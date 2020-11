UNE

le deuxième verrouillage n’est pas vraiment notre principale préoccupation. Nous retenons notre souffle pour une annonce de Noël. Ce serait la première fois que je verrais la plupart de ma famille en neuf mois. Je veux célébrer la naissance de ma nièce, qui est née en mai, mais que je n’ai pas encore détenue – les athées aussi ont leurs idoles.

Si le gouvernement nous dit que nous «serons à la maison à temps pour Noël» – cette phrase ne s’est pas trop bien terminée en 1914 – je pensais que je serais prêt à tenir ma part du marché. Je pensais que je serais heureux de m’envelopper dans ma couette pour le mois, juste un cochon dans une couverture attendant que décembre se déroule. Novembre devient plutôt ennuyeux après avoir déclenché des feux d’artifice. Ce serait bien si je savais qu’il pourrait y avoir une chose cette année – l’étreinte du ventre la plus réconfortante de tous les rituels – qui ressemblera à ce qu’elle était en 2019.

Mais maintenant, je ne suis pas sûr de rentrer à la maison pour Noël – pas seulement parce que la règle de six signifie que je dois rivaliser avec mon neveu de deux ans pour une invitation. Mes parents ont bien dans la soixantaine, et après avoir vu la courbe des infections grimper à nouveau, ma plus grande peur est de leur offrir un cadeau de Noël pour la vie, dans un virus qui n’a pas de remède.

De la façon dont je le vois, il suffit d’une ampoule ratée pour souffler toutes les lumières de Noël pour toujours. Je choisirais beaucoup plus de Noël avec mes parents encore en vie sur un coup de champagne unique. Je crains de passer le mois de décembre dans l’isolement pour me préparer à les voir – novembre verrouillé sera déjà assez mauvais – et comment puis-je être sûr de ne pas attraper Covid dans le train de retour?

Mes amis fuient Londres pour l’Espagne et le Portugal avant le deuxième lock-out

Mais d’après moi, nous fêterons Noël un peu plus tard, une fois que nous aurons un vaccin. Les églises pourraient organiser un service de chants de Noël, mais avec la bonne nouvelle annoncée par un PR AstraZeneca plutôt que par l’ange Gabriel, et Mary rayonnante à la seringue emmaillotée dans ses bras.

Cela pourrait être déroutant – notamment parce que nous célébrerions également Noël aux côtés de l’Aïd, de Diwali et de Yom Kippour, le tout en plein été. Mais la reine n’aura pas à faire son discours annuel de méandres abstraits sur l’espoir – elle peut parler d’un espoir qui a réellement été réalisé. Nous pouvons être comme ce type qui célèbre Noël tous les jours – nous allons faire passer des craquelins à Bonfire Night l’année prochaine – tout cela parce que nous avons survécu à Covid.

Mes amis fuient tous Londres avant l’entrée en vigueur du deuxième verrouillage – mais cette fois pas pour les bâtons. L’un est parti en Espagne, un autre rejoint la famille de son petit ami à Guernesey. Mon meilleur ami loue un «Airbnb pour gars» au Portugal avec ses copains. Il est livré avec une piscine et un court de tennis pour 200 £ par mois, un quart de son loyer à Londres. En raison de la date limite de demain pour obtenir un vol, les agents de voyages signalent des demandes d’enregistrement.

La grande évacuation de Londres se déroule à plein régime – mais cette fois, ce sont de jeunes professionnels de la classe moyenne.

Si les emplois de notre génération n’étaient pas en ligne avant la pandémie, ils le sont certainement maintenant – les avocats, les fonctionnaires et les banquiers ont désormais la mobilité géographique d’amis dans les start-up. Je craignais que plus de potes ne fassent un coureur, me laissant seul à Londres – quand les comptables deviennent des «nomades numériques» instagrammeurs, vous savez que ça devient sérieux. Mais ensuite, je me suis souvenu que lorsque la fin de la période de transition arrivera dans quelques mois, nos passeports – du moins en ce qui concerne l’Europe – deviendront à peu près aussi utiles que ceux de la Guinée équatoriale. Qui aurait pensé que je remercierais un jour le Brexit d’avoir sauvé mes amitiés?