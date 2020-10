Pour célébrer son anniversaire, Kim Kardashian annonce une nouvelle collection | INSTAGRAM

La belle femme d’affaires, avocate et mondaine, Kim Kardashian West, est plus qu’extatique d’annoncer depuis son profil officiel sur Instagram, le nouvelle collection de sa marque KKW Beauty, qui a un détail très particulier.

Il s’avère que la nouvelle collection du modèle également de marques reconnues sera lancée, à la date et à l’heure exactes de sa naissance, il y a 40 ansC’est vrai, il sera disponible à partir du 21 octobre à 10h46, quel meilleur cadeau d’anniversaire que ça?

De même, dans sa publication de Instagram, précise quelques détails de sa marque: «Chaque produit est logé dans un emballage opalescent pour célébrer ma pierre de naissance, l’opale.

De même, il est important de mentionner que la collection comprendra une palette de 10 poudres compactes, un nouveau gloss opalescent, des rouges à lèvres liquides semi-mat récemment formulés et des crayons à lèvres.

Pour sa part, Kim Kardashian a mentionné que cette nouvelle collection est une combinaison de neutres et de touches de couleur adaptée à un usage quotidien et à des nuits glamour, elle peut donc être utilisée aussi bien pendant la journée que lors des soirées les plus exclusives et élégantes.

De même, la femme d’affaires a poursuivi le texte de sa publication qu’elle déteste: «J’ai hâte que vous voyiez à quel point ces nouveaux produits sont incroyables! Achetez la collection #Opalescent le mercredi 10h21 à 10h46 PT exclusivement en ligne sur KKWBEAUTY.COM »

Invitant attentivement ses millions d’abonnés à jeter un œil à la page et à regarder de plus près les fabuleux produits qui seront disponibles à l’achat.

Bien que, en avant-première, à partir de leurs histoires au sein de la célèbre application photo et vidéo, la plus célèbre des sœurs Kardashian a décidé de partager quelques images des nouveaux produits qui sont sur le point d’arriver.

Nous pensons qu’il est nécessaire de parler un peu de la tenue que porte la belle femme dans la publication; Eh bien, il n’est plus rare de la voir porter ce type de vêtements de style vinyle, et nous savons que Kim et ses sœurs sont mondialement connues grâce à leurs looks particuliers et emblématiques qu’elles utilisent pour toutes les occasions.

Dans ce cas, il s’agit d’un ensemble de pantalon avec un corset, très serré, en rouge, accentuant sa silhouette élancée, rendant sa petite taille encore plus petite et ses hanches plus prononcées, ce que nous savons à coup sûr, Kim adore.

Et comme c’est la coutume de la mannequin talentueuse et belle, j’étiquette les responsables de son look impressionnant, qu’elle a préparé avec amour pour ses fidèles fans, arguant que son costume a été fait par “laquan_smith” et que ses cheveux sont l’œuvre de “chrisappleton1” , en guise de remerciement et en espérant que ceux qui la suivent découvriront le travail de ces grands artistes de la mode et du maquillage.

Et, déjà plongé dans le thème de l’anniversaire, il faut se rappeler que, l’année dernière, Kim a décidé de célébrer sa fête avec un élégant dîner de famille, qui était également accompagné de grands amis.

La fête a eu lieu dans le manoir de la matriarche: Kris Jenner, la décoration du lieu se composait de plusieurs ballons couleur saumon, avec des lettres au centre du tableau qui disaient “Happy Kim’s Day”.

De plus, Kim a été surprise en train de quitter son domicile en compagnie de son mari, Kanye West, tandis qu’une vague de dizaines de paparazzi s’approchait d’elle pour chanter “Happy Birthday”, un détail que la femme d’affaires a remercié en saluant tout le monde avec un sourire dessiné. dans ta face.

Nous ne savons toujours pas ce que Kim a préparé cette année, car, grâce à la contingence sanitaire mondiale, ils ont annulé ou reporté des fêtes exclusives auxquelles Kim et les autres sœurs du clan Kardashian ont assisté, ainsi que la petite réunion qu’ils ont vue. forcé de se produire pour l’anniversaire de sa grand-mère.