Lorsque 9-1-1: Lone Star revient pour sa deuxième saison sur Fox en janvier, il sera sans visage familier. En septembre, l’actrice Liv Tyler a annoncé que malgré un contrat pluriannuel, elle quitterait la procédure Fox après une seule saison, laissant de nombreux fans se demander pourquoi elle avait fait la sortie brusque.

La décision de l’actrice de quitter la série, selon Deadline, a été influencée par la pandémie de coronavirus en cours, qui a affecté un certain nombre de séries et conduit à de nombreuses annulations. Tyler vit actuellement à Londres avec son partenaire et ses deux jeunes enfants et tout au long de la saison 1 devrait se rendre à Los Angeles pour le tournage, un trajet transatlantique qu’elle devrait à nouveau fréquemment effectuer pour la saison 2. La pandémie, cependant, a considérablement compliqué les voyages et rendu si loin plus risqué que d’habitude. Alors que le coronavirus recommençait à augmenter, Tyler aurait commencé à reconsidérer son rôle dans la saison 2. L’augmentation du nombre de cas signifiait une menace accrue d’une autre interdiction de voyager ou de mises en quarantaine plus obligatoires, ce qui aurait non seulement un impact sur la production de la série, mais pourrait également empêcher Tyler de rentrer chez elle dans sa famille, la forçant à passer des semaines loin d’eux. Bien qu’elle ait eu un contrat standard de plusieurs années, Tyler aurait approché les producteurs au cours de l’été pour quitter 9-1-1: Lone Star en raison de la pandémie et de son voyage transatlantique.

Heureusement pour les fans, la sortie de Tyler ne signifie pas que toute chance de revoir Michelle Blake sur les écrans à un moment donné dans le futur est hors de question. Bien qu’elle ne revienne peut-être pas pour la saison 2, son personnage n’est pas radié d’une manière qui apporterait une fin définitive et concrète à son scénario, ce qui l’empêcherait de revenir. Au lieu de cela, Tim Minear, 9-1-1: co-créateur, producteur exécutif et showrunner de Lone Star, a déclaré lors de la confirmation du départ de Tyler qu’elle serait toujours la bienvenue.

«Quel plaisir d’avoir une star de cinéma de la stature de Liv Tyler pour nous aider à lancer la première saison de 9-1-1: Lone Star», a déclaré Minear. «Nous avons adoré travailler avec Liv et nous lui serons à jamais redevables pour son portrait obsédant et puissant de Michelle Blake. Bien que nous ayons pu raconter un chapitre complet de l’histoire de Michelle, comme avec Connie Britton sur notre vaisseau-mère, nous avons aussi l’impression qu’il y a plus d’histoires à raconter. Ici, la porte sera toujours ouverte pour un retour. “

9-1-1: La saison 2 de Lone Star devrait faire ses débuts en janvier 2021, avec de nouveaux épisodes diffusés lundi, selon la programmation de janvier de Fox, comme le rapporte Deadline. Une date de première exacte n’a pas encore été annoncée.