Le président Donald Trump aurait déclaré à ses alliés qu’il n’avait pas l’intention de concéder l’élection présidentielle de 2020, même après que l’Associated Press et d’autres organes de presse aient projeté que Joe Biden serait le vainqueur. Cela n’a pas de répercussions juridiques, selon un rapport de CNN, car la concession typique d’un candidat à un autre n’est qu’une courtoisie et pas du tout un acte juridique. Cependant, c’est encore un autre départ par rapport à la tradition de sa présidence controversée.

Le journaliste de CNN, Kaitlan Collins, a d’abord rapporté que Trump disait à son entourage qu’il ne concéderait pas à Biden et prévoyait une bataille juridique prolongée sur ces résultats électoraux. En règle générale, les candidats politiques font une concession formelle à la fin d’une élection, comprenant généralement un discours remerciant leurs partisans et appelant à une unité renouvelée maintenant que l’électorat a pris une décision. Ce cas est susceptible d’être différent, bien qu’il ait pu être différent dans les deux cas.

En 2016, Hillary Clinton aurait appelé Trump à céder lorsqu’il est devenu clair qu’il remporterait la présidence par le biais du collège électoral. En août, cependant, Clinton a conseillé à Biden de ne pas faire un appel de concession s’il perdait par une mince marge. Lors d’une interview sur Showtime’s The Circus, elle a déclaré: “Joe Biden ne devrait en aucun cas concéder car je pense que cela va s’éterniser, et finalement je crois qu’il gagnera si nous ne cédons pas un pouce et si nous le sommes aussi concentré et implacable que l’autre côté. »

Cependant, dans l’état actuel des choses, il semble que la course ne sera pas particulièrement serrée lorsque tous les votes seront comptés. Au moment d’écrire ces lignes, Biden devrait avoir 279 votes dans les collèges électoraux, tandis que Trump devrait en avoir 213, selon CBS News. De plus, Biden détient environ 50,5% du vote populaire dans le pays, tandis que Trump n’en a que 47,7%.

Bien que Trump ne concède peut-être pas de la manière traditionnelle, les critiques sont plus préoccupés par ses théories du complot en cours sur la sécurité des élections elles-mêmes. Trump continue de partager une rhétorique dangereuse sans base factuelle – affirmant qu’il existe une fraude électorale généralisée, des bulletins de vote illégaux et d’autres formes de falsification électorale. Il n’y a aucune raison de croire que tout cela est vrai.

Bien que Trump puisse maintenir ces points de discussion vivants dans les semaines et les mois à venir, Biden a déjà signalé son espoir d’unité. Dans sa première déclaration publique après la projection de sa victoire, il a déclaré: “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains ont voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique. La campagne étant terminée, il est temps pour mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et se rassembler en tant que nation. Il est temps pour l’Amérique de s’unir. Et de guérir. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien que nous ne pouvons pas faire, si nous le faisons ensemble . “