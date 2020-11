Les alliés de Vote Leave régleront leurs délais de préavis depuis chez eux avec Sir Edward Lister en tant que chef de cabinet par intérim en attendant une vaste restructuration de l’équipe de M. Johnson.

Mais pourquoi le bras droit de M. Johnson est-il parti si soudainement? Et qu’est-ce que cela signifie pour le numéro 10? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Cummings vu quitter le numéro 10 avec des boîtes alors qu’il “ quitte avec effet immédiat ”

Pourquoi Cummings a-t-il arrêté si brusquement?

Le Sun a rapporté qu’il y avait eu une confrontation «criarde» entre M. Johnson et M. Cummings au sujet de l’éviction de M. Cain et qu’un Premier ministre «furieux» voulait que les deux sortent «le plus tôt possible».

La BBC a rapporté que le départ de M. Cummings avait été avancé compte tenu du «bouleversement de l’équipe» et que M. Jonson voulait «purifier l’air et passer à autre chose».

Malgré la controverse entourant les deux départs, M. Cummings a déclaré que sa «position n’a pas changé depuis mon blog de janvier», dans lequel il a déclaré qu’il espérait être «largement redondant» d’ici 2021.

Mais le Daily Telegraph a déclaré que les tensions au sein du n ° 10 étaient vives, M. Cummings étant accusé d’avoir informé le Premier ministre.

Le journal a rapporté que M. Cummings aurait dit à ses collègues que M. Johnson était «indécis» et que lui et M. Cain se sont appuyés sur le ministre du Cabinet, Michael Gove, pour plus de clarté.

Il a également été suggéré que le Premier ministre était irrité par les allégations qu’une faction dirigée par M. Cummings et M. Cain avait «fait un briefing contre lui» et sa fiancée Carrie Symonds.

Selon le Daily Mail, les tensions se sont encore accrues lorsque le Premier ministre a reçu un briefing de «textes hostiles» contre Mlle Symonds, qui lui avait été transmis.

N’est-ce pas là une grande distraction pour le gouvernement?

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a critiqué Downing Street pour avoir été «paralysé par le feuilleton de ces médecins de spin indulgents» alors que le reste du pays se déforme sous la tension de la pandémie de coronavirus.

«C’est pathétique», a déclaré M. Ashworth.

Mais M. Slack, qui remplacera M. Cain au cours de la nouvelle année, a insisté sur le fait que M. Johnson n’était pas distrait de la crise nationale par la dispute.

«Ce sur quoi le Premier ministre et le gouvernement se concentrent, c’est de prendre toutes les mesures possibles pour que ce pays traverse la pandémie de coronavirus», a-t-il déclaré.