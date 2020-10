Nous prenions donc l’avion pour Comic-Con, et nous nous asseyions tous, et j’ai dû dire à l’un des agents de bord que j’avais une allergie aux noix. Alors j’étais assis à côté de Laz et Karl était là, et il est comme “Oh, que se passerait-il si vous aviez une réaction?” Je me dis: “Ce serait plutôt mauvais. Choc anaphylactique. Toutes les choses qui entrent dans l’anaphylaxie finiraient par arriver.” C’est comme: “Oh, c’est plutôt intéressant. Je pense que je vais le présenter à Eric.” Alors je me suis dit: “D’accord, cool.” [Laughs.] Et ce qui était drôle, c’est que quelqu’un sur ce vol n’a pas entendu. Alors nous nous asseyons, et ils sortent des noix et ils commencent à les manger. Et je regarde autour de moi, comme: “ Quelque chose sent mauvais. Que ce passe-t-il?’ Et au moment où je les trouve, ils en mangent depuis un moment, et c’est dans l’air. Donc, je suis assis dans cet avion, et j’ai ma chemise sur le nez tout le temps, parce qu’elle remplissait le placard. Laz était juste comme me regarder de temps en temps, et j’étais juste là. Nous atterrissons et je me dis: “ Oh, grâce à Dieu, je peux descendre. ” Il est comme, ‘Quoi?’ Je lui ai parlé des noix, et il a dit: “ Oh, je pensais que je sentais juste. ” C’était amusant, et une fois que nous étions au Comic-Con, Karl l’a présenté à Eric, et Eric a pensé que c’était une excellente idée, alors il a couru avec.