Lundi, Chris Pratt avait une forte tendance sur Twitter simplement pour ses opinions religieuses et pour les personnes supposant qu’il était un partisan du président Donald Trump. Ces dernières années, l’acteur de Jurassic World a été très ouvert sur sa position religieuse soutenant la croyance chrétienne, mais les trolls en ligne le critiquent. La cinéaste Amy Berg s’est rendue sur Twitter au début de la semaine et a demandé à ses abonnés de quel Chris à Hollywood ils se débarrasseraient de Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine et Chris Evans, et les utilisateurs n’ont pas hésité.

“Il faut y aller”, a tweeté Berg avec des photos de chaque Chris. Une personne a répondu: “Chris Pratt parce qu’il est MAGA. Il est le pire Chris”, selon USA Today. Cependant, Pratt n’a jamais approuvé de candidat à la présidentielle en 2020. Quelqu’un d’autre a écrit: “Eh bien, vu que trois d’entre eux sont progressistes, et l’un d’eux défend activement son église pour son homophobie … Bye, Chris Pratt.” Quelqu’un a dit: “Chris Pratt fait partie d’une église qui soutient la thérapie de conversion. Nous savons qui doit y aller.”

Certains tweets ont souligné que Pratt appartient à l’église de Hillsong, une méga-église qui a été accusée d’avoir des opinions anti-LGBTQ. Alors qu’il y avait plusieurs utilisateurs qui ont montré leur consternation pour l’acteur, il y en avait pour lui. Une personne a dit: “J’ai juste cherché pourquoi Chris Pratt était à la mode et je suis en colère.” D’autres sont venus à sa défense en disant: “Il n’est pas maga. Il n’a jamais dit qu’il l’était. En fait, il n’est presque jamais politique. Les gens ne peuvent pas s’occuper de leurs propres affaires ces jours-ci smh.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Je ne savais pas que tant de gens lisaient les pensées. Chris Pratt a fait quelque chose qu’ils n’aimaient pas et maintenant ils savent apparemment tout sur lui. Il ne pouvait tout simplement pas qu’il s’en fichait ou s’en moquait Je ne veux pas y aller. Nan. Tout est plus profond que ça! “

Alors que les trolls sont occupés à détester Pratt, il a été assez occupé sur le tournage de Jurassic World: Dominion. Alors que le troisième – ou le sixième, peu importe comment vous préférez le regarder – la franchise devrait sortir en 2022, les fans sont plus que ravis de voir ce que tout le monde sur le plateau a en magasin. Le film devait sortir en 2021, mais en raison de la pandémie de coronavirus, le tournage a été retardé de plusieurs mois. De plus, les acteurs et l’équipe sont revenus sur le plateau avec une vision très différente devant se distancer socialement et se faire tester tous les jours avant même de continuer. Bien que les choses aient l’air très différentes ces jours-ci, il semble que le casting soit heureux d’être de retour au travail.