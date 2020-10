Pour la troisième fois!, Jorge Van Rankin devient père | Réforme

Jorge El Burro Van Rankin a touché Instagram, ceci après s’être vanté d’être redevenu père et avoir partagé les photos de son beau bébé, qu’ils ont décidé de nommer: Carlota.

L’heureux conducteur du Programme aujourd’hui Il a vanté à tout le monde le bonheur de devenir père pour la troisième fois et Donkey Van Rankin a avoué qu’il avait même été grondé.

Jorge Van Rankin Non seulement il a montré sa belle fille, mais l’animateur a également partagé son expérience dans une interview pour le programme Hoy.

Selon la célèbre histoire, sa fiancée Magda Bleizefer a eu la petite fille par accouchement naturel et il était présent pendant cela. Donkey Van Rankin a avoué qu’il était parti grondé parce que Magda était déjà assez endolori et le médecin lui a demandé une autre poussée à laquelle il a répondu par “vous partez” et elle lui a demandé de se taire et de quitter l’endroit.

«Ça a coûté du travail à Magda parce qu’elle lui a dit: ‘Donnez-lui un coup de pouce, aidez-moi’, a-t-elle dit au médecin, et moi: ‘Allez-y’ et elle m’a dit: ‘Ne me grondez pas, ne parlez pas, vous sortez d’ici, l’acteur a aussi avoué .

Le chauffeur de Hoy a également partagé que le médecin était surpris car le cordon ombilical était comme un nœud et heureusement, tout s’est bien passé avec l’accouchement naturel du petit Carlota.

Jorge Van Rankin Il a avoué avoir été dans les trois naissances de ses filles; cependant, il n’en avait jamais capturé des moments, ce qu’il se permettait de faire cette fois.

Comme je l’avais déjà vu deux fois sans rien enregistrer. Maintenant, je me suis consacré à l’enregistrement, car en plus il y a certaines restrictions à l’hôpital et rien d’autre ne peut y entrer, a-t-il ajouté.

Le célèbre membre de Members to the Air a partagé une belle photo de lui, Magda et le petit Carlota quelques instants après leur naissance et plus tard, une image du visage de Carlota, dont il est supposé être très amoureux.

Je partage une autre photo de ma princesse Carlota! Je suis amoureux! Le chauffeur a écrit à côté de l’image sur Instagram.

El Burro Van Rankin n’a pas manqué l’occasion de remercier sa productrice Magda Rodríguez, ses confrères du programme et ses amis pour leurs paroles et leurs félicitations. En revanche, il a souligné et félicité sa fiancée de lui avoir offert ce beau cadeau d’amour et de vie.

Elle est belle (…) Par avance, je tiens à remercier Magda (Rodríguez), vous tous pour vos commentaires. Merci Gali pour votre appel, l’appel de tout le monde.

La publication dans laquelle Jorge Van Rankin a fait l’annonce de la naissance de sa petite fille a été faite il y a un jour et a dépassé les 85 mille réactions sur Instagram, les félicitations ont été immédiates dans la zone de commentaire.

Félicitations aux deux bénédictions ❤️, a écrit Raúl Araiza.

Bienvenue princesse !!!, a partagé Sherlyn.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Bienvenue Carlota !! Bénédictions que vous et Magda recevez mon burrito !!, a écrit la productrice Magda Rodríguez en assurant que Carlota apporte «du gâteau sous son bras.

La Chupitos, Michelle Vieth, Mauricio Mancera et d’autres célébrités n’ont pas manqué l’occasion d’exprimer leurs meilleurs voeux à la belle famille de Jorge Van Rankin qui a grandi à nouveau.

La photographie avec laquelle Van Rankin a montré sa belle fille a dépassé les 60000 réactions et était également remplie de bons vœux pour la belle Carlota.

Félicitations cher ami !!! Nous remercions Dieu, a partagé le Dr César Lozano.

Félicitations mon cher âne est magnifique ❤️ , La Chupitos était présente.

Sans aucun doute, l’un des commentaires qui a fait le plus de grâce a été celui du producteur bien-aimé Memo del Bosque, qui a dit, Dieu merci, la petite Carlota ressemble à sa mère.