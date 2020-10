Sept ans après la diffusion de son dernier épisode, Dexter a été relancé, bien que le renouvellement de l’émission ne se fasse pas sans controverse. Peu de temps après l’annonce du renouveau mercredi, et alors que certains fans de la série mettant en vedette Michael C. Hall se sont rendus sur les réseaux sociaux pour célébrer, d’autres se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations.

La controverse a à voir avec plus que la fin controversée de la série qui a diffusé sa finale en 2013, et est plutôt enracinée dans ce que beaucoup considèrent comme un problème beaucoup plus vaste se déroulant à Hollywood. Au cours des dernières semaines et mois, un certain nombre de séries dirigées et dirigées par des femmes ont connu un destin beaucoup moins chanceux, de la dramatique de lutte féminine de Netflix GLOW à la série Stumptown mettant en vedette Cobie Smulders, annulée pour des raisons liées à la pandémie de coronavirus. En fait, juste une semaine avant que Showtime ne confirme la renaissance de Dexter, le réseau a annoncé que la série On Becoming a God dirigée par Kirsten Dunst en Floride centrale ne reviendrait pas pour sa deuxième saison précédemment renouvelée.

Les annulations de COVID sont inévitables, je fais juste ……….. faire attention à qui a le plus de chances et qui ne l’est pas, c’est tout ce que je dis https://t.co/wIJUvwijNf – Caroline Darya Framke (@carolineframke) 14 octobre 2020

Mettant en vedette Dunst dans le rôle de Krystal Stubbs, une employée du parc aquatique au salaire minimum dans les années 1990 en Floride qui ment, planifie et monte dans les rangs des Founders American Merchandise, Showtime avait remis à la série un renouvellement de la saison 2 en septembre 2019. Le 8 octobre 2019 , dans un communiqué obtenu par Variety, cependant, le réseau a déclaré que “en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu avancer avec la production pour la nouvelle saison”. Le communiqué a ajouté que “la pandémie a continué de remettre en question les calendriers dans tous les domaines, et bien que nous ayons fait tout notre possible pour réunir la distribution et l’équipe pour une deuxième saison, cela est devenu intenable. C’est avec grand regret que nous reconnaissons On Becoming un Dieu ne reviendra pas. “

Comme l’ont souligné de nombreux utilisateurs de médias sociaux, On Becoming a God n’était que la dernière d’une longue série de séries à avoir reçu la hache, et bien que ces annulations soient dues à des difficultés entourant la pandémie en cours, les fans ne pouvaient s’empêcher de prendre note de quelles séries étaient concernées. En fait, avec GLOW, Netflix a également annulé Chilling Adventures of Sabrina, I Am Not Okay With This, et les débuts récents de Teenage Bounty Hunters, tous dirigés par des femmes. Une histoire similaire s’est déroulée sur d’autres services et réseaux de streaming, bien que plusieurs émissions créées par des hommes et dirigées par des hommes aient également connu le même sort.

Le revival de Dexter en 10 épisodes, quant à lui, devrait être lancé à l’automne 2021 sur Showtime. Clyde Phillips, qui a produit la série au cours de sa course originale, reviendra en tant que showrunner, avec Hall prêt à reprendre le rôle principal.