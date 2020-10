Eric Trump est critiqué pour avoir tweeté une théorie du complot sur l’ancien vice-président Joe Biden qui a été facilement et complètement réfutée. Le jeune frère Trump a publié une photo d’une maison somptueuse dans le Delaware, se demandant comment Biden pourrait se permettre cette maison avec un salaire de 174000 dollars par an. Il s’avère que de nombreux rapports avaient déjà retracé l’histoire de Biden avec ce manoir.

Eric Trump a ponctué son tweet d’un emoji accrocheur, laissant entendre que Biden était corrompu et acceptait de l’argent d’une autre source pour payer la maison sur cette photo. Comme les journalistes l’ont rapidement souligné, ce n’était pas le cas. Un rapport de Mike McIntire du New York Times de 2008 expliquait comment Biden avait en fait acheté la maison en 1975 pour 185000 $, puis l’avait lentement rénovée en 21 ans jusqu’à ce qu’elle valait 1,2 million de dollars. Pour beaucoup, cela était le signe d’un savoir-faire de la classe moyenne et non de la corruption. Pendant ce temps, d’autres ont souligné le rapport plus récent sur l’utilisation personnelle par le président Donald Trump des résidences qui appartiennent techniquement à ses entreprises.

En fait, ce n’est pas la maison de Biden. C’est un gouffre financier qu’il a acheté en 1975 pour 185 000 $, a passé 21 ans à rénover et vendu en 1996 pour 1,2 million de dollars. J’ai écrit à ce sujet la dernière fois qu’il a couru il y a 12 ans: https://t.co/KySe0aAERX https://t.co/1dzj2v0cLV – Mike McIntire (@mmcintire) 17 octobre 2020

La maison sur la photo publiée par Trump est sur Montchan Drive à Greenville, à Wilmington, Delaware. C’est un manoir de style DuPont, et selon Snopes, lorsque Biden l’a acheté, il a été abandonné, délabré et avait besoin de réparations majeures pour même devenir habitable. Biden a réparé la maison pièce par pièce tout en y vivant et l’a vendue en 1996. Ce n’est plus sa résidence personnelle depuis plus de deux décennies, et ce fait est si bien documenté que de nombreux critiques appellent maintenant le tweet d’Eric Trump un cas. de désinformation intentionnelle.

Au cours de sa carrière politique, Biden a maintenu la réputation d’un homme politique de la classe moyenne, ancré dans les réalités de la vie quotidienne de ses électeurs. Des rapports attentifs comme ceux liés ci-dessus contestent la véracité de cette réputation à certains niveaux, mais pas de la manière dont le tweet d’Eric Trump le fait. Cependant, les critiques craignent que les partisans d’Eric ne voient peu de preuves du contraire.

Pendant ce temps, le mois dernier, le Times a obtenu certaines des déclarations fiscales du président des dernières décennies, révélant un modèle de radiations commerciales douteuses pour créer une illusion de grande richesse personnelle qui n’existe pas vraiment. Bon nombre des somptueuses résidences personnelles de Trump se trouvent dans des propriétés appartenant à ses entreprises, où il garde des appartements et des condos en réserve pour lui et sa famille.

Un cas particulièrement scandaleux est celui d’un manoir de la banlieue de New York appelé Seven Springs, que l’organisation Trump revendique comme une propriété commerciale. Cependant, il existe de nombreuses preuves que la famille Trump l’utilise comme résidence personnelle depuis 1996. En 2014, Forbes a interviewé Eric et Donald Trump Jr. à Seven Springs, et Eric a déclaré: “C’est vraiment notre complexe.” Pourtant, Trump a évité de payer 2,2 millions de dollars d’impôts fonciers sur la maison en affirmant que cela faisait partie de son entreprise.