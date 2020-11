Eiza semble avoir retrouvé l’amour et est plus heureuse que jamais.

Elle a été vue à sa résidence de Los Angeles avec un inconnu, qui serait son entraîneur personnel.

Hier, nous avons révélé que la belle actrice mexicaine, Eiza González, a été vue récemment avec un garçon nommé Dusty Lachowicz, qui est apparemment un modèle pour des marques comme Ralph Lauren et Underamour et est représenté par l’agence de mannequins Ford Models.

Dusty Lachowicz est un jeune de 27 ans originaire du Wisconsin.

On sait qu’avant de commencer sa carrière de mannequin, Lachowicz était pompier. Et selon Infobae, il était également entraîneur personnel et après avoir été diplômé de l’Académie nationale de médecine du sport.

Ces derniers jours, il a vu le mannequin sortir dîner et, lundi, ils ont été vus dans un restaurant décontracté de Los Angeles, 40 Love, en train de déjeuner.

Bien qu’ils n’aient pas encore officialisé leur relation et qu’Eiza ait gardé ses distances avec Dusty dans les lieux publics, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles les deux se fréquentent et cherchent à être plus que des amis.

Dans aucun des réseaux sociaux d’Eiza ou de Dusty, ils n’ont mis en ligne des photos ensemble mais nous ne serions pas surpris de les voir dans les prochains jours confirmer leur relation, qui a été bien accueillie par les fans d’Eiza.

