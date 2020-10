Les téléspectateurs qui regardent la saison 5 d’American Housewife remarqueront que la famille Otto est un peu différente. Alors que la série comique ABC est revenue sur les écrans de télévision mercredi soir, le visage de la fille de 10 ans de Katie et Greg Otto, Anna-Kat, n’était pas si familier. C’est parce que Julia Butters, l’actrice de 11 ans qui a interprété Anna-Kat tout au long des quatre premières saisons de la série, a quitté American Housewife, avec l’actrice de 13 ans Giselle Eisenberg à sa place. Mais pourquoi, exactement, Butters est-il sorti?

Selon Deadline, le départ de Butters de la série découle en grande partie de sa nouvelle célébrité et de nombreuses portes qui s’ouvrent. Après être apparu sur American Housewife, la jeune fille de 11 ans a été mise sur écoute pour jouer Trudi Fraser, une enfant actrice, dans Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino aux côtés de Leonardo DiCaprio. Tarantino a choisi de jouer Butters dans le film nominé aux Oscars après avoir vu sa performance dans la série ABC, et son interprétation de Trudi a été saluée par la critique.

Dans un rapport publié quelques jours seulement après la sortie en salles du film en juillet 2019, IndieWire a écrit que Butters était “certainement la vedette” du film. Dans leur propre rapport, Vanity Fair a écrit qu ‘”il y a quelque chose de spécial chez” la jeune actrice, qu’ils ont décrite comme “magnétique et astucieuse, volant facilement la vedette à sa co-vedette chevronnée et primée aux Oscars tout en livrant un dialogue classique avec Tarantino”. Le talent de Butters n’a pas non plus été perdu pour les A-listers d’Hollywood autour d’elle, le producteur David Heyman disant à IndieWire que Butters aurait reçu “une nomination aux Oscars” pour une scène qui a finalement été coupée du film. DiCaprio, a même comparé Butters à une jeune Meryl Streep.

Cette performance en petits groupes aurait conduit à un certain nombre de portes ouvertes et la jeune actrice a décidé de quitter American Housewife pour poursuivre d’autres opportunités. ABC Signature a accepté la demande de Butters de quitter le projet, invitant Eisenberg à occuper sa place dans le rôle d’Anna-Kat.

Tout comme Butters, Eisenberg n’est pas étranger au petit écran. Avant de rejoindre la série ABC, elle était une série régulière sur une autre comédie familiale à caméra unique, la comédie de CBS Life In Pieces, et elle a fait ses débuts au long métrage à 5 ans, incarnant la fille de DiCaprio et Margot Robbie dans Le loup du mur. Rue. Elle a également joué aux côtés d’Al Pacino dans Danny Collins de Dan Fogelman.

Les quatre premières saisons d’American Housewife sont actuellement diffusées sur Hulu. Nouveaux épisodes de la saison 5 diffusés les mercredis à 20h30 HE sur ABC. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.