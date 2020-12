La star des Blue Bloods Bridget Moynahan adore faire partie de la série, mais il y a un inconvénient. Pendant les scènes de dîner de la famille Reagan, la marque de fabrique de l’émission, il y a de la vraie nourriture dans ces assiettes et la nourriture n’est pas la meilleure. Dans une nouvelle interview avec PopCulture, Moynahan a déclaré que la nourriture n’était toujours pas excellente. Mais le bon l’emporte de loin sur le mauvais, car les scènes de dîner offrent certains des meilleurs moments de chaque spectacle.

“Je ne sais pas si la nourriture est mauvaise mais quand tu manges pendant quatre heures, tu ne te sens jamais bien. Comme, je viens de dîner en famille aujourd’hui et je me sens dégoûtant et je n’ai mangé que des haricots verts tout le temps, “Dit Moynahan. “Ça ne fait pas du bien.” En 2019, Moynahan a déclaré à PEOPLE qu’elle évitait du tout de manger pendant les scènes, mais avait commencé à manger de la purée de pommes de terre, ce qui était “vraiment mauvais”. Ensuite, elle est passée aux concombres.

Moynahan a également partagé une autre anecdote hilarante sur le fait d’agir en mangeant. Bien avant qu’elle ne soit sur Blue Bloods, Moynahan était mannequin et a filmé une publicité pour collants. “Ils m’ont fait manger du cheesecake pendant toute la publicité”, se souvient Moynahan. «Je n’arrêtais pas de leur faire manger le cheesecake, de le manger et de le manger. Et le mannequin était censé regarder mes jambes et il ne voulait pas regarder mes jambes. J’ai donc dû manger plus de cheesecake. Je n’ai jamais mangé de cheesecake depuis . “

Les scènes de dîner sont devenues une ancre pour chaque épisode de Blue Bloods, et la série a été plus ouverte à faire venir différents personnages ces derniers temps. Dans les deux premiers épisodes de la saison 11, il y a eu des visiteurs pour la première fois à la table. Lors de la première, Danny (Donny Wahlberg) a amené sa partenaire, la détective Maria Baez (Marissa Ramirez). Puis dans le deuxième épisode, «Au nom du père», Joe Hill (Will Hochman) a amené sa mère, Paula (Bonnie Sommerville), avec elle.

Dans le passé, la fille d’Erin, Nicky (Sami Gayle) était toujours à table avant de déménager. L’ex-mari d’Erin et le père de Nicky, Jack Boyle (Peter Hermann) a également été avec les Reagans dimanche. “Nous avons eu une belle scène avec Jack Boyle l’année dernière, c’était vraiment sympa et romantique et doux”, a déclaré Moynahan. «C’était donc agréable d’avoir la famille ensemble à l’époque. Donc, chaque fois que nous pouvons mettre certains de ces moments dans Blue Bloods, c’est formidable. D’autres moments comme ceux-ci devraient se produire sur les nouveaux épisodes de Blue Bloods, diffusés les vendredis à 22 h HE sur CBS.