa nouvelle silhouette beaucoup plus mince, vraiment incroyable.

L’actrice a révélé que pour cet objectif, elle a subi le plan de nutrition connu sous le nom de «méthode Mayr» créé par l’Autrichien Franz Xavier Mayr qui met l’accent sur la correction des habitudes alimentaires pour améliorer la santé globale.

Le créateur de la méthode explique que l’énergie vitale des gens provient des organes de la digestion. Si vous vous sentez fatigué, gonflé, gaz ou hémorroïdes, c’est un signe clair que le régime n’est pas adéquat.

Franz Mayr souligne que sa méthode ne cherche pas à faire perdre du poids aux gens pour les rendre heureux ou à paraître maigres, mais prépare plutôt la personne à améliorer sa santé en stimulant le système immunitaire et en réduisant l’inflammation de l’abdomen.

Cette méthode incroyable élimine les aliments ultra-transformés, le sucre, le café, les produits laitiers et le gluten de l’alimentation.

Rebel a opté pour un régime qui comprenait des aliments entiers, des infusions, du poisson, des légumes et des protéines faibles en gras, cela combiné avec des systèmes d’exercices par intervalles à haute intensité, qui allient résistance et force.

Après des mois de démarrage avec cette méthode, Rebel a annoncé qu’il était heureux d’atteindre presque son objectif qui est d’atteindre le poids de 75 kilos.

Il a également souligné qu’il n’avait jamais eu de problèmes d’insécurité avec son poids, cependant, cela causait déjà des problèmes de santé pour lesquels il jugeait nécessaire d’intervenir. Ce problème de santé a été détecté en décembre 2018, alors qu’il faisait du ski à Aspen et il a perdu la sensation d’un de ses pieds.

Il est à noter que Rebel Wilson a participé à plusieurs films comiques qui ont été un succès et en fait, dans certains, il a utilisé sa propre apparence physique pour cela et a toujours assuré que cela ne causait pas d’effets négatifs.

Il ne fait aucun doute que Rebel est un excellent exemple à suivre pour de nombreuses personnes, car elle a toujours souligné que son poids n’était pas un problème d’insécurité, mais pour sa santé, elle a décidé de voir par elle-même, laissant toujours de côté les critiques.

