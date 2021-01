Pour votre ex? Lizbeth Rodríguez lance une chanson sur Instagram | Instagram

La youtubeuse controversée Lizbeth Rodríguez a lancé une célèbre chanson de Selena Quintanilla sur Instagram, mais quelle merveille est-elle, est-elle dédiée? Le célèbre influenceur Originaire de Tijuana, elle a interprété Si una vez pour tous ses followers sur Instagram.

Lizbeth Rodríguez a partagé une vidéo dans son compte officiel de ce célèbre réseau social dans lequel on peut la voir vêtue d’une robe noire danser et chanter avec un élan énorme, pourrait-elle penser à son ex Tavo Betancourt?

Si j’ai dit une fois que je t’aimais, je ne sais pas ce que je pensais être fou, Lizbeth Rodríguez a chanté à plein régime.

L’interprétation du ex fille de Badabun c’était très intense; Cependant, ce qui a volé les regards de ses partisans était sa garde-robe, puisque la belle Lizbeth Rodríguez a été vue portant un body noir et une robe en filet sur lui, alors elle a montré beaucoup de ses jambes galbées.

Ouvrant encore plus le doute, la belle Liz n’a pas donné de description de la vidéo et ne l’a accompagnée que de tags, parlant de la chanson et de la publicité qu’elle faisait à l’époque.

#lizbethrodriguez #loca #selena #reels @bangenergy @ bangenergy.ceo #bangenergy #energydrink #ad, a-t-il écrit à côté du message.

L’ancienne fille de Badabun a partagé cette vidéo il y a 16 heures et a dépassé les 45 000 vues; ainsi que de nombreux compliments pour sa beauté et son style dans la zone de commentaires.

Lizbeth Rodriguez Elle a beaucoup donné à parler ces derniers mois, ceci en raison de sa coexistence étroite avec Tavo Betancourt, son ancien petit ami et ancien partenaire de Badabun. La proximité entre les deux youtubers a soulevé des doutes chez les adeptes du youtubeur sur ce que va penser son petit ami actuel. Esteban VillaGómez a propos.

Les rumeurs ont encore augmenté après l’une des vidéos les plus récentes de Lizbeth Rodríguez et Tavo Betancourt dans laquelle la jeune femme a donné à son ex un verre de ses propres lèvres, ce qui, selon eux, ne devrait pas sembler bon au couple actuel du célèbre ; cependant, beaucoup soulignent que probablement Esteban VillaGómez aurait même pu être présent dans les enregistrements.

VillaGómez a montré un soutien inconditionnel à Lizbeth et il sait parfaitement gérer l’image et les réseaux sociaux, puisqu’il ne faut pas oublier qu’il était ou est un homme d’affaires de Badabun, une entreprise où il a rencontré son partenaire.

Quand on a appris que l’ancien hôte de Exposer les infidèles et Esteban VillaGómez pourrait avoir quelque chose, en raison de certaines images dans lesquelles ils ont été vus très affectueux, un émoi a été créé dans les réseaux sociaux soulignant que le youtubeur était infidèle à Tavo Betancourt.

Mais c’est quelques jours plus tard que Lizbeth Rodríguez a révélé toute la vérité et les rôles ont changé, car ils assurent que la fin de sa relation avec Tavo Betancourt était bien une infidélité, mais de sa part.

La youtubeuse a avoué que sa fréquentation avec le chien sauveteur avait pris fin depuis longtemps; cependant, ils avaient décidé de ne pas le rendre public car il y avait du matériel enregistré pour Badabun dans lequel ils semblaient encore en couple et cela causerait de la confusion parmi leurs partisans.

Après les aveux de Rodríguez, il est apparu que Betancourt était en couple avec une autre jeune femme, ce qui a soulevé des soupçons d’infidélité auprès de Liz. Mais apparemment tout cela a été dans le passé, parce que Lizbeth Rodriguez a fini par approcher de nouveau Tavo Betancourt.

C’est le scandale Badabun qui les a réunis à nouveau, ceci parce que Betancourt avait été accusé d’avoir fait du mal aux animaux et de prétendre ensuite les aider pour la chaîne. L’ancienne fille de Badabun était très bouleversée par la situation et est sortie pour défendre son ex, arguant qu’elle-même l’accompagnait à plusieurs reprises et savait à quel point il s’intéressait aux animaux de compagnie.