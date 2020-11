S

Dans la branche King’s Cross de Dishoom, Nabhaan Rizwan feuillette des photos de la séance photo d’ES Magazine.

Il s’arrête sur un portrait particulièrement beau. Oui, je pense, ces yeux bruns doux, ces pommettes de gunslinger et ce long manteau particulièrement impérieux vous font ressembler à chaque centimètre de la star de cinéma invétérée. «Tu vois, j’ai l’air stoïque ici, mais en fait c’est le visage que je fais quand je suis confus,» dit-il, la mine de son homme de tête se froissant sans couture en un sourire enfantin.

Il s’agit d’un portrait d’un artiste très jeune en effet; un grand nom tombe sur lui-même pour travailler avec. Sam Mendes a arraché Rizwan de son rôle d’évasion en tant que Raza élégant et streetwise dans le thriller de renseignement de la BBC Informer et l’a poussé en 1917 en tant que soldat Sepoy Jondalar; Riz Ahmed l’a choisi comme RPG star du rap dans l’imminent Mogul Mowgli; Lena Dunham a attrapé le garçon d’Ilford pour jouer le banquier diplômé Hari pour son prochain drame HBO / BBC, Industry. Pourtant, il n’a que 23 ans, vit avec des amis étudiants dans un appartement “ minable ” du nord-ouest de Londres, ne peut pas conduire et n’a pas l’intention d’apprendre. Il fait le tour de Londres à la place sur un vélo à une vitesse qu’il a acheté avec le chèque de paie de sa première semaine à Informer. Même sa tenue aujourd’hui est de la haute-mode décontractée: haut jaune moutarde à imprimé pied-de-poule du Prévu Studio de l’est de Londres, montre Komono verte, manteau gris de charity shop et t-shirt gris délavé.

Est-il reconnu? «Je veux dire que je n’ai pas un long catalogue», dit-il modestement, en commandant un lassi à la cardamome et à la fraise très terre-à-terre. “ Les gens ont tendance à venir me demander dans quoi ils m’ont vu plutôt que de me dire dans quoi ils m’ont vu, ce qui peut être gênant. Mais au moins, les gens sont gentils.

Les gens disent souvent de belles choses à propos de Rizwan aussi. «Le gars est sage au-delà de ses années», me dit Riz Ahmed depuis Los Angeles. “ C’était la confiance, le fanfaron, la facilité et l’élégance de sa présence à l’écran qui m’ont vraiment excité au début, mais il n’est pas comme un enfant dont le genre, “Je peux jouer, maintenant laisse-moi devenir célèbre.” Il a cette créativité brûlante, cette curiosité et ce besoin de s’étirer. Nicolas Brown, producteur exécutif sur Informer, est d’accord: “ Il est si rare de regarder une audition de quelqu’un qui n’a aucune expérience d’acteur à l’écran et qui semble pourtant le faire depuis toujours. ”

De l’autre côté, il y a Laurence Fox, l’acteur de Lewis devenu un guerrier de la culture anti-réveil qui a protesté contre le casting “ incongru ” de Rizwan en tant que soldat sikh en 1917 en janvier, accusant le réalisateur Sam Mendes de “ forcer la diversité sur les gens ”. Fox s’est excusé plus tard. «Honnêtement, je ne l’ai pas regardé», dit Rizwan. «Je pense que lorsque vous vous concentrez sur une vue d’ensemble, ce que les individus ont à dire est si peu de valeur. Au lieu de cela, il a publié une photo en noir et blanc sur Instagram de son propre grand-père, Ahmed Ghazi, un réalisateur pakistanais qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale “ pour l’Empire britannique, sans jamais voir ses fruits ” parce que ce dialogue est visuel, dit Rizwan. «Le dialogue est que vous voyez des Indiens, des Caraïbes et des Africains de l’Ouest combattre cette guerre. Et c’est vraiment ce qui s’est passé. Il a combattu cette guerre, et pour ce pays à bien des égards, de même que de nombreux groupes de personnes différents. Et si nous ne sommes pas l’équipe locale, alors qui l’est? Quoi qu’il en soit, «mon travail est de créer des choses à partir de rien, et quiconque a pour tâche de ne créer que des conflits, de ne faire que de rabaisser, n’est vraiment pas important». Le symbolisme a ses limites, admet-il volontiers. Il a rejoint les manifestations de Black Lives Matter à Trafalgar Square cet été “ parce que cela se manifeste, se présente, malgré tout. Cet homme est vraiment mort comme ça. C’est vraiment arrivé. Revenons. Les symboles sont importants. Les actions sont meilleures.

Puis il ajoute rapidement, poliment, qu’il trouve que parler de sa race dans les interviews est un «peu fatigué». C’est toujours la même séquence de questions sur le casting de type asiatique, dit-il (il ne peut que rire du fait qu’il a interviewé pour trois rôles comme “ Reza ”, “ Riz ” et “ Raza ” dans une semaine avant de décrocher son rôle dans Informer ); souvent une enquête tâtonnante pour savoir si sa famille aurait préféré qu’il cherche un emploi plus stable – un médecin? Un avocat? – agir à l’extérieur. «Les clichés sont trop faciles», dit-il. ‘C’est trop facile de tirer ça [Asian family stereotype] en dehors. Travailler avec Riz sur Mogul Mowgli m’a appris que l’art est la chose la plus asiatique que je puisse faire. C’est tellement codé dans notre ADN. Nous ne faisons pas assez d’art.

Sa propre maison familiale sonne cependant comme une puissance créative. Sa mère, Shahnaz, est “ super artistique, super académique, super tout ” et a joué dans les films de son père au Pakistan en tant qu’enfant acteur. «Ils avaient besoin d’un garçon pour un film, alors ils lui ont coiffé les cheveux et ont prétendu qu’elle s’appelait« Maître Jimmy »», dit Rizwan en riant. Elle insisterait pour que ses fils et tous les étudiants à demi consentants des groupes d’étude qu’elle accueillait à la maison jouent des pièces de théâtre ou des lectures à Noël, à l’Aïd, les soirs de semaine – vous l’appelez. Son frère aîné, Mawaan, un comédien actuellement en vedette dans Taskmaster de Channel 4, a commencé à attirer Shahnaz et Nabhaan dans des sketches YouTube avant que ce dernier n’ait 10 ans (le rap “ Mango ” de Google Mawaan pour une joie pure et pure). Son père, Rizwan Siddiqui, maintenant comptable et interprète, a longtemps été au clair de lune en tant que dramaturge; il a rencontré sa femme au Pakistan lors de l’audition pour l’une de ses pièces. «C’était ce qui fonctionnait dans notre maison», dit son fils, «soyez toujours encouragé».

Agir est donc venu naturellement. Nabhaan, en ourdou, signifie exceptionnel, ce qui va bien. Informer, diffusé en 2018, était son tout premier rôle à l’écran, mais il se sentait néanmoins calme (il avait joué un peu dans des pièces de théâtre à l’Almeida et à la Royal Court). «Eh bien, ils ont coupé tous les morceaux de moi qui écrasaient des vélos et ne pouvaient pas ouvrir les portes», dit-il. «Il n’y a qu’une photo de cinq secondes de moi à vélo dans toute la série, mais je suis tombée dessus. J’allais à 10 mph par une journée humide et glissante, j’ai frappé un peu trop fort le break avant et je suis allé au-dessus. Le vélo était bien. J’ai eu quelques éraflures. C’était tellement pathétique. C’était pourtant son premier goût de célébrité. “Quelqu’un m’a envoyé une histoire intitulée:” Acteur vedette dans un incident de vélo spectaculaire et tragique. “”

L’art est ce dont Rizwan aime le plus parler en boutique. «Je transpire et panique vraiment si je ne génère pas de travail en une semaine», dit-il. Un peu prétentieux, non? Il rit. ‘C’est le plus long que je suis allé sans citer [the American music producer Steven Ellison, also known as] Flying Lotus. «L’art, c’est de la merde. Il suffit de le pousser. »Il dénote des influences disparates comme Thundercat, le pianiste Robert Glasper, Mos Def, Erykah Badu, Kamaal Williams et Yussef Dayes.

Alors que Rizwan «ne sait vraiment pas chanter», il rappe prodigieusement sous le pseudonyme El Huxley (autre chose en commun avec MC Riz), produit ses propres beats et vient de sortir son premier EP, Fantastic Planet; il a écrit de la poésie depuis qu’il était un gamin «hétéro» (bien qu’il dise que l’université «n’était pas pour moi»). Peut-il se voir se recycler dans “ Cyber ​​” si le monde de l’art touché par la pandémie grimpe? «Cette merde demande des compétences réelles. Imaginez si nous commençons à coder demain? Comme, nos cerveaux seraient en crise. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas vraiment imaginer ma vie sans interagir avec l’art à un niveau plus profond que simplement le consommer.

L’industrie apportera plus d’applaudissements: une plongée exaltante dans le monde de la finance internationale, tous les écrans «sexe, drogue et rock’n’roll» seront diffusés cet automne. C’est opportun, car «les jeunes sont parmi les plus durement touchés par la pandémie et je pense que c’est pourquoi il est temps de se concentrer sur eux en tant que groupe». Être dirigé par Dunham était une joie, dit-il. «Vous pouvez simplement crier des suggestions à Lena, très fort. En tant qu’acteur, elle est très ouverte à cela et elle se fera un plaisir de vous répondre. Il dit avoir beaucoup appris d’elle. Qu’a-t-elle appris de lui? «Elle doit encore poser des questions sur les leçons de rap. Mais ces services ne sont pas bon marché. Rizwan est sérieux au sujet du rap en tant qu’art. Il pense que cela devrait être comparé à Botticelli. Toutes les formes d’art les plus élevées sont comme du code », dit-il. «Parfois, le code est créé par nécessité. Je suis un grand fan de l’écrivain soviétique Mikhail Boulgakov et d’Oscar Wilde, et ces gens ont dû écrire en code. Parfois, cela crée le meilleur art, quand on n’a pas le droit d’exprimer tout ou quoi que ce soit. Il rit. «Et tout cela mis à part, c’est trop beau. Oui, je dis, mais d’un autre côté, il joue un rappeur appelé Rocket Propelled Grenade dans Mogul Mowgli avec un clip intitulé «Pussy Fried Chicken». “ Oui, et aussi haut art que cela puisse paraître … [it took] une prise, croyez-le ou non », dit-il.

Il n’y a pas de vie amoureuse dont Rizwan veut me parler aujourd’hui, dit-il. Quoi qu’il en soit, 2020 a été terminale pour la plupart de nos vies sociales. Non pas qu’il ait l’impression de manquer quelque chose. «Je n’ai pas été à une seule soirée sur les toits de ma vie et c’est une bonne chose. Je suis plus intéressé par les gens. Travailler avec le réalisateur Hiro Murai (le visionnaire derrière des vidéoclips tels que “ This Is America ” de Childish Gambino) sur le prochain film Station Eleven est le plus proche qu’il se sente frappé par les étoiles. «Je me pince encore. J’ai fait un geek, j’ai fait un geek sans aucune excuse parce qu’il a travaillé avec certains de mes musiciens préférés », dit-il. «Flying Lotus, Thundercat, brindilles FKA… Je lui pose juste des questions sur tous ces gens. Comment sont-ils dans la vraie vie? Vais-je avoir le cœur brisé?

Est-ce qu’il manque de sortir à Londres? «Je suis vraiment ennuyeux», insiste-t-il. “ Endormi à 10 ans, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, j’ai une légère dépendance au sucre, que j’essaie de freiner pendant que nous parlons et le lassi n’a pas aidé. ” Je ne crois pas qu’une personne aussi intéressée par les gens puisse être qualifiée d’ennuyeuse, je commence à dire, mais il interrompt: «… Ne prend pas de drogue?! Je déteste quand les gens disent ça, mec! C’est la seule justification des gens pour quelque chose de créatif qui sort de vous. C’est comme quand les gens disent [the cartoon] «Adventure Time, ils étaient tous drogués! Monsters Inc, ils étaient tous drogués! » Allez mec. Vous ne pouvez pas épingler tous les génies là-dessus. Et c’est problématique et dangereux. Cela ne donne pas aux jeunes artistes la bonne idée de ce qu’est un artiste. Ce n’est vraiment pas comme ça dans l’ensemble.

Alors qu’il s’apprête à partir, je plisse les yeux sur le t-shirt gris délavé. Il s’avère qu’il porte une copie de son rapport scolaire de première année sur le devant, une mer vertigineuse de notes complètes sur tous ses sujets, et une jolie photo de lui et de Mawaan qu’il a dessiné dans le cours d’art de cette année au dos. Son frère l’a fait fabriquer pour son 19e anniversaire. Était-ce un enfant génie? «Mon QI était sur une trajectoire folle», dit-il en riant. «Et puis je pense que ça s’est arrêté quand j’avais 14 ans. J’aurais dû être un prodige et j’ai échoué à tout le monde. Qu’est-il arrivé? A-t-il été frappé à la tête par une armoire? Était-ce … de la drogue? Il sourit. ‘Non. J’ai décidé de devenir un putain d’artiste.

‘Industrie’ est diffusé sur BBC Two à partir du 9 novembre