Avez-vous déjà acheté un pull de Noël? Quelque chose pour vous garder au chaud lors de ces randonnées festives?

Sinon, envisagez d’en acheter un qui est composé à 100% de laine. Pourquoi? Parce que la pandémie a été catastrophique pour les producteurs de laine en Grande-Bretagne (et dans le monde), et qu’ils ont besoin de tout le soutien dont ils peuvent bénéficier dès maintenant.

Lorsque Covid a frappé, les entreprises de fabrication de produits en laine ont fermé et les grands magasins ont annulé les commandes, ce qui a interrompu la chaîne d’approvisionnement, entraînant une baisse de la demande de laine dans le monde. La laine est une marchandise et, par conséquent, le prix des toisons a chuté de 50 pour cent.

C’est une situation cauchemardesque pour les éleveurs de moutons, dont beaucoup ont été contraints de composter leur récolte de laine parce que le coût de stockage ne serait pas couvert par les ventes. La plupart des agriculteurs vendent leurs toisons par l’intermédiaire de British Wool, anciennement le British Wool Marketing Board. Selon la BBC, quelque 14 millions de kg de laine attendent d’être transférés de ses magasins, alors que le prix moyen du kg a presque diminué de moitié: il est désormais de 32 pence, contre 60 pence l’année précédente.

«Covid a commencé juste au mauvais moment pour l’industrie de la laine, au printemps, quand les moutons devaient être tondus. Les agriculteurs ont eu du mal à recruter des tondeurs à cause du verrouillage », explique Tom Glover, fondateur de la marque de vêtements britannique Peregrine, spécialisée dans la fabrication d’articles à 100% de laine britannique.

La marque britannique de tricots Peregrine utilise 100% de laine

«Alors que d’autres industries en difficulté ont reçu un peu de répit grâce au programme de congé, cela ne s’applique pas à l’agriculture; il n’est pas possible de mettre en liberté un troupeau de moutons ou les fermiers qui s’occupent d’eux 24/7. En conséquence, les moyens de subsistance et la santé mentale des agriculteurs ont été durement touchés. ”

Ne pas tondre les moutons n’est pas une option, explique-t-il. «Si les moutons ne sont pas tondus, c’est très malsain pour eux, ils peuvent se noyer dans la boue avec l’énorme poids de laine sur le dos. Ils doivent être soignés. »

Un acteur clé de notre avenir durable

Une fois filée en fil, la laine a une myriade d’utilisations, dans les vêtements, les intérieurs et les tapis. Et c’est l’un des tissus les plus durables de la planète. Fabriquée à partir de kératine, une protéine naturelle similaire à la protéine qui compose les cheveux humains, la laine peut être décomposée naturellement sans causer de danger pour l’environnement. Ses fibres se biodégradent naturellement dans les sols et la mer, de sorte qu’elles ne s’accumulent pas dans les décharges et les océans contrairement aux alternatives synthétiques.

Le prince Charles, qui a fondé la Campagne pour la laine en 2010 pour promouvoir l’utilisation du matériau dans toutes les industries, l’a prouvé en enterrant deux maillots dans un parterre de fleurs à Clarence House en 2016 – l’un en laine, l’autre en fibre synthétique. .

Nicholas Coleridge porte l’écharpe du 10e anniversaire de la Campagne pour la laine x Amy Powney

«Six mois plus tard, nous sommes revenus avec toutes les caméras de télévision et les journalistes et nous avons déterré les deux maillots et celui en laine était presque complètement décomposé», a déclaré Nicholas Coleridge, président de la Campagne pour la laine au Standard. «Vous ne pouviez pas vraiment voir grand-chose, juste des vers plutôt gras en mangeant les derniers morceaux. C’était le cercle de la vie à son meilleur.

«Le synthétique cependant, honnêtement, vous auriez pu secouer la terre, le mettre dans la machine à laver pour un essorage rapide, puis vous auriez pu le mettre. Je pense souvent à ce maillot, qui a finalement été mis en décharge. Il sera toujours là dans 500 ans, car c’est la durée de vie de tous ces vêtements synthétiques.

Lorsque SAR le Prince Charles et Coleridge ont lancé la Campagne pour la laine, qui célèbre ce mois-ci son dixième anniversaire, personne ne racontait l’histoire écologique du matériau, alors ils en ont fait une priorité.

La marque britannique de tricots Charl utilise 100% de laine

«Je pense que si vous aviez demandé à une personne typique de la rue il y a 10 ans si un maillot en laine est d’une manière ou d’une autre mieux écologiquement qu’un maillot synthétique, je ne pense pas que beaucoup de gens l’auraient su ou vu comme un problème», dit Coleridge. «Mais maintenant, parce que nous sommes tous beaucoup plus attentifs à l’environnement, la laine est désormais au premier plan.

«C’est fou que nous ne l’utilisions pas», poursuit-il. «La laine pousse naturellement sur le dos d’un mouton, pourquoi ne pas l’utiliser et utiliser à la place des matières synthétiques artificielles qui sont fabriquées à partir de pétrole et polluent la planète.»

Faire en sorte que les marques utilisent la laine

La plupart des vêtements en laine que nous achetons au Royaume-Uni sont fabriqués à partir de laine mérinos douce, qui provient en grande partie de Nouvelle-Zélande, du Pérou et d’Afrique du Sud. Comme ces climats sont plus chauds, la laine est plus fine et donc plus adaptée aux vêtements. Avec nos moutons habitués aux climats plus froids, la laine britannique est plus grossière, et donc largement utilisée pour fabriquer des tapis. Cependant, 10 à 15% sont utilisés dans les vêtements et sont particulièrement bons pour les pulls de pêcheurs robustes (tels que ceux de Peregrine) et les fils de tweed, tels que ceux utilisés pour fabriquer le Harris Tweed.

La tâche principale de la Campagne pour la laine a été d’encourager les entreprises de mode, d’intérieurs et de tapis à utiliser le produit naturel. À l’époque du lancement de la campagne, les prix de la laine étaient encore plus bas qu’ils ne le sont maintenant, ce qui rendait la culture de la laine presque non viable en tant qu’industrie. «C’était choquant à l’époque», dit Coleridge. «Même les grandes chaînes de la grande rue comme Marks and Spencer et John Lewis avaient presque cessé d’utiliser de la laine, dans les vêtements, les tapis et les costumes. Tout a été fabriqué à partir de matières synthétiques à base d’huile.

La marque britannique de tricots Peregrine utilise 100% de laine

Depuis, ils ont eu beaucoup de succès dans la promotion de la laine sur la scène mondiale, le prix de la laine australienne doublant au cours de la durée de la campagne, mais «c’était un combat entre David et Goliath», note Coleridge. «Parce que les entreprises de produits synthétiques sont si riches et si puissantes, et que la laine est compliquée, parce que vous avez tous les agriculteurs, et vous avez les marchands de laine et il faut ensuite la classer et la filer, puis transformé en vêtements. Il est plus difficile pour la laine de se battre car la chaîne de production demande plus de main-d’œuvre. »

La campagne a eu un énorme succès en encourageant les étudiants en mode à utiliser la laine et a vu une adoption significative de la part des marques de mode britanniques, Burberry en particulier apprenant à nouveau à aimer le fil.

«Nous avons essayé d’intéresser Sir Philip Green de Topshop, mais j’ai à peine besoin de vous dire qu’il ne l’était pas», dit Coleridge en riant. «(Dans un accent de cockney scandaleux)« Non, non, c’est beaucoup trop cher! Non, si cela ne coûte pas deux livres, nous ne pourrions pas le vendre, non, mec! Mais de toute façon, il a eu sa chance, donc nous n’avons plus besoin de nous inquiéter pour lui. Je ne pense pas que Boohoo ou Prettylittlething soient meilleurs, ils n’utilisent pas de laine. Ce sont des ennemis jurés en ce qui me concerne.

Alors, quelles marques devriez-vous acheter?

Vous pouvez faire une différence dans le sort des producteurs de laine en vous assurant que les pulls, les pardessus et les costumes que vous achetez sont tous fabriqués à 100% de laine.

«Vérifiez toujours l’étiquette», conseille Coleridge. «Cela peut être très trompeur en fait. Même dans les magasins assez réputés, ils auront une rampe d’écharpes et la moitié d’entre elles seront en laine et l’autre moitié en fausse laine, qui si vous fumiez une cigarette et qu’un peu de cendre tombait dessus, vous pourriez bien être grillé. . Donc, du point de vue de votre sécurité, la laine est infiniment meilleure!

Le logo de la marque Crook

Si vous souhaitez acheter des vêtements en laine britannique, utilisée par de nombreuses entreprises comme Abraham Moons, Peregrine, Fox Brothers, Finisterre, le créateur Nigel Claybourne et Harris Tweed (que Vivienne Westwood utilise dans la plupart de ses collections), recherchez ensuite la marque Crook, un logo utilisé par British Wool pour désigner la laine 100% britannique ou un mélange. C’est aussi un gage de production éthique.

Pour célébrer son dixième anniversaire, la Campagne pour la laine a publié une magnifique écharpe 100% laine en édition limitée, conçue par Amy Powney de Mother of Pearl et fabriquée à Johnstons of Pearl en Écosse en utilisant la laine de quatre pays différents mélangés ensemble: britannique, australien , Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Le design des écharpes actuellement en vente sur Net-a-Porter, a été inspiré par le chèque Prince of Wales.

Écharpe Campagne pour la laine x Johnstons of Elgin d’Amy Powney x SAR le prince de Galles

«Si nous voulons être de bons citoyens et si nous voulons soutenir les agriculteurs, nous devons acheter de la laine chaque fois que nous le pouvons. C’est franchement le seul moyen », déclare Coleridge. «Et nous devrions simplement être très disciplinés dans l’achat de laine. Premièrement, c’est plus agréable, deuxièmement, cela dure longtemps et troisièmement, cela aide les éleveurs de moutons.

«Tout le look de la Grande-Bretagne, si vous pensez à quoi ressemble la Grande-Bretagne, toutes les hautes terres où vous voyez des moutons paître au sommet des collines, paître à Exmoor ou paître dans les champs du Gloucestershire. Ils ne seront pas comme ça à moins qu’il y ait un marché pour leur laine.

La Grande-Bretagne produit, exporte et fabrique de la laine depuis des siècles. La laine est le tissu, littéralement, de notre comté. Et nous devons le soutenir.