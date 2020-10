Ri Sol-ju, l’épouse du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, n’a pas été vue en public depuis neuf mois, ce qui a suscité des spéculations et des rumeurs sur sa localisation. Elle a été vue pour la dernière fois en public lors d’une célébration du Nouvel An lunaire à Pyongyang en janvier et a continué de manquer des événements majeurs, y compris un défilé militaire du 10 octobre auquel elle assisterait normalement. Ri passe souvent des mois sans apparaître en public, voire sept mois sans être vu en 2016.

Il y a trois rumeurs sur la dernière disparition de Ri, a déclaré une source anonyme au Daily NK plus tôt cette semaine, rapporte Yahoo News Australia. La première est qu’elle pourrait s’occuper de la tante de Kim, Kim Kyong-hui, qui est malade. Cette rumeur a été répandue par des personnes ayant «un accès rapide à l’information». Kim a une «affection particulière» pour sa tante, bien que son mari ait été exécuté.

Une autre rumeur veut que Ri ait peur pour sa propre santé pendant la pandémie de coronavirus. Les experts sud-coréens suggèrent qu’elle suit les directives de distanciation sociale et craint que certaines personnes ne portent pas de masques lors d’événements. La source a également déclaré au Daily NK qu’elle avait fait moins d’apparitions publiques depuis que sa fille serait née en 2013.

Certaines rumeurs supposent que Ri a elle-même une maladie. La Corée du Nord a déclaré publiquement qu’il n’y avait pas de cas de coronavirus dans le pays et Kim a déclaré que le pays était exempt du virus lors d’un discours à Pyongyang. Il n’y aurait pas eu de distanciation sociale lors de l’événement et personne ne portait de masque. Cependant, les experts doutent que le pays n’ait pas vu le virus, surtout compte tenu de sa proximité avec la Chine, son plus grand partenaire commercial.

Au cours de son discours, Kim évoque les échecs, s’excusant en larmes pour les luttes auxquelles le pays isolé a été confronté. “Notre peuple a placé sa confiance, aussi haut que le ciel et aussi profond que la mer, en moi, mais je n’ai pas toujours été à la hauteur de cela de manière satisfaisante”, aurait déclaré Kim, note The Guardian. “Je suis vraiment désolé pour ça.” Kim a ajouté plus tard: “Bien que l’on me confie l’importante responsabilité de diriger ce pays en défendant la cause des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il grâce à la confiance de tout le peuple, mes efforts et ma sincérité n’ont pas été suffisants. assez pour débarrasser notre peuple des difficultés de sa vie. “

Quant à Ri, elle a souvent disparu de la vue du public pendant des mois à la fois. En octobre 2019, elle a été vue pour la première fois depuis juin, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles elle aurait accueilli un autre enfant. Selon l’International Business Times, elle a disparu pendant sept mois en 2016. Ri est un ancien chanteur et aurait 31 ans.