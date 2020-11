T

SA semaine Elon Musk, le directeur général de Tesla qui est souvent décrit comme un franc-tireur, est devenu la deuxième personne la plus riche de la planète (la nôtre, pas la sienne).

La dernière augmentation des actions du constructeur automobile a porté sa fortune à près de 130 milliards de dollars, soit près de 100 milliards de livres sterling.

Cela le place au-dessus de Bill Gates et en second lieu seulement à Jeff Bezos, bien que nous soyons sûrs qu’aucun d’entre eux ne le regarde de manière aussi ridicule (ils le font totalement).

Les actions de Tesla ont été multipliées par six cette année. Au moment de la rédaction de cet article, ils sont à 563 $, valorisant l’entreprise à 533 milliards de dollars.

Mais un point de vue: il ne restera pas le deuxième plus riche du monde, peut-être même pas très longtemps.

Voici pourquoi: les actions de Tesla sont absurdement surévaluées. Le prix repose sur un système de croyance, une question de dévotion religieuse, à la fois à l’homme et aux voitures qui en réalité ne sont guère plus que des iPhones sur roues.

Si vous demandez à Google combien de voitures Tesla a vendues, la réponse varie mais semble se situer à environ un million depuis sa création en 2003.

Normalement, vous vérifieriez cela avec le bureau de presse, mais Tesla a dissous son département des relations publiques le mois dernier dans le dernier signe de son génie non-conformiste.

Si vous divisez un million par la valeur marchande de 533 milliards de dollars, la valeur de chaque voiture vendue est de 533 000 $. Racy.

Tesla a toujours perdu de l’argent et il n’y a pas beaucoup de chances qu’elle fasse un profit de sitôt.

La raison de la flambée des actions est, bien sûr, un pari sur l’avenir. Les investisseurs ont remarqué que les voitures électriques sont tout à fait à la mode.

Les constructeurs automobiles traditionnels s’éloignent des moteurs à essence, motivés par l’évolution des goûts des consommateurs, des appels de plus en plus urgents à l’action contre le changement climatique et les décisions gouvernementales qui en découlent.

Tesla a gagné jusqu’à présent parce qu’il était en avance sur la courbe, il a eu le marché des voitures électriques de luxe presque à lui seul jusqu’à maintenant.

Mercedes, BMW, VW et d’autres se rassemblent maintenant et peuvent aller à l’école sur les erreurs et les leçons de Tesla.

Les Allemands, les Japonais et en fait les grandes entreprises automobiles américaines existent depuis un certain temps pour une bonne raison: ils sont vraiment bons dans la fabrication de voitures.

En tant que conducteur de voiture, un problème avec les voitures Tesla, mis à part leur prix, est le suivant: elles ont l’air ennuyeuses.

D’un point de vue pratique, Tesla ne possède pas d’usine européenne.

Ce qui signifie qu’ils risquent de rencontrer toutes sortes de problèmes avec le transport de leurs marchandises et les tarifs.

De plus, si vous avez un accident dans une BMW, le concessionnaire peut vous fournir les pièces de rechange dont vous avez besoin très rapidement. Cela pourrait prendre des mois à Tesla.

Tesla a bénéficié de flux massifs dans les fonds ESG – ceux qui investissent dans des entreprises qui ont de bonnes références environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise.

Ce favoritisme se dissipera une fois que Mercedes et les autres ne fabriqueront plus de véhicules à essence.

Félicitations à Elon Musk. Profitez de ces 130 milliards de dollars. Dépensez-le tant que vous le pouvez.