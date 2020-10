Pourquoi la fin de Pati Chapoy viendrait-elle à Ventaneando? révéler | Instagram

Dans de nombreux commentaires, il a été possible d’entrevoir la destination possible du populaire programme Tv Azteca ».Fenêtrage“, après le départ éventuel de son hôte vedette Pati Chapoy.

Qu’arrivera-t-il à l’émission? Daniel Bisogno ou Pedro Sola seront-ils aux commandes? sont quelques-uns des problèmes entourant les fortes rumeurs qui indiquent le départ possible du propriétaire dudit programme, Pati Chapoy.

C’est le journaliste Jorge Carbajal qui a récemment fait savoir que le séjour de l’animateur consolidé de l’émission du soir, Pati Chapoy, est en jeu après que Tv Azteca envisage de la retirer de l’émission.

Apparemment, la fin ne serait pas seulement pour l’animateur mais aussi pour l’ensemble du programme, selon le journaliste, ajoutant aux rumeurs qui ont accompagné l’émission ces dernières années.

Après 24 ans d’antenne, la rumeur sur la fin imminente de la diffusion d’émissions prend une fois de plus de force, comme le révèle désormais le journaliste du divertissement.

Les projets que Tv Azteca a soulevés pour le programme sont encore inconnus, ce qui semble actuellement faire face à une forte crise de notation ainsi qu’à d’autres erreurs survenues lors de l’émission comme la mayonnaise ou la bière, qui à leur tour, ils ont entraîné la perte de divers parrainages.

Alors maintenant, après avoir commencé ce mois-ci, les alarmes ont recommencé à sonner car beaucoup soupçonnent qu’avant la fin de cette année, quelque chose se passera avec la célèbre émission. On s’attend donc à ce qu’à un moment donné, on sache s’il souffrira de certains changements ou s’il dira définitivement au revoir à l’air.

Ce qui précède, après la chute brutale de la cote, qui accompagne le programme télévisé depuis dix ans, même si ce 2020 a été décisif pour le sort de ce programme.

Cependant, ladite production de la chaîne de télévision Ajusco a également dû faire face à d’autres problèmes tels que des rumeurs qui nuisent à son image et ont réduit sa crédibilité ainsi que celles qui soulignent que la production a payé pour des interviews, une version que les pilotes eux-mêmes auraient clarifiée dans le passé. émissions, notant que personne n’a jamais été payé pour partager ses versions des événements de l’émission.

Le dessus, après le dernier scandale du réalisateur Carlos Marcovich, qui aurait été pointé du doigt par une actrice de “ac0so y agr3s! Ones”.

À cela s’ajoute que maintenant les annonceurs ne sont même pas intéressés à apparaître dans l’émission alors qu’avant même ils payaient 200 mille pesos, comme détaillé par lui Jorge Carbajal Grâce à sa chaîne YouTube, mieux connue sous le nom de “Productora 69”.

“Ventaneando cessera d’être celui que nous connaissons tous” et tout semble indiquer que cela se produirait au début de 2021, a rapporté le journaliste.

Ils parlent déjà sérieusement de la grande possibilité que cette année ils ne donnent plus une chance à Pati Chapoy et puissent sortir ‘Ventaneando’ fin décembre “.

Parmi les premiers plans, a-t-il souligné, ils essaieraient de lui donner une nouvelle image, avec de nouveaux pilotes avec Pati Chapoy elle-même qui serait désormais de la production et n’apparaîtrait pas devant le programme.

Ceci, dans les premiers plans pour tenter de capter à nouveau l’attention du public, si même avec ces mesures l’entrée de commandites ne s’améliore pas autant que les niveaux d’audience, des mesures plus radicales seraient certainement prises, a-t-il déclaré.

Parmi les nombreuses autres théories que les animateurs du programme “Shock” ont également avancées sur les problèmes de “Ventaneando”, ils ont abordé les engagements supposés avec des personnalités célèbres qui les conduiraient à ne pas traiter les informations de manière véridique, se réfèrent-ils.

A cela s’ajoute les affrontements entre Pati Chapoy et Alberto Ciurana, le responsable du contenu et de la distribution à Ajusco, qui s’est apparemment exposé il y a plusieurs années n’a pas entretenu une relation très cordiale.

Celui qui prend de nombreuses décisions est Ciurana et il ne tolère pas Pati Chapoy. Sandra, qui est la deuxième de Ciurana, ne tolère pas non plus ‘Ventaneando’, donc si c’est en eux de l’enlever, ils le supprimeront maintenant. Les choses deviennent difficiles pour Chapoy et l’équipe.