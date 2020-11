M

plus de 17 millions de visons seront abattus après que plusieurs personnes au Danemark aient été trouvées infectées par une souche mutée de Covid-19 liée aux animaux.

Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a déclaré qu’un rapport qui cartographie le coronavirus dans son pays a montré une mutation du virus trouvée chez 12 personnes dans la partie nord du pays qui ont été infectées par le vison.

Voici tout ce que nous savons sur les épidémies de coronavirus liées au vison.

‘Combinaisons uniques de mutations’

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les souches de SRAS-CoV-2 infectant les visons, qui sont ensuite transmises à l’homme, peuvent avoir acquis «des combinaisons uniques de mutations». Le SRAS-CoV-2 est le virus qui cause la maladie Covid-19.

Mais des études de laboratoire avancées sont nécessaires pour comprendre pleinement l’impact de mutations spécifiques.

Le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, l’Italie et les États-Unis ont signalé un coronavirus chez des visons d’élevage à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Depuis juin 2020, 214 cas humains de Covid-19 ont été identifiés au Danemark avec des variants du SRAS-CoV-2 associés à des visons d’élevage, dont 12 cas avec une variante unique, signalés le 5 novembre.

(

Propriétaires de ferme de vison, Holger Rønnow et épouse Ruth Rønnow

/ .)

Les 12 cas ont été identifiés en septembre 2020 dans le Jutland du Nord, au Danemark, et les cas étaient âgés de sept à 79 ans, huit d’entre eux ayant un lien avec l’industrie de l’élevage de visons tandis que quatre cas provenaient de la communauté locale.

L’OMS a déclaré que les premières observations suggèrent que la présentation clinique, la gravité et la transmission parmi les personnes infectées sont similaires à celles d’autres virus SRAS-CoV-2 en circulation.

Mais ils ont ajouté que cette variante, appelée variante «cluster 5», présentait «une combinaison de mutations, ou de changements qui n’avaient pas été observés auparavant».

L’OMS a déclaré que les visons peuvent agir comme un réservoir de SRAS-CoV-2, en transmettant le virus entre eux, et présentent un risque de propagation du virus du vison aux humains, et les gens peuvent alors transmettre ce virus au sein de la population humaine.

Le Danemark retiré de la liste des corridors de voyage

«À mesure que les virus se déplacent entre les populations humaines et animales, des modifications génétiques du virus peuvent se produire», a déclaré l’OMS.

«Ces changements peuvent être identifiés par séquençage du génome entier, et une fois découverts, des expériences peuvent étudier les implications possibles de ces changements sur la maladie chez l’homme.»

Ils ont dit que bien que le virus soit supposé être lié de manière ancestrale aux chauves-souris, l’origine du virus du SRAS-CoV-2 n’a pas encore été identifiée.

Plusieurs animaux qui ont été en contact avec des humains infectés, tels que des visons, des chiens, des chats domestiques, des lions et des tigres, ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2.

Qu’ont dit les experts?

Ian Jones, professeur de virologie à l’Université de Reading, a déclaré cette semaine qu’il était difficile de commenter les détails concernant les mutations car il ne semble pas y avoir de rapport ou de données sur la mutation du vison dans le domaine public.

“Mais l’idée que le virus mute dans une nouvelle espèce n’est pas surprenante car il doit s’adapter pour pouvoir utiliser les récepteurs de vison pour entrer dans les cellules et modifiera donc la protéine de pointe pour permettre que cela se produise efficacement”, a déclaré le professeur Jones.

«Le danger est que le virus muté puisse alors se propager à nouveau chez l’homme et échapper à toute réponse vaccinale qui aurait été conçue pour la version originale non mutée de la protéine de pointe, et non la version adaptée au vison.

«Bien sûr, la version vison peut ne pas bien se transmettre à l’homme, c’est donc un risque théorique, mais le Danemark prend clairement une position de précaution en visant à éradiquer la version vison afin que cette possibilité soit évitée ou rendue beaucoup moins probable», a-t-il déclaré.

Le professeur James Wood, chef du département de médecine vétérinaire à l’Université de Cambridge, a déclaré: «La véritable implication des changements dans la protéine de pointe n’a pas encore été évaluée par la communauté scientifique internationale et n’est donc pas claire.

«Il est trop tôt pour dire que le changement entraînera l’échec des vaccins ou de l’immunité.»

(

Le fermier de vison Henrik Nordgaard Hansen (R) recueille un lot de vison avec un employé car ils doivent tuer leur troupeau

/ Ritzau Scanpix / . via .)

Quelles mesures ont été introduites?

Le mois dernier, le Danemark a commencé à abattre des millions de visons dans le nord du pays. Le gouvernement a promis d’indemniser les agriculteurs.

Selon les estimations du gouvernement, l’abattage des 15 millions de visons du pays pourrait coûter jusqu’à cinq milliards de couronnes (605 millions de livres sterling).

Cette décision a été bien accueillie par les militants des droits des animaux, qui espèrent que l’abattage amènera les fermes à s’éloigner de l’élevage de visons.

Le groupe de protection des animaux Humane Society International a applaudi le Premier ministre pour avoir pris “une mesure aussi essentielle et fondée sur la science pour protéger les citoyens danois” et a déclaré qu’il espérait que la perte de tant de visons à cause du coronavirus amènerait les fermes à fourrure à se retirer de l’entreprise.

en relation

“Bien que la mort de millions de visons, qu’ils soient abattus pour Covid-19 ou tués pour la fourrure, soit une tragédie pour le bien-être des animaux, les éleveurs de fourrures auront désormais une occasion claire de se détourner de cette industrie cruelle et mourante et de choisir une industrie plus humaine et plus durable. des moyens de subsistance à la place », a déclaré la porte-parole de Humane Society International-Europe, Joanna Swabe.

Elle a ajouté: «Bien qu’il ne s’agisse pas d’une interdiction de l’élevage d’animaux à fourrure, cette décision marque la fin de la souffrance pour des millions d’animaux confinés dans de petites cages métalliques dans les fermes à fourrure danoises uniquement aux fins d’une mode de fourrure triviale dont personne n’a besoin.

«Nous félicitons le Premier ministre danois pour sa décision de prendre une mesure aussi essentielle et scientifique pour protéger les citoyens danois du coronavirus mortel et veiller à ce que l’efficacité de tout vaccin ne soit pas compromise par des mutations du virus SRAS-CoV-2 de ses hôtes visons.

Reportage supplémentaire de PA Media.