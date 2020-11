g

abriel Magalhaes dit que lorsque Arsenal est venu appeler, il n’a pas eu à réfléchir à deux fois avant de déménager dans le nord de Londres.

Gabriel était également lié à Manchester United avant de déménager à Arsenal, et dit qu’une fois que les Gunners étaient intéressés, il savait où se situait la prochaine étape de sa carrière.

“J’essayais de ne pas trop entendre parler de spéculation sur les transferts parce que vous finissez toujours par penser à tout ce qui se passe”, a déclaré Gabriel à Arsenal Player.

“Après qu’Arsenal est entré dans l’équation, il m’a parlé d’autres clubs qui étaient intéressés, mais j’ai choisi Arsenal parce que c’était un rêve pour moi. C’est un club que j’aime beaucoup et que j’ai toujours regardé à la télévision, avec une histoire fantastique.

«C’était très dur au départ quand je suis arrivé à Lille [in 2016] parce que j’étais dans une ville où je ne parlais pas la langue et j’étais très jeune, donc c’était difficile », a-t-il ajouté.« J’ai tellement appris là-bas.

«Après mes prêts à Troyes et au Dinamo Zagreb, j’ai vraiment mûri. Quand je suis retourné à Lille, j’étais plus mature et connaissais mieux l’Europe et le style de jeu.

“Quand j’ai commencé à jouer, Dieu merci, j’ai pu le faire régulièrement et faire de bonnes performances, aidant Lille à atteindre la Ligue des champions. C’était très enrichissant pour moi.”

