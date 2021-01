L

ucky Joe Biden. Non seulement il a un voyage à l’étranger à espérer à un moment où pour la plupart d’entre nous enfermés à Londres, aller au supermarché compte désormais comme un plan passionnant, mais il est sur le point d’aller dans l’un des plus beaux endroits de le monde.

En juin, le président américain effectuera son premier voyage à l’étranger, à Carbis Bay à Cornwall pour le sommet du G7. Biden et les dirigeants des pays du G7 passeront trois jours à discuter de la manière de «reconstruire en mieux après Covid» (selon les mots de Boris Johnson), avec d’autres représentants de l’Union européenne.

Pour être juste, c’est un voyage de travail, pas un joyeux, mais quand même, si vous allez devoir passer la journée en réunions, Carbis Bay est un endroit merveilleux pour le faire, avec vue sur l’océan Atlantique et lumière captivante (Cornwall aussi a certains des taux Covid les plus bas du pays).

Le président américain séjournera à l’hôtel quatre étoiles Carbis Bay, situé sur un domaine de 125 et doté d’un restaurant primé, d’un spa et d’un accès à une baie de sable où des dauphins ont été aperçus la semaine dernière. C’est le seul hôtel britannique à avoir accès à une plage certifiée Pavillon Bleu. Les prix commencent à 280 £ et vont jusqu’à 2500 £.

(

Hôtel Carbis Bay

/ .)

La ville derrière elle est connue comme la banlieue subtropicale de St Ives – le chemin menant à la baie est densément boisé et abrite des plantes subtropicales inhabituelles. Il est petit – seulement 3482 personnes vivent à Carbis Bay et à proximité de Lelant – et plus calme que le hotspot touristique voisin de St Ives. La plage est orientée au nord et ne reçoit pas de grosses vagues, ce qui signifie qu’elle est plus tranquille que de nombreuses plages dominées par les surfeurs à proximité.

Il est également loin de la Maison Blanche, voire de la plupart des endroits, ce qui en fait un choix controversé pour un sommet qui sera principalement axé sur les politiques vertes. Vous pouvez soit vous y rendre en voiture – cela prend environ sept heures de Londres (mais vous pouvez vous arrêter pour déjeuner à la galerie d’art et restaurant Hauser & Wirth à Bruton, où vit Mariella Frostrup) ou prendre le train de Paddington et changer à St Erth sur un minuscule service de train local.

Mais il est probable qu’une grande partie du contingent du G7 volera – il faut 50 minutes pour aller de Londres Gatwick à l’aéroport de Newquay et il y a un service d’hélicoptère affrété de là à Carbis Bay. Ou si Biden veut être vraiment vert, il pourrait faire de la voile ou du kayak. Au moins, c’est à une distance sûre de Tintagel, où John Mappin, partisan de Donald Trump, le propriétaire de l’hôtel Camelot Castle fait la promotion des théories QAnon.

Boris Johnson a déclaré que Cornwall était «l’endroit idéal pour un sommet aussi crucial» en raison de son histoire de mines d’étain et de cuivre et de leur rôle dans la révolution industrielle. Peut-être a-t-il également regardé Devon et Cornwall sur Channel 4 ou des répétitions de Rick Stein – une belle évasion verrouillée.

Il a de grands espoirs pour le sommet et son impact sur la région, déclarant: «Cet été, Cornwall sera à nouveau le noyau d’un grand changement et de progrès mondiaux.» Déjà le sommet a amené le développement à Carbis Bay – des plans de construction de 37 appartements avec vue sur l’océan au-dessus de la plage viennent d’être annoncés.

(

Hôtel Carbis Bay

/ .)

Les résidents de Carbis Bay sont ravis de la visite du président – à condition qu’il mette de la confiture sur ses scones avant la crème, comme le veut l’étiquette locale. S’il a du temps après avoir fait de la politique, il y a la Tate St Ives à visiter, le paradis d’un jardin de sculptures pour Barbara Hepworth, l’atelier de poterie de Bernard Leach (où il pourrait acheter un cadeau pour le Dr Jill) et de nombreuses promenades – il devrait faire le plein. sur les pâtisseries de la boulangerie St Ives au préalable. Espérons que le temps résiste.

Si Biden veut se mettre dans l’ambiance, il pourrait regarder la cinquième série de Poldark, qui a été filmée ici. Ou lisez To The Lighthouse de Virginia Woolf, qui, bien que situé dans les Hébrides, a été inspiré par le séjour de l’auteur à Carbis Bay en 1914 et par la vue sur le phare de Godrevy. La signature de Woolf dans le livre d’or de l’hôtel est encadrée. Le constructiviste d’origine russe Naum Gabo a vécu dans la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, près de ses amis Ben Nicholson et Barbara Hepworth qui étaient à St Ives. Il s’est porté volontaire comme gardien des raids aériens et a veillé la nuit sur les falaises rocheuses. Les visiteurs passés plus récents incluent Nick Knowles et Dawn French – l’atmosphère ici est discrète.

Inspiré par le choix du G7? Si vous ne pouvez pas obtenir une chambre à Carbis Bay, l’hôtel Boskerris offre également une vue sur la mer, ainsi qu’un petit-déjeuner copieux à base de produits locaux. Biden sera certainement bien nourri de son voyage. Le meilleur restaurant de la région est le Porthminster Beach Cafe juste autour du promontoire. Il sert des plats de saison (pensez au poisson frais et aux légumes cultivés localement) avec une touche asiatique intelligente, directement sur le sable.

Essayez d’avoir une table au coucher du soleil. En marchant, vous vous sentez instantanément détendu, que vous ayez passé la journée à marcher, à surfer ou à lutter contre des problèmes mondiaux épineux au G7.