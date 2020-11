Le canari Mateo Gil nous a donné plusieurs raisons pour lesquelles il est pratique de suivre son chemin dans celui du septième art. Le premier qu’il nous a offert est un formidable court-métrage intitulé Allanamiento de morada (1998), après quoi il a co-écrit trois films plus ou moins notables avec ses réalisateurs: Sea Inside (Alejandro Amenábar, 2004), La Méthode (Marcelo Piñeyro, 2005) et Ágora (Amenábar, 2009), et a choisi l’histoire de cet admirable western crépusculaire qu’est le peu connu Blackthorn: Sin Destiny (2011) pour réaliser son deuxième long métrage en tant que réalisateur.

Les favoris Midas piquent notre curiosité pour l’histoire intrigante, pas pour un scénario intelligent ou une planification et un montage exceptionnels

L’idée de Thesis (1996) et le livret d’Abre los ojos (1997) ont également été élaborés main dans la main avec son ami, l’éminent créateur de Los otros (2001); puis il a également filmé Nobody Knows Anyone (1999), Regreso a Moira (2006), Lazaro Project (2016) et The Laws of Thermodynamics (2018), au cas où quelqu’un serait intéressé. Avec les points forts de son CV, c’était impeccable qu’on soit bien disposé à engloutir Les favoris de Midas (2020), la mini-série correcte qu’il a faite pour Netflix d’après l’histoire homonyme de Jack London (1901).

Son début in extremis est au point et l’approche énigmatique nous est lancée très bientôt. Mais s’il parvient à éveiller notre curiosité, c’est parce que les circonstances menaçantes dans lesquelles le protagoniste, Víctor Genovés (Luis Tosar) est impliqué, à son malheur sont intrigantes en elles-mêmes, non parce que les scripts d’Arantxa Cuesta (El patio de mi prison), David Muñoz (L’épine dorsale du diable), Image de balise Miguel Barros (The Landless), qui avait déjà écrit le livret de Blackthorn et a été crédité comme co-responsable des favoris Midas et Mateo Gil lui-même, est très spirituel ou éloquent.

Qu’il ne brille pas ne signifie pas que la composition des Favoris de Midas est celle d’un réalisateur compétent à tout moment

Pas parce que la planification visuelle et le montage de ses six chapitres sont particulièrement ironiques, hypnotiques ou très attractifs, avec une sorte de virguerité ou de vertus qui nous plaisent beaucoup. Ici n’est pas le plus lucide Mateo Gil, en pleine utilisation de ses facultés de cinéaste, et Midas’s Favorites ne présente ni le surprenant et écrasant de House Breaking et, certainement, le puissant Blackthorn AV et son arrière-goût classique agréable. Rien de tout cela n’enlève, cependant, que la composition est ce que l’on suppose pour un réalisateur compétent à tout moment, mais elle ne brille pas, elle ne se démarque jamais.

S’il y a un mécanisme persistant dans les paroles et à l’écran, tel est le montage parallèle ou simple avec voix off, qui vous donne cohérence narrative. En revanche, quelques fragments de la digne bande-son des favoris de Midas, composée par Lucas Vidal (While you sleep), qui a déjà signé le projet Lázaro pour Mateo Gil, rappellent les partitions de Ramin Djawadi dans Westworld (Jonathan Nolan et Lisa Joy, depuis 2016), et d’autres, celles de Hans Zimmer pour Interstellar (Christopher Nolan, 2014) ou Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017).

Les Favoris de Midas est un divertissement aux rebondissements sobres et aux nuances politiques, plus proche du niveau de Project Lazarus que du prodigieux Blackthorn

Rien de mal ne peut être dit de son casting. À Luis Tosar (Cellule 211) vous pouvez voir le travail à chaque geste et inflexion de ses Luis Genovés, Marta Belmonte (Los simuladores) offre une crédible Mónica Báez et c’est très agréable de voir Guillermo Toledo (La langue des papillons) comme Alfredo Conte. Et les autres se conforment. Sinon, il ne pourrait pas se tenir sur son acceptabilité en tant que divertissement avec des rebondissements sobres et des nuances politiques, plus proches du projet Lazarus et loin du prodigieux Blackthorn. Car, en vérité, ce n’est pas le meilleur Mateo Gil qui a abattu les favoris de Midas.

