Récemment la saison 4 de la série à succès Des choses plus étranges Il a été considéré comme le meilleur de la série Netflix grâce à une raison que nous vous ferons savoir, car bien que ses autres saisons aient été vraiment bonnes, celle-ci a quelque chose de spécial.

Cette année a été très différente pour tous les aspects de la vie quotidienne, de nombreux emplois ont été touchés, les affaires, l’éducation, voire le divertissement.

Depuis le début de l’épidémie virale, les productions de films, séries et autres ont été vraiment affectées et ont dû reporter leurs enregistrements, tel a été le cas de Stranger Things 4, qui a dû interrompre la série par intermittence.

Cependant, pour cette série de Netflix Peut-être que s’il y a quelque chose de positif à ce sujet, ils pourraient trouver la meilleure saison qui soit arrivée à Netflix, selon son producteur, a déclaré à Collider.

C’est au début du mois d’octobre dernier qu’il a été annoncé que la quatrième saison de la série à succès était enfin en cours d’enregistrement grâce à une photo partagée sur le compte Twitter officiel de Netflix.

Cette photographie était un signe encourageant que les choses allaient enfin de l’avant et que le retard de la production aura un effet sur la date de la première de la saison.

Cependant, à cette occasion et lors d’une occasion très spéciale, le temps d’attente pourrait être un allié fort, puisque lors d’un récent entretien avec le producteur exécutif Shawn Levy, il a offert un bref point sur la série avec un détail sur le processus de création qui pourrait indiquer une bonne nouvelle.

Je dirai simplement que la pandémie a définitivement retardé massivement le tournage et que, par conséquent, notre sortie de la saison 4 a encore une date à déterminer. Mais cela a eu un impact très positif en permettant aux frères Duffer, pour la toute première fois, d’écrire toute la saison avant de la tourner et d’avoir le temps de réécrire les détails d’une manière qu’ils avaient rarement auparavant. La qualité de ces scripts est exceptionnelle, peut-être la meilleure que la série ait jamais eue. “

C’est ainsi que l’espoir de pouvoir attendre plus longtemps que prévu pour la saison 4 peut laisser la meilleure saison de “Des choses plus étranges“et cela jusqu’à présent pourrait être une bonne nouvelle non seulement pour les fans de la série Netflix, mais aussi pour ceux qui suivent une fiction télévisée, puisque les scripts de séries telles que” Evil “,” Midnight Mass “de Mike FLanagan et plusieurs productions arrêtées sur le point d’être enregistrées ont eu l’occasion d’être retouchées pendant la quarantaine.

Et c’est que sans aucun doute ceci trimestre enfin saison Cela pourrait être plein de surprises, puisque dans une récente interview, Millie Bobby Brown, a avoué ses souhaits les plus profonds et les plus tendres avant la fin de la série à succès Netflix.

C’est ainsi que Bobby Brown a exprimé sa volonté d’enregistrer la quatrième saison de la saga qui l’a rendue célèbre et cela pour la quatrième saison de “Des choses plus étranges«Il veut que deux personnages descendent dans l’allée et fassent un beau mariage.

Sur Stranger Things, j’ai toujours eu beaucoup de chance d’exprimer mon opinion – les Duffers m’ont toujours donné cette liberté. J’aimerais que votre histoire se termine comme une bonne fin. Je fais tellement confiance aux frères Duffer que ce sera beau et que je l’adorerai quoi qu’il en soit. Mais j’aimerais qu’elle retrouve ses pouvoirs parce qu’elle est une héroïne, elle est comme une super femme d’une certaine manière », a-t-il déclaré.

Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui pourrait se passer à la fin de la série, mais ce sera sans aucun doute un succès sur la plateforme Netflix.

