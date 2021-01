United entre en 2021 en beauté malgré sa sortie de la Ligue des champions, à trois points du leader de la Premier League, Liverpool, avec un match en cours contre les champions.

Un défi pour le titre semble plus probable à chaque victoire qui passe, avec une victoire de 1-0 sur les Wolves, garantissant que United a remporté sept de ses neuf derniers matchs de championnat.

Cependant, Solskjaer – qui a développé une réputation de super sous-marin au cours de sa carrière de joueur à United – dit qu’il n’a pas le temps pour les joueurs qui ne contribueront pas lorsqu’ils en auront l’occasion.

“Je pense que nous avons de la concurrence pour les places, ce qui signifie que vous ne pouvez pas penser que vous pouvez simplement faire semblant de faire partie de cette équipe parce que vous ne méritez que de faire partie d’une équipe à laquelle vous avez contribué”, a-t-il déclaré aux journalistes. le soir du Nouvel An.

“Je pense que tout le monde vient de réaliser que nous avons le privilège de faire partie de Man United, un club aussi fantastique avec une histoire fantastique.

«Lorsque vous êtes ici, profitez-en autant que vous le pouvez et vous vivrez peut-être des moments fantastiques.

“Vous avez des gagnants comme Juan Mata et Nemanja Matic. Ils ne jouent pas à tous les matchs, mais ils sont tellement influents dans le groupe et dans la préparation des matchs et pendant les matchs lorsqu’ils ne jouent pas.”

En ce qui concerne sa politique de sélection, Solskjaer – qui a marqué quatre buts contre Everton en 1999 pour être ensuite mis sur le banc par Sir Alex Ferguson lors du prochain match de United – a déclaré: “Ce sont des chevaux pour les cours. Certains joueurs sont plus appropriés pour certaines équipes mais, de Bien sûr, vous planifiez à l’avance.

“Je me souviens de ces quatre buts et je me souviens aussi des moments où vous sentez que vous méritez de jouer et que vous êtes laissé pour compte. Cela fait partie du fait d’être à Man United.

Solskjaer conseille à Edinson Cavani de continuer à jouer pendant des années

“Vous avez des joueurs de haut niveau partout et nous savons que tout au long de la saison, si vous voulez gagner quelque chose, vous devez contribuer.

“Comme (contre les Wolves), Anthony est venu et a très bien fait pendant une demi-heure. Luke est entré et a très bien fait.

“C’est comme ça que ça va se passer. Les joueurs devront être en colère contre moi jusqu’à la prochaine fois qu’ils joueront parce que, croyez-moi, ils ne sont pas heureux quand je leur dis qu’ils commencent sur le banc.”

