L’image de Selena Quintanilla a été reprise à plusieurs reprises comme source d’inspiration pour créer une infinité d’articles qui donnent une continuité à tout son héritage, et c’est la raison qui conduira un fan à créer une loterie, qui a été viralisée dans les réseaux ces derniers temps. jours.

Beaucoup de ceux qui la verront voudront sûrement ajouter cette nouveauté à leur collection de souvenirs de la “Tejano diva”, Selena Quintanilla celui qui est parti en atteignant le sommet de sa carrière.

Ses chansons et tout ce qu’elle a laissé sur scène l’ont rendue presque immortelle et c’est pourquoi la graphiste Brenda Herrera a décidé de faire sa propre loterie pour l’interprète de “Comme la fleur”

C’est le jeune créateur qui était en charge de créer une loterie en mémoire de la “Reine Tex-Mex“reprenant des éléments de la loterie traditionnelle mexicaine que nous connaissons tous.

L’admiration et l’ingéniosité de Brenda ont été combinées pour recréer le jeu de société populaire, qui contient des images faisant allusion à la chanteuse, une partie de sa garde-robe, des accessoires ou un symbolisme dérivé de ses chansons.

À travers les lettres l’étoile de “Bidi bidi bom bom“, représenté comme le populaire” Sirena “,” El Corazón “et” La Estrella “comme celui trouvé sur le” Walk of Fame “en l’honneur de la chanteuse.

Qu’est-ce que la loterie?

Jeu de société traditionnel mexicain qui se transmet depuis des générations, il est aléatoire et se compose d’un jeu de 54 cartes, qui sont représentées dans un nombre indéfini de cartes, également appelées «tables» qui ont 16 des images affichées. trouvé dans le pont.

Au début du jeu, les 54 cartes sont nommées aléatoirement tandis que les participants placent des jetons sur les images qui sont lancées au milieu du jeu. Le gagnant est celui qui a le premier reçu toutes ses cartes et crie le mot Victoria ou se proclame vainqueur, généralement la personne qui n’a joué qu’en nommant les cartes est celle qui vérifie que tous les noms de ses “tables” ont sortir dans le pont.

Tout a commencé après un Tik Tok

Au cours d’une interview, Brenda a partagé que tout au long de sa vie, elle avait entendu parler de la vie et de l’héritage de la star de la musique Tejano, Selena.

Ce serait une occasion où l’étudiant en design graphique a vu dans “Tik Tok” une fille qui jouait à la loterie, apparemment, cela a été vendu à Corpus Christi, ville d’origine de la chanteuse rappelée, malheureusement, tout indiquait que sa vente était très limité et avec peu de pièces.

Brenda détaille qu’elle a essayé de trouver sur Internet, mais elle n’a pas obtenu de résultats, alors elle a imaginé l’idée qu’elle pourrait en créer un “J’ai pris ma tablette et j’ai commencé à illustrer tout ce qui me rappelait Selena”, décrit-elle.

L’ingéniosité de la jeune femme originaire de Huajuapan de León, Oaxaca est allée plus loin, la popularité du jeu créé par elle était à la hausse après avoir montré dans les réseaux le processus qui a conduit à son élaboration et les utilisateurs ont commencé à demander plus de copies, maintenant elle passe de nombreuses commandes pour cela Jeu traditionnel inspiré de la femme d’affaires, mannequin, danseuse et actrice de Lake Jackson, Texas.

D’un autre côté, malheureusement, elle a également été critiquée par des haineux qui l’ont accusée de voler des idées et / ou de vouloir s’accrocher à la renommée de la chanteuse.Cependant, les adeptes de Brenda ont partagé une photo sur Instagram de la loterie dans laquelle ils ont tagué Le compte officiel de Selena, qui non seulement n’a pas réagi négativement!, Mais lui a également donné une approbation comme.

Maintenant, Brenda ne peut que sauter de joie en voyant que son projet n’était pas qu’une idée de plus, mais pense même maintenant que cela aurait pu être très apprécié par la chanteuse elle-même, qu’elle ne ferait que «chercher à honorer d’une manière ou d’une autre», a-t-elle déclaré.

Si Selena était vivante, je lui enverrais une loterie pour me garder à l’esprit, tout comme je la garde dans mon cœur, elle sourit.

Qu’est-ce qui l’a motivé?

En plus d’une grande fascination pour sa carrière, elle a souligné que le principal moteur qui l’a conduite à ce petit projet est “d’offrir au marché quelque chose d’innovant, quelque chose avec lequel les Mexicains se sentent identifiés et en même temps continuent de se souvenir de l’interprète de la carcacha “.

Bien que l’argent ne soit pas l’objectif principal, la jeune femme souligne également qu’elle n’exclut pas la possibilité d’en vivre à un moment donné, lorsqu’elle quittera l’université, «si c’est un défi d’affronter le monde du travail, je le ferai, a-t-elle conclu.

Comment en obtenir un?

Si cela vous a motivé à acheter ce produit, vous pouvez le faire via votre compte Facebook et voir les packages qui vous sont proposés. Vous pouvez en trouver certains sur sharonshop.mx.

Mélange Selena

Comprend une loterie de 24 cartes et 4 tableaux; plus une tasse avec des images de chansons de «The Queen of Tex-Mex».

Selena Forbidden Love

L’ensemble comprend la loterie avec 24 cartes et 4 planches, une tasse Selena, un porte-clés en acrylique, une affiche de “Selena y Los Dinos”, un bracelet violet de la couleur préférée du chanteur, des polaroids avec des autographes, un cadeau supplémentaire qui envoie le designer, autocollants et une carte postale.

Vous pouvez également trouver des cahiers et autres articles portant l’image du chanteur, des porte-clés et des autocollants pour votre ordinateur ou votre téléphone portable.