Pour avoir offensé la mémoire de José José, la chanteuse Alejandra Ávalos, a été exclue du projet «Rires et chants» auquel participeront des personnages comme Lucila Mariscal et Aida Pierce.

Le propriétaire du cantabar «Amar y quiero», où le spectacle sera présenté ce week-end, Daniel Kim, a expliqué qu’il avait fait une demande spéciale au producteur de «Risas y canciones» pour se passer de la représentation d’Ávalos, qui déjà il avait été envisagé, mais toujours sans contrat.

«Pour moi, cette question est un peu délicate car elle a fait des commentaires qui lui ont causé des ennuis avec Mme Anel Noreña. Vous savez que cet endroit a été fait en l’honneur du plus grand des chanteurs, José José, et elle a eu des commentaires fous disant qu’il y a un garçon de Colombie qui est le fils du prince et elle l’affirme », a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse.

“Nous savons que le prince de la chanson a laissé une vidéo indiquant très clairement que ce garçon n’est pas son fils et elle l’affirme et continue de le dire, et a déjà eu un problème juridique avec la veuve du prince.”

Par: EL UNIVERSAL