J’attends un package Amazon. Quoi que vous fassiez, jurez que vous ne l’ouvrirez pas… »J’ai dit à ma mère cet été. Vous voyez, elle a l’habitude de déballer allègrement mon message et bien que normalement je m’en fous – 90% du temps, c’est la société de prêts aux étudiants qui me rappelle une dette qui refuse de mourir – cette fois, je m’en souciais. Beaucoup. ‘Pourquoi? Ce n’est pas un vibrateur, n’est-ce pas? Elle a ri. Euh, ouais, en fait. Et je vais avoir cette conversation avec vous. «Argh! NOO-WAHH! ‘

J’avais 29 ans, célibataire, en plein verrouillage de la première partie (s’isoler avec mes parents), envie de toucher, envie de ressentir… enfin, n’importe quoi. Et donc, une de mes copines avait décidé de m’acheter un stimulateur de plaisir, qui n’avait – jusqu’à présent – jamais fait appel.

«Vous allez adorer, je vous le promets, dit mon ami. «C’est très chic – ça ressemble à un rouge à lèvres. Je ne me considérerais pas pudique; Je me suis fait orgasme des années avant qu’un mec ne l’ait jamais fait, j’ai échangé des notes de préférences pornographiques avec des amis et cetera. Les graines d’une telle appréhension? Sexe et la ville. Il y a un épisode dans lequel Charlotte devient “ accro ” à son vibromasseur Rabbit, que j’avais intériorisé pour signifier, sans équivoque, qu’il y a trop de plaisir (il n’y en a pas). Et ces jouets sexuels, appréciés en solo, étoufferont votre désir de sexe en couple (ils ne le feront pas).

Heureusement, le discours autour du mot en V a évolué depuis. Cette année plus que jamais. Car si 2020 était une journée sportive, Touching Yourself gagnerait la course.

Le détaillant en ligne Cult Beauty a enregistré une augmentation de 61% de ses produits «sex tech» depuis mars. Son best-seller? La balle “ Zee ” de 30 £ de Dame, créée par le sexologue Alex Fine et l’ancienne élève du MIT, Janet Lieberman. Les prévisions s’annoncent également prometteuses, le marché mondial du bien-être sexuel devant atteindre une valeur d’environ 30 milliards de livres sterling d’ici 2024.

Les fans de célébrités qui suivent de nombreux médias sociaux, qui parlent de manière lyrique à propos de leurs rituels d’amour de soi, aident sans aucun doute à briser le complexe du plaisir “ coupable ”. En avril, le site Web de style de vie de Gwyneth Paltrow, Goop, a partagé une liste des meilleurs vibrateurs à utiliser en auto-isolement. Et le mois dernier, Lily Allen a lancé son propre jouet sexuel avec Womanizer qui a “ changé sa vie ”. Le Liberty (89 £), elle l’a bien baptisé. «Les femmes ne devraient pas avoir honte de leur sexualité», a déclaré la chanteuse sur Instagram. «Et nous méritons tous de posséder notre plaisir. J’espère que ce petit jouet vous aidera à le faire!

Phoebe, 30 ans, productrice de comédie londonienne, a partagé un voyage sexuel solo similaire avec Allen. Ce n’est qu’à la fin de la vingtaine qu’elle a découvert qu’elle pouvait se faire jouir avec un vibromasseur, après avoir lu Sex for One: The Joy of Selfloving, de Betty Dodson – l’éducatrice sexuelle décédée le mois dernier, à 91 ans, non longtemps après avoir fait une apparition dans les docu-séries Netflix, The Goop Lab a filmé le coaching d’une femme à l’apogée.

«Je n’ai jamais été un gros masturbateur jusqu’à récemment», dit Phoebe. “ J’ai été inspiré par la combinaison de sortir d’une relation à long terme et de ne pas explorer mon corps de cette manière. Puis, après cela, j’ai dormi avec des tas de gens, j’ai essayé de découvrir qui j’étais sexuellement, je pensais que «mon plaisir ne peut pas être quelque chose pour lequel je compte sur les autres».

«Je vais avoir une bonne séance», dit-elle en riant. «Comme trois heures. En ajoutant que “ le genre d’orgasmes que vous pouvez avoir [with a vibrator] sont si intenses, mais juste après vous vous dites: «Je veux un autre! Même si cela prend 20 minutes, ça vaut le coup. Ces choses prennent du temps.

La masturbation n’équivaut pas à des vibrations viva la pour tout le monde, cependant. Même l’illustratrice Venus Libido, qui possède une “ belle ” collection de jouets sexuels “ environ 60 ans ”, qu’elle affiche fièrement dans sa chambre – conseille une technique simple lorsqu’elle est tombée amoureuse d’elle-même. «Je me regarderai devant le miroir, en lingerie ou nue, et je m’admirerai simplement», dit-elle. «Je pense que c’est un bon pas de reconnaître que vous existez. Que votre corps est là pour s’occuper de vous. Ensuite, commencez lentement à vous toucher.

Nos écrans de télévision reflètent également une exploration plus réaliste du plaisir féminin. Dans la première saison de Sex Education, le personnage d’Aimee Lou Wood est filmé en train de se toucher pour la première fois, après une série de relations sexuelles performatives. «Des gens sont venus me voir et m’ont dit que cette scène avait changé leur vie», raconte Ita O’Brien, coordinatrice de l’intimité, qui a chorégraphié la scène. Plus récemment, la Twittersphere s’est allumée lorsque I Hate Suzie de Sky Atlantic – co-créé par et avec Billie Piper, et sur lequel O’Brien a également travaillé – a battu le record du plus long moment de sexe en solo sur les écrans britanniques. ICYMI: sept minutes et quatre secondes.

Pour beaucoup de femmes, cet élément de ralentissement, d’être présent, sans jugement ni objectif en tête, est un facteur souhaitable. Ce qui explique probablement un appétit accru pour l’érotisme audio. Contrairement à la pornographie visuelle traditionnelle, une nouvelle culture de plates-formes – Ferly, Quinn, Femtasy et Dipsea et al – exploite le côté émotionnel et séduisant de la sexualité via des récits auditifs séduisants. Pour citer Gloria Steinem, l’érotique est quelque chose de «vraiment sensuel et peut nous donner une contagion de plaisir».

Le Dr Anna Hushlak, co-fondatrice de l’application de bien-être sexuel Ferly (qui a vu une augmentation de 65% des téléchargements lors du premier verrouillage), explique la tendance à considérer le contact personnel comme un rituel de soins personnels, plutôt que de simplement “ descendre ” stupidement. Il s’agit de vous demander: comment ma main se sent-elle sur mon corps? Quel est le changement dans ma respiration? Si j’utilise un jouet, que pense-je de l’utilisation de différentes impulsions? Est-ce que je préfère regarder Bake Off en ce moment? Vous comprenez l’essentiel.

Une amie, Alice, m’a récemment dit qu’elle appréciait le plaisir d’une brosse à dents électrique (“ c’est le couteau suisse des jouets sexuels ”) en regardant du “ porno ” de Tumblr (“ des gifs lesbiens essentiellement sexy, comme abaisser la sangle de soutien-gorge de quelqu’un – ça laisse pour combler les lacunes. ‘) Elle dit que ceux qui commencent à s’explorer devraient être gentils et aimants.

Faites-vous plaisir dans la découverte. Il n’y a pas de conducteur ici. Tout dialogue interne vous disant que vous êtes indulgent et excessivement sexuel est erroné. Il ne fait aucun doute que des schémas de pensée se sont formés, en partie, de mauvais amants. Mauvaise télé. Pire encore, le porno. Et le manque total d’éducation pendant l’enfance (j’ai grandi dans une famille assez libérale, j’ai dit à ma mère quand j’ai perdu ma virginité, et pourtant le sujet de la masturbation féminine était rarement, voire jamais, discuté).

«Je me masturbe une fois par jour», déclare Caroline Spiegel, fondatrice de la plateforme audio-érotique Quinn, surnommée «Spotify pour le porno». Elle a des amis qui se demandent s’ils se masturbent trop. «C’est malsain de voir le plaisir de soi comme ça. Je pense qu’il vaut mieux faire ce que tu ressens vraiment. Pour Spiegel, cela peut être d’écouter “ doux et doux ” ou “ rugueux [and] sadique ‘audio porn (‘ il n’y a pas un genre auquel je retourne spécifiquement ‘.)

Alors que nous nous installons dans Lockdown: The Sequel, pour beaucoup, la perspective de vivre une autre litanie de jours qui semblent correspondre à tous les autres jours n’est guère excitante. Nous sommes éloignés de tant de choses qui nous font du bien. C’est pourquoi il est d’autant plus impératif de donner la priorité à la pratique et à l’élaboration d’une routine d’amour de soi.

Parce qu’en réalité, les éléments constitutifs de la véritable intimité commencent par numero uno. Le mot lui-même est un indice: en-moi-voir. Cela nous oblige à explorer des profondeurs cachées. Soyez prêt à lâcher prise. Comme le souligne Hushlak, il faut considérer ces activités en solo comme une grande évasion de nos jours banals («utilisez-les comme des mini-vacances! Peut-être que vous dirigez un bain, mettez des bougies. Réfléchissez, comment pourrais-je sortir avec moi?»)

De même, O’Brien utilise la vérité scientifique très simple et poétique qui souligne tout cela. Tout en pratiquant la technique Body-Mind Centering, développée par Bonnie Bainbridge Cohen, elle a exploré les différents systèmes physiques du corps. Elle a découvert que la première artère du cœur se ramifie vers le cœur lui-même. En d’autres termes, le cœur sait qu’il ne peut pas continuer à battre s’il ne se nourrit pas d’abord. «Je pense que beaucoup d’entre nous dans nos vies pensent:« Si je prends soin de moi d’abord, c’est être égoïste », dit O’Brien. «Mais en fait, vous ne pouvez pas du tout prendre soin de quelqu’un d’autre à moins de prendre soin de vous d’abord. Eh bien, sur cette note …