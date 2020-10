Près de cinq mois après le début des discussions concernant la distribution d’une deuxième série de chèques de relance à Capitol Hill, des millions d’Américains attendent toujours l’aide financière dont ils ont tant besoin. Avec une grande partie de l’argent de la première ronde de paiements, adoptée en vertu de la loi CARES à la fin de mars et distribuée par l’Internal Revenue Service à partir d’avril maintenant tarie, quelle est exactement la raison du retard sur une ronde supplémentaire de paiements?

Une grande partie du retard est en grande partie liée à l’incapacité du Congrès à parvenir à un accord. Peu de temps après l’approbation de la loi CARES, une deuxième série de vérifications de relance a obtenu un soutien bipartite, le président Donald Trump ayant même finalement exprimé son approbation de l’idée, bien que de nombreux échecs dans les négociations de négociation ainsi que le blocage de plusieurs projets de loi de secours aient finalement conduit à ce supplément. cycle de paiements retardé.

Le premier véritable espoir d’une deuxième série de chèques a été suscité en mai après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a présenté la loi sur les héros de 3 billions de dollars. Y compris, entre autres, une autre série de paiements de 1200 dollars à la plupart des Américains, ce projet de loi a rapidement été adopté par la Chambre des représentants, bien qu’il soit resté bloqué au Sénat, où le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a refusé de le soumettre au vote. . Un deuxième projet de loi, baptisé HEROES Act 2.0, qui a été présenté plus tôt ce mois-ci, a connu le même sort. Pendant ce temps, la loi HEALS de 1 billion de dollars, introduite par le GOP fin juillet, comprenait également une deuxième série de paiements, bien que les négociations sur le projet de loi n’aient mené nulle part.

Au cours des derniers mois, l’accord concernant une autre série de paiements a fluctué quant à savoir qui devrait les recevoir, combien ils devraient être et d’autres critères d’admissibilité. Alors que la loi HEROES appelait à une éligibilité plus large, notamment en rendant les personnes qui déclarent des impôts en utilisant un numéro d’identification fiscale individuel (ITIN) éligible à un allégement de stimulation, la loi HEROES était plus limitée. De plus, en juillet, McConnell a rejeté l’idée d’un plafond d’admissibilité au revenu abaissé à seulement 40 000 $. Cette idée a finalement été abandonnée. Plus tard dans le mois, un groupe de sénateurs républicains présente un projet de loi qui prévoit des chèques de relance de 1 000 dollars pour les adultes et les enfants.

Alors que la plupart des propositions appellent à des paiements de relance de 1200 dollars pour les personnes éligibles et que les paiements bénéficient toujours du soutien bipartite des législateurs et du peuple américain – un sondage réalisé en septembre a révélé que 70% des électeurs étaient favorables à un projet de loi de secours comprenant une autre série de le retard actuel est lié à une «impasse» dans les négociations. Cette impasse est en grande partie liée à un désaccord sur le prix d’un programme de secours supplémentaire ainsi qu’à des problèmes clés, notamment les tests, le traçage et le traitement du Covid-19. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si un programme de secours supplémentaire sera approuvé.