Pour leur amour Shawn Mendes et Camila Cabello, captivent dans les réseaux | .

Le couple composé des chanteurs Shawn Mendes Oui Camila Cabello C’est redevenu une tendance, rapidement après que l’interprète de “Havana” a partagé une photo, créditant son petit ami d’avoir pris le cliché avec sa nouvelle coupe de cheveux.

Jusqu’à récemment, Camila Cabello portait toujours ses cheveux longs, qui était son look de renommée mondiale, aujourd’hui elle a décidé de les laisser assez courts, de sorte que certains internautes ont immédiatement commencé à comparer les deux cheveux, Shawn et Camila excités parce qu’ils “semblaient” porter la même coupe.

La relation des deux chanteurs a officiellement commencé en 2019, jusqu’à présent on ne sait pas vraiment quand leur parade nuptiale a commencé car avant d’être de très bons amis, leurs fans soupçonnaient déjà depuis longtemps qu’il y avait quelque chose de plus que juste amitié entre les deux, après avoir insisté de la part des adeptes et des médias, ils ont fini par accepter quelque chose qui pour beaucoup, pendant un certain temps, était très évident.

Un autre des Photographies qui est devenue une tendance sur Twitter comme la nouvelle coupe de cheveux de Camila, c’est un instantané où ils s’embrassent tous les deux, Camila Cabello Elle donne un câlin “koala” (le serre avec les deux jambes et les bras en même temps) à son petit ami Shawn Mendes.

Comprenez-vous que c’est la première fois depuis longtemps que nous voyons Camila faire un câlin à un koala? elle se sent vraiment en confiance avec au revoir mon Dieu, ma petite fille mérite tout ce qui est mignon », a écrit @estafasmendes sur Twitter.

Certains utilisateurs ont commenté que Camila Cabello n’avait pas donné un tel câlin depuis des années, car avant les gens à qui elle l’avait fait, ils avaient essayé de se répandre, alors elle avait pris la décision de ne plus jamais le faire, jusqu’à ce que qui a rencontré Shawn Mendes.

L’amour qu’ils reflètent à la fois socialement et en public, est vraiment le plus beau que leurs fans aient vu, ils ne se limitent pas à le publier et à exprimer leur bonheur en les voyant ensemble.

À partir du 23 novembre sur Netflix, nous pourrons profiter du nouveau documentaire basé sur la vie et la carrière de Shawn Mendes, intitulé “Dans l’émerveillement“Camila Cabello fera quelques apparitions en tant que petite amie et en tant que collaboratrice sur scène.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Ces derniers jours, le couple était de retour dans la tendance car Shawn MendesIl a avoué que chacune de ses chansons avait été écrite inspirée par Camila Cabello, il a mentionné qu’il avait toujours été amoureux d’elle.

Ce qui a également très enthousiasmé ses followers, c’est que le chanteur a été assez actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours, de nombreux internautes sur Twitter ont commenté cela et ils se sentent vraiment excités de savoir que Shawn Méndez est présent dans son vit, d’une manière pas quelque chose de littéral bien sûr.

C’est une belle journée pour être un Shawnista car Shawn a été actif dans les réseaux comme jamais pendant longtemps, nous avions des vidéos, des photos, des conseils, il nous a dit qu’il nous aime, que nous aimons Wonder, aujourd’hui c’est une fête internationale aujourd’hui est célébrée car depuis longtemps cela nous n’avons pas de Shawn dans les réseaux », @fineshawny.

Le couple composé des interprètes de “Señorita” est devenu très populaire, peu de temps après la sortie du single, c’est qu’ils ont avoué leur amour, car l’attirance qu’ils ressentaient l’un pour l’autre était évidente en chantant ce single, même avec celui que le jeune homme a atteint dans le monde entier malgré le fait qu’il était déjà bien connu.

Lire aussi: Shawn Mendes avoue, il s’inspire de Camila Cabello pour écrire