Pour éviter de recevoir de l'argent d'elle, Ninel Conde a partagé une photo très personnelle

Rappelant les jours fatidiques que la belle chanteuse mexicaine a passés, Ninel Conde a passé il y a environ trois ans, lorsqu’un groupe de personnes a tenté de obtenir de lui de l’argent, Les internautes ont revécu le moment, et nous avons ici tout ce qui s’est passé.

Tout s’est passé dans les derniers jours de janvier 2018, lorsque le jolie actrice et mannequin Ninel Conde a commencé à recevoir des menaces d’une personne qui, d’une manière ou d’une autre, avait obtenu son numéro de téléphone portable.

Bien que dans les images que la célèbre femme a partagées, on ne puisse vraiment pas voir comment la conversation a commencé, ce que l’on peut voir, c’est qu’un utilisateur l’a contactée afin d’obtenir de l’argent d’elle, la menaçant de telle manière que, si Ninel n’a pas accepté les demandes, cette personne se consacrerait à poster l’image où vous pouvez voir que l’actrice est complètement dépouillée de ses vêtements.

L’image, cela ressemble à un «nu» qu’elle a pris avec confiance pour la partager avec quelqu’un d’intime, cependant, apparemment, quelqu’un en dehors de cette conversation connaissait l’existence de l’instantané du corps de Ninel, et a profité de la situation pour essayez de faire quelque chose de “profit”, puis il a obtenu son numéro et l’extorsion a commencé.

Ninel de son côté, depuis son compte Twitter officiel, a informé tous ses followers du réseau social de ce qui se passait, partageant une capture d’écran de la conversation avec cette mystérieuse personne, et elle, ainsi que la photo en question.

Plus tard, il s’est consacré à expliquer textuellement d’où venait la photographie tant mentionnée, il a contre-attaqué les extorqueurs en question et pour éviter d’être une autre cible d’extorsion, il a partagé les deux images avec une brève explication où il a exprimé ses sentiments sur la situation et divertissant le les internautes.

L’actrice a révélé que les images dans lesquelles elle apparaît à moitié nue seraient envoyées à sa nutritionniste, et ce qu’elle pensait de ces personnes qui voulaient juste obtenir de l’argent d’elle.

“Dites NON à l’extorsion. J’expose ça ici même Avant que vous ne vouliez continuer à essayer de profiter de l’image d’une personnalité publique! Il n’y a rien de mal avec une image de référence pour mon nutritionniste. Je vais d’abord la laisser ici!”, Était le texte que Condé a placé après avoir partagé les images.

Dans le selfie, Ninel montre plus d’un demi-corps complètement nu et couvre ses seins de ses deux mains, son dos semble découvert et on voit légèrement où il se termine, de même, en réponse, ses plus fervents followers se sont consacrés à l’envoyer des messages de soutien et a regretté que les dommages physiques et moraux subis par les célèbres se poursuivent en raison de la fuite de photographies appartenant à leur vie privée.

De la même manière, de nombreux internautes ont défendu l’actrice et affirmé que son acte était d’un courage total, en plus que ces situations ne devaient pas rester comme ça et l’ont invitée à porter plainte, même si, il y avait ceux qui voulaient être drôles, mentionnant que ce n’était qu’une excuse pour Ninel de montrer ouvertement ses images sans vêtements.

Si cela s’était produit à l’époque actuelle, le plus certain est que les enquêtes correspondantes seraient déjà en cours pour trouver le coupable de ce crime, puisque, depuis que la loi Olympia a été récemment approuvée, les autorités compétentes devraient mener trouver les allées et venues de l’utilisateur et lui faire payer la peine pour son crime, pour avoir tenté de diffuser des photographies intimes de quelqu’un sur Internet.