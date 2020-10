Pour Instagram, Andrea Legarreta se débarrasse de tout pour les femmes | Instagram

La belle Andrea Legarreta s’est dépouillée de tout sur Instagram pour une noble cause, la célèbre animatrice du programme Hoy a fait entendre sa voix contre le cancer du sein.

Andrea Legarreta Il a partagé une photo sur Instagram où on peut le voir en train de toucher son torse avec une teinte rose, très «doc» au problème que l’animateur de Hoy a décidé de traiter.

L’actrice est très belle et naturelle sur la photo avec laquelle elle cherche à inviter les femmes à se toucher pour leur santé.

Cela peut vous intéresser: Posa Nina Rubín fille d’Andrea Legarreta avec son “petit ami”

La publication a été partagée sur le compte Instagram officiel du chauffeur hier 19 octobre, journée qui cherche à sensibiliser contre cette maladie constante dans notre société.

Andrea Legarreta Elle a partagé l’image avec un beau message, dans lequel elle a loué son admiration pour ces femmes qui sont des guerrières, parce que jour après jour, elles se battent pour leur vie, pour poursuivre leurs rêves et maintenir leurs familles à flot.

Il n’y a pas de femme plus belle et plus précieuse que celle qui se bat pour sa vie tous les jours! Magnifique, veuillez nous consulter tous les mois !! Prendre soin de nous dépend de nous! Avec le temps, vous sauvez votre vie … Pour vous … Pour ceux qui vous aiment … .

La star du programme Hoy a souligné l’importance de la prévention, d’explorer, de toucher et d’aller chez le médecin si nécessaire.

Mes prières pour ceux qui sont dans le combat … Pour ceux qui ont gagné la bataille et pour ceux qui ont continué à se battre jusqu’à leur dernier souffle … Tout mon amour et mon admiration pour eux .

La publication a été faite il y a 15 heures et a dépassé 25 000 réactions; en plus de nombreux commentaires dans lesquels ils applaudissent les paroles de la présentatrice et sa conscience sociale.

REGARDEZ LA PHOTO D’ANDY ICI

Malheureusement, le cancer du sein est une maladie très courante dans notre pays et malgré ce que beaucoup pourraient penser, il affecte également les hommes à un âge précoce.

Andrea Legarreta a récemment fait l’actualité avec sa famille après avoir été infectée par un coronavirus.

C’était sa chère amie et collègue, Galilea Montijo, qui a rapporté sur le programme Hoy que Legarreta et sa famille avaient été testés positifs pour le virus; en plus de souligner qu’ils allaient bien.

Apparemment, c’est la belle conductrice qui a souffert le plus de cette maladie, car cela a provoqué une énorme alerte chez ses partisans lorsqu’il a été révélé qu’elle avait été hospitalisée et que les images d’elle transportée dans une capsule sont devenues virales.

Plus tard, Andrea Legarreta Il a rassuré ses partisans en partageant qu’il était stable et que son admission à l’hôpital était à titre préventif puisqu’il présentait une pneumonie.

Heureusement, Andy, Erick Rubín et leurs filles ont survécu à la maladie et le public de Hoy était plus qu’heureux de revoir le présentateur sur le petit écran.

Les retrouvailles d’Andrea Legarreta et Galilea Montijo dans le programme ont fait sensation, puisque les chefs d’orchestre alternaient les programmes pendant des mois dans le cadre des mesures de prévention mises en place par la productrice Magda Rodríguez.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La production de Hoy s’est rapidement occupée de son personnel depuis le début de la pandémie et l’une des mesures a été de réduire le personnel du forum, donc les chauffeurs ont alterné et certains ont travaillé de chez eux.

Mais finalement, le jour est arrivé et Andy et La Gali se sont retrouvés pour tous les téléspectateurs. Les célèbres ne pouvaient contenir leur émotion en se voyant et un “bisou” en est sorti.

Les autres conducteurs effrayés ont réagi, car il y a encore des mesures contre le risque de coronavirus et il ne restait plus aux présentateurs pour trouver un autre moyen de montrer leur affection.