Pourquoi Bad Bunny s'appelle-t-il ainsi? L'histoire derrière son nom

Le Portoricain, Bad Bunny, n’avait aucune idée de ce que son nom artistique allait impliquer, car aujourd’hui, si on écoute un single musical dans lequel son nom est écrit à côté du titre de la chanson, on sait que sans aucun doute ce sera tout. un coup.

Benito Antonio Martínez Ocasio surtout connu pour son nom artistique “Bad Bunny” est un rappeur et chanteur de reggaeton et de Latin Trap, le Portoricain est reconnu dans le monde entier pour ses chansons à succès telles que “I’m pire”, “Chambea”, “Amorfoda”, “Callaíta”, et l’une de ses plus récentes Yo perreo solo », l’artiste a quatre productions de disques, dont une est en collaboration avec l’exposant également du genre urbain, J Balvin.

Avant de devenir célèbre, qui est connu sous le nom de “San Benito”, n’est apparu que dans de petits spectacles à San Juan et a publié des vidéos de lui-même chantant à partir de son profil sur Instagram.

Il a également partagé des sujets sur son compte Soundcloud, où il a obtenu un succès et un soutien rapides, y compris sa chanson “Diles”, qui a attiré l’attention du producteur de musique Luian, qui l’a embauché pour être le premier artiste de son label, “Hear This Music”.

Il est à noter que l’interprète a commenté à plusieurs reprises qu’à partir de l’âge de cinq ans, il montrait un immense goût pour la musique et rêvait d’être un chanteur célèbre, et, après un cadeau reçu un Noël: un CD Vico C, il a commencé à chanter, composer et produire, quand il avait 13 ans.

Eh bien, voici la raison de cette écriture, il s’avère que, son nom artistique maintenant si notoire et renommé dans le monde entier vient d’une photo de son enfance dans laquelle il a des oreilles de lapin et pose avec un visage de quelques amis C’est de là que vient le nom “Bad Bunny”, ou traduit en anglais par “Bad Bunny” et le reste appartient à l’histoire.

Il a quatre albums studio, qui sont devenus des succès retentissants, en 2017, il a signé un contrat avec Cárdenas Marketing Network et sa chanson à succès et à ce jour sonnée “Soy pire”, sortie en décembre de l’année précédente, était située en position 22 de la liste “Hot Latin Songs”.

Bad Bunny faisait également partie de la chanson «Mayores» de Becky G, sortie en juillet 2017, et à peu près à la même époque, la chanson «S3nsual1dad», sortie en collaboration avec J Balvin et Prince Royce, était classée numéro 10 de «Hot Latin Songs», tandis que le remix de «Te boté» avec Ozuna et Nicky Jam a atteint le numéro un de cette liste, en 2017, il a réussi à positionner 15 de ses chansons sur cette liste.

Le Portoricain a sorti son premier album “X 100pre” la veille de Noël 2018 peu de temps après avoir quitté le label Hear this Music de DJ Luian, révélant dans une émission en direct depuis son compte Instagram officiel qu’il n’avait jamais été autorisé à faire un album et avouer également qu’il a produit sa propre musique.

En juin 2019, Bad Bunny a sorti «Oasis», un album collaboratif de huit chansons avec J Balvin, le disque est sorti du jour au lendemain et a été considéré comme une sortie surprise, les deux artistes se sont rencontrés pour la première fois lors d’un concert de Balvin à Puerto Rico, quand Bad Bunny travaillait sur la sortie de musique sur SoundCloud, puis ils ont collaboré sur la chanson de 2017 “Si votre petit ami vous laisse tranquille”.

Il a sorti l’album «YHLQMDLG» à minuit le 29 février 2020, dont le titre signifie «Je fais ce que je veux» et collabore avec de grandes personnalités telles que Daddy Yankee, Jowell & Randy, Ñengo Flow, entre autres.

Plus tard en mai 2020, il a sorti l’album de compilation “Las que no vaan a sal”, qui a la participation de Don Omar, Zion & Lennox, Nicky Jam, Yandel, entre autres, après que Bad Bunny ait déclaré que la chanson “En casita »était« un vacilón »enregistré avec un iPhone pendant la détention pour le contingent sanitaire.

Et enfin son nouvel album “La dernière tournée du monde” sorti il ​​y a quelques semaines à peine, qui a également battu des records de musique.