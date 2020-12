O

L’un des grands avantages d’un ordinateur portable par rapport à un ordinateur de bureau est la portabilité et la liberté que cela apporte. Mais il y avait un maillon manquant dans la chaîne: la perspective de se connecter à Internet à grande vitesse, où que vous soyez, sans avoir à compter sur le Wi-Fi.

Le Lenovo Yoga 5G est une première mondiale: il offre une connectivité au réseau 5G, avec les vitesses ultra-rapides correspondantes, 75% plus rapides que la 5G classique. Il y a eu des ordinateurs portables avec une connectivité 3G ou même 4G, mais c’est autre chose.

Le Yoga 5G est capable de télécharger des vitesses de 3 gigabits par seconde, bien plus que ce que la plupart des haut débit domestiques peuvent gérer, vous permettant de télécharger des fichiers volumineux où que vous soyez.

De plus, vous n’êtes pas lié à la portée d’un routeur Wi-Fi, bien sûr, ce qui signifie que vous pouvez travailler n’importe où.

Jeux et visioconférences fluides

(

La faible latence garantit le bon déroulement des appels de vidéoconférence à l’aide du Lenovo Yoga 5G, où que vous soyez

/ Lenovo)

Non seulement la connexion 5G signifie que vous pouvez atteindre des vitesses incroyablement rapides, mais la latence est très faible – c’est-à-dire que le temps entre le moment où vous appuyez sur un bouton pour démarrer une action et celle où elle se déroule est minime.

C’est particulièrement important si vous jouez ou discutez pendant une visioconférence. Cela permet une expérience fluide et transparente.

Processeur haute vitesse

Bien sûr, la vitesse de l’éclair dépend également de la puce Qualcomm Snapdragon à bord, qui fait tout rapidement et garantit que l’ordinateur portable est très réactif.

Le processeur est également économe en énergie, ce qui garantit que même s’il est performant, il ne videra pas la batterie en une heure ou deux.

Autonomie d’une journée complète

(

Les spécifications impressionnantes de l’ordinateur portable incluent une longue durée de vie de la batterie; 24 heures de lecture vidéo

/ Lenovo)

En fait, le Lenovo Yoga 5G fonctionne toute la journée – littéralement.

Les utilisateurs peuvent profiter jusqu’à 24 heures de lecture vidéo sur l’écran lumineux de 14 pouces de l’ordinateur portable, vous n’avez donc pas besoin d’emporter le câble d’alimentation avec vous où que vous alliez. De plus, il se recharge rapidement.

Idéal pour le divertissement

La lecture vidéo est également impressionnante: l’écran tactile possède de minuscules cadres pour rendre le visionnage d’un film particulièrement immersif avec son écran FHD (Full High Definition) de 14 pouces.

Grâce à des haut-parleurs optimisés avec l’audio Dolby Atmos, le Lenovo Yoga 5G sonne également très bien.

Si vous diffusez de la vidéo, le manque de latence 5G est inestimable, garantissant une expérience fluide et sans bégaiement.

De plus, le Lenovo Yoga 5G fonctionne silencieusement: l’ordinateur portable est si efficace thermiquement qu’il n’a même pas besoin d’un ventilateur.

Fin, léger et polyvalent

(lenovo)

Non seulement le Lenovo Yoga 5G est léger et suffisamment fin pour être transporté facilement, mais c’est aussi un ordinateur portable Windows complet avec un écran qui se replie derrière le clavier ou n’importe où entre les deux, vous pouvez donc l’utiliser comme tablette, visionneuse vidéo et plus.

En bref, le Lenovo Yoga 5G coche toutes les cases: il est beau, flexible et très innovant.

Le Lenovo Yoga est disponible sous contrat avec EE et paye mensuellement *.

* Les tarifs varient en fonction de la quantité de données dans le contrat