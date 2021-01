T

sa soif est réelle, si le nombre d’audience est quelque chose à dire. Cette semaine, Netflix a annoncé qu’à la fin de ses quatre premières semaines sur le service de streaming, le drame de la période Regency induisant les vapeurs Bridgerton aurait été regardé par 63 millions de foyers. C’est plus que le nombre qui dévore les commérages hebdomadaires de la société de Lady Whistledown pendant la saison londonienne. Dès que la série a atterri le jour de Noël, les médias sociaux se sont illuminés (et ont scintillé depuis) ​​avec des messages évanouissants, salivant par son look pulpeux, sa romance torride et ses leads outrageusement chauds, Phoebe Dynevor en tant que débutante Daphne Bridgerton et (surtout) la ridiculement magnifique Regé-Jean Page comme son partenaire d’entraînement et son amour, Simon Bassett, duc de Hastings.

Pourquoi, pour l’amour du ciel? J’ai adoré, parce que je suis une ventouse pour une romance idiote et froufrous avec des plaisanteries intelligentes, des haussements de sourcils de norme olympique et des gens chauds ayant d’énormes quantités de sexe chaud. Mais ce n’est pas seulement moi, et ce ne sont pas les seules raisons. Produit par la tenue Shondaland de Shonda Rhimes dans le cadre d’un méga-accord avec Netflix, Bridgerton a été salué comme un changeur de jeu pour le drame d’époque en raison de son casting comprenant des couleurs. Page est un homme noir; sa marraine, Lady Danbury, est jouée par l’actrice britannique noire Adjoa Andoh; Queen Charlotte est la merveilleuse Golda Rosheuvel, avec de nombreux personnages mineurs également représentés par des acteurs de couleur.

(

Golda Rosheuvel est une imposante reine Charlotte

/ LIAM DANIEL / NETFLIX)

Ecoutez, ce n’est pas parfait, et ça n’a pas de «télé fixe». Certains commentateurs ont noté que la plupart des principaux personnages de couleur ont la peau plus claire; que moins d’entre eux ont des scénarios appropriés; que bien que la question de la race soit explicitement soulevée dans cette version fantastique de la société Regency London (le spectacle prend et fonctionne avec la théorie selon laquelle la reine Charlotte était le premier royal britannique avec une lignée africaine), elle ne s’y penche pas vraiment. C’est sans doute délibéré, mais cela ne plaît pas à tout le monde, et c’est assez juste. Mais cela peut-il être une coïncidence? J’avais l’impression, avant qu’il n’y ait de théâtre, que les gens qui mettaient des choses sur scène et à l’écran commençaient enfin à se rendre compte que si vous jetiez des gens qui ressemblent à des gens, les gens veulent voir votre émission. La popularité de Bridgerton en est un exemple éclatant, quoique imparfait. En espérant que cela change définitivement l’image traditionnelle de la «star bancable».