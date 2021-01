Disney + Besos al aire, la première mini-série espagnole sera présentée en première | AP

La plateforme Disney + Il présentera “Besos al aire”, la première mini-série espagnole de la plateforme avec Paco León et Leonor Watling dans une comédie romantique, et Mediaset et Alea Media sont à l’origine de cette production.

Disney + a déjà annoncé quel sera son premier pari de fiction original en Espagne et il s’agit de “Bisous aériens“, une mini-série de deux épisodes mettant en vedette Paco León et Leonor Watling et produite par Mediaset España, sera vue dans sa nouvelle marque de divertissement pour un public plus âgé, Star.

Il semble que mars sera le mois où l’on pourra voir cette comédie romantique, non sans drame et conflit, qui raconte huit histoires traversées par l’enfermement comme toile de fond et l’amour comme revendication principale de la fonction.

On y trouve Aitor Gabilondo (Patria) en tant que producteur exécutif, Iñaki Mercero (Le temps entre les coutures) en tant que réalisateur et Darío Madrona (Elite) en tant que scénariste sont les principales revendications derrière les caméras derrière cet hommage à l’optimisme, à l’amour et des personnes qui ont pris soin de la santé et des besoins de chacun pendant l’accouchement.

Le reste des noms qui complètent le casting est extrêmement spectaculaire, comme il y a María León, Mariam Hernández, David Castillo, Nuria Herrero, Nancho Novo, Gracia Olayo, Zoe Stein, Gloria Muñoz, José Ángel Egido, Pau Durá, Jaime Olías, Loreto Mauleón et Ruth Díaz, entre autres.

Il est à noter que la plateforme Disney + sera lancée Étoile dans l’application Disney + aujourd’hui et pour garantir que la plate-forme reste adaptée au public de tous âges et à l’expérience attendue par les parents, le contrôle parental permettra de différencier l’offre de divertissement en fonction de la classification du contenu le service de streaming, en plus d’offrir la possibilité d’ajouter un code PIN pour bloquer l’accès des profils à certains contenus.

Lors de votre assemblée générale de décembre dernier, Disney + a annoncé le lancement en février 2021 de Star, la nouvelle marque pour l’Europe de sa plateforme de streaming qui inclura dans l’abonnement actuel les séries et films au contenu plus adulte, ceux qui n’avaient pas leur place dans son catalogue d’origine, destinés au public familial.

Star, qui en termes généraux sera la version Hulu pour l’Europe, arrivera aujourd’hui et Disney + a déjà confirmé certains des titres avec lesquels il sera lancé.

Les premiers originaux à débarquer en exclusivité sont Big Sky, une série créée par David E. Kelly (Big Little Lies, The Undoing), un thriller qui suit les détectives privés Cassie Dewell (Kylie Bunbury, Pitch) et Cody Hoyt (Ryan Philiippe, Cruel Intentions) qui fait équipe avec l’ex-flic Jenny Hoyt (Katheryn Winnick, Vikings), à la recherche de deux adolescents enlevés par un chauffeur de camion sur une autoroute isolée du Montana.

Nous recevrons également Love, Víctor, la série se déroulant dans l’univers du film Con amor, Simón, qui a été créée en été sur Hulu et qui était toujours inédite en Espagne.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Les autres titres avec lesquels Star sera lancé sont Desperate Housewives, Lost, 24, The X-Files, Prison Break ou How I Met Your Mother, séries dont il n’a pas précisé si elles deviendraient exclusivement dans son catalogue, comme si cela se passerait avec Scandal, qui n’est actuellement pas disponible sur demande.

La grande nouveauté parmi les titres ABC annoncés par Star pourrait être Grey’s Anatomy, dont la saison 17, actuellement diffusée aux États-Unis, n’a pas encore été vue dans notre pays.

Il faut mentionner qu’il s’agit d’une proposition similaire à celle de Hulu, également contrôlée aujourd’hui par The Walt Disney Company, mais disponible à l’international, contrairement à Hulu, l’ancienne plateforme de Fox et NBC, qui jusqu’à aujourd’hui n’est accessible que depuis les États-Unis. Uni.

Cela peut vous intéresser: WandaVision: l’histoire qui marque l’avenir de la série, basée sur la bande dessinée