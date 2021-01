Demi Rose est devenu l’un des utilisateurs d’Instagram les plus influents au monde. Son 2020 a été un tourbillon, c’est le moins qu’on puisse dire, car elle a continué à s’appuyer sur sa marque tout en changeant de lieu. Au début de la pandémie de coronavirus, Rose a déménagé de Londres à Ibiza. Au moment du changement, elle ne partageait pas beaucoup de raisons pour lesquelles elle avait décidé de déménager, mais dans une interview avec le Evening Standard en septembre, elle a expliqué ce qui était entré dans cette décision majeure.

Elle a noté que vivre seule pendant son confinement à Londres n’était pas bon pour sa santé mentale. «J’ai eu des jours de hauts et de bas et avec tellement de temps libre, j’ai évidemment eu beaucoup de temps pour réfléchir aux choses», a déclaré Rose. «Je me sentais très triste.» C’est alors que l’idée de déménager, malgré les restrictions du COVID-19, a commencé à lui venir à l’esprit. Une fois le verrouillage levé, c’est alors qu’elle a fait ses valises et s’est dirigée vers Ibiza. «J’ai plein d’amis ici, il fait beau et c’est une toile de fond parfaite pour mon travail de mannequin», a poursuivi l’influenceur. «Et les liens que j’ai tissés en vivant ici m’ont présenté la merveilleuse équipe qui se cache derrière cette vidéo.» Il semble que le déménagement ait atteint son objectif pour Rose, lui donnant un nouveau regard sur la vie. Elle a qualifié cette décision de «l’un des meilleurs choix» qu’elle ait jamais fait.

Son interview dans l’Evening Standard faisait partie de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Rose a parlé de ses difficultés et du traumatisme causé par la perte de ses deux parents à un jeune âge. Elle a admis que sortir et parler de toute la mort qu’elle avait vécue était une expérience révélatrice pour elle. «Parler de la perte de mon père d’un cancer, puis de ma mère sept mois plus tard d’une infection à l’estomac a fait remonter d’énormes émotions à la surface, mais je suis si fière d’avoir réussi à le faire», a-t-elle expliqué.

La proéminence de la jeune femme de 25 ans sur les réseaux sociaux l’a élevée à plus de 15,5 millions d’abonnés Instagram. Elle a introduit la nouvelle année avec un message qui la voyait porter un maillot une pièce à imprimé léopard. «Nouvelle année, plus de connaissances, plus de force», a-t-elle commencé. «J’aime loin je suis venu et je suis tellement prêt pour ce qui va arriver l’année prochaine. Je vous aime tellement les gars. Je vous souhaite toutes les bénédictions. »