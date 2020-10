Une deuxième série de contrôles de relance n’est pas encore en cours et il est peu probable que le Congrès parvienne à un accord de secours avant le jour du scrutin. En fin de compte, cela se résume principalement à des désaccords sur le prix que cela devrait coûter. Le Congrès dirigé par le GOP veut maintenir la facture à environ 1 billion de dollars ou moins, tandis que la Chambre des représentants dirigée par les démocrates estime qu’il devrait être de 2 billions de dollars, ou plus.

De plus, à ce stade, les chances qu’un accord sur un projet de loi soit conclu d’ici le 3 novembre – jour du scrutin – sont pour la plupart improbables, en raison de multiples autres facteurs. La première est que les dirigeants de tous les côtés de la table ne sont pas d’accord sur ce que le projet de loi devrait couvrir. En outre, le Congrès est actuellement occupé avec la confirmation de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le Congrès voterait sur un projet de loi de relance de sa propre conception, au prix de 500 milliards de dollars, avant de voter sur la nomination de Barrett. Il n’y a actuellement aucun délai pour l’un ou l’autre de ces votes.

Les premiers paiements de relance ont été effectués dans le cadre de la loi CARES Act, qui a été créée pour aider les États-Unis à lutter contre l’instabilité financière pendant la pandémie de coronavirus et la période de quarantaine. La Chambre dirigée par les démocrates a adopté un projet de loi de suivi en mai – la loi HEROES – un projet de loi de 3 billions de dollars qui répondrait aux besoins de nombreux citoyens et entreprises. Le Sénat dirigé par les républicains n’a pas soutenu ce projet de loi, car ils l’ont trouvé trop coûteux. Ils ont rédigé leur propre projet de loi – le HEALS Act, au prix de 1 billion de dollars – qui, selon les démocrates, ne fournit pas une aide financière suffisante aux Américains.

Rep. Khanna dit à chaque fois que le président Pelosi et Sec. Mnuchin négocie pour plus de soulagement des coronavirus, “Mitch McConnell sort et dit qu’il ne va même pas le mettre au Sénat.” «Mitch McConnell est vraiment l’obstacle en ce moment.» Https://t.co/1wweKWVGYO – MSNBC (@MSNBC) 16 octobre 2020

Le Congrès a rédigé son propre projet de loi de secours «maigre», mais les démocrates l’ont également rejeté. La Chambre a ensuite adopté une version modifiée de la loi HEROES, qui abaissait le prix, mais cela n’était pas acceptable pour les dirigeants républicains. La Maison Blanche a également rédigé une proposition, mais elle a été critiquée par les dirigeants démocrates et républicains. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi se sont rencontrés et ont parlé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, mais aucun accord n’a été conclu concernant le prochain projet de loi de relance.