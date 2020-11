La journaliste syrienne Waad Al-Kateab, qui a enregistré pendant cinq ans la destruction d’Alep, le siège et les bombardements constants de l’armée, assure dans une interview avec Efe que son documentaire Para Sama, disponible sur Netflix, est une plainte explicite contre Bashar Al -Asad.

«Je veux envoyer un message, une vérité que je veux faire connaître: en Syrie il n’y a pas eu, ni là-bas, une guerre civile, il y a eu une révolution et les gens n’ont pas été évacués mais déplacés. C’est ma responsabilité de faire savoir aux gens, et quiconque regarde le film le saura », déclare Al-Kateab doucement mais fermement.

Narré à la première personne par elle-même, le documentaire, nominé aux Oscars, remonte aux instants d’avant la guerre en Syrie où la journaliste et son ami médecin Hamza font du travail communautaire et se préparent à renverser le régime syrien. Asad. Ils étudient tous deux à l’université moderne d’Alep et participent aux manifestations contre la dictature lors du printemps arabe de 2011.

La caméra de Waad Al-Kateab a enregistré la destruction de la ville, les bombardements de civils et d’hôpitaux, la douleur et les larmes de ses voisins et amis, ainsi que sa propre histoire d’amour, son mariage, la naissance de sa fille Sama. et ses tentatives désespérées pour amener la communauté internationale à comprendre et à soutenir la dissidence.

Désormais sans le hijab qui l’accompagne dans chaque plan du film, son réalisateur et protagoniste Waad Al-Kateab s’entretient avec Efe depuis sa simple maison à Londres.

La cinéaste a vécu en Angleterre avec sa famille pendant un an, après avoir traversé la Turquie après avoir quitté la Syrie (comme on le voit dans le film, par un pur miracle); Sama va déjà à l’école et sa petite sœur à la maternelle. Waad essaie de travailler, mais c’est toujours un moment «d’atterrissage», explique-t-il.

Il ne maintient aucun contact avec qui que ce soit à Alep pour les protéger, dit-il, car la situation, après le film «est devenue dangereuse, nous devons faire comme si nous ne nous connaissions pas, même si nous les connaissons par l’actualité. La situation est très mauvaise – se lamente-t-il – maintenant avec le covid. Le régime ne donne pas de chiffres corrects et continue d’arrêter des gens », ajoute-t-il.

Bien que la jeune syrienne «ne voit pas clairement» l’avenir, elle continue de faire ce qu’elle pense devoir faire; Il vient de commencer à travailler sur deux projets sur la situation des réfugiés et des communautés syriennes, mais toujours dans le but de responsabiliser son gouvernement.

“La situation est très mauvaise et je ne vois pas de possibilités de changement, et moins, immédiates, mais nous devons continuer à travailler en faveur de la justice, afin que ces personnes (le gouvernement syrien) soient responsables et puissent un jour atteindre un minimum. de démocratie et de dignité pour les Syriens », dit-il.

A moitié co-réalisé avec le britannique Edward Watts, le documentaire a nécessité de nombreuses années de travail: «Il faisait du docus depuis 12 ans et pour moi c’était la première fois; Nous avons commencé avec 500 heures de matériel enregistré et nous nous sommes disputés, presque combattus – il rit – pour chaque image. Mais nous n’avons jamais eu de différences importantes, il m’a laissé le dernier mot, il m’a respecté et c’était très important pour moi ».

Pour Sama, il ne vacille pas devant les images les plus crues: enfants morts et ensanglantés de tous âges, adultes brisés par la douleur, morgues où s’accumulent des cadavres enveloppés uniquement dans un drap sale, des patients allongés sur le sol des hôpitaux et des tuiles marquées par des sentiers du sang à côté, sans rien remarquer, le petit Sama joue.

Ce genre de dureté a affecté la sensibilité de certains qui ont accusé Al-Kateab de ne pas mettre de filtres. La cinéaste dit qu ‘«il y avait des choses brutales, des crimes et des crimes bien plus graves» qu’elle a capturée parce qu’elle était là.

Mais il assure qu’ils ont toujours opté pour “un équilibre” entre expliquer ce qu’est la guerre – la mort et la destruction – et que les gens voulaient continuer à regarder le film. «Dans une guerre, il n’y a rien de doux», répond-il.

Il raconte également que pour Sama, ce n’était pas l’héritage de sa fille depuis le début; C’est fin 2016, lorsque Waad a commencé à travailler avec Watts, déjà en Turquie, qu’elle a pris forme. «J’ai eu besoin de temps pour assimiler ce matériel», avoue-t-il.

«Je ne sais pas quand je le montrerai à ma fille», dit le réalisateur, qui étudie la possibilité d’en faire une version pour adolescents. “Il est important que les jeunes sachent qu’il y a des endroits comme la Syrie où ils tuent des enfants.”

Aujourd’hui, Al-Kateab aspire seulement que quiconque a l’opportunité de voir le film, invite les autres à le voir: «C’est notre responsabilité -anima-, personne ne peut regarder par la fenêtre, comme maintenant avec le covid, s’isolant de ce ce qui se passe à l’extérieur; nous devons sensibiliser les autres pour que, lorsqu’ils voient ce que nous traversons, ils le diffusent dans le monde ».

Source: Cependant