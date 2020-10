Les téléspectateurs ont finalement pu écouter le premier et unique débat vice-présidentiel entre la sénatrice californienne Kamala Harris et le vice-président Mike Pence mercredi soir. Alors que les deux ont discuté d’une variété de problèmes relatifs au pays, beaucoup sur Twitter n’ont pas pu s’empêcher de remarquer une chose spécifique à propos de Pence: son œil. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont écrit qu’ils pensaient qu’il y avait quelque chose qui clochait dans l’œil du vice-président, certains allant même jusqu’à affirmer que cela pourrait être un symptôme du COVID-19.

Au cours du débat, Harris et Pence ont discuté de diverses questions telles que la Cour suprême, le changement climatique et même le diagnostic COVID-19 du président Donald Trump. Cependant, sur les réseaux sociaux, beaucoup étaient beaucoup plus concentrés sur l’état de santé du vice-président. Quant à savoir pourquoi ils étaient concernés, l’un des yeux de Pence semble être rouge. Certains ont écrit qu’il semble que Pence souffre d’un œil rose et que cela pourrait être un signe qu’il a contracté le COVID-19. Il convient de noter que Pence a passé mardi un test COVID-19 qui s’est révélé négatif, selon CBS News.

Même si Pence a été testé négatif pour COVID-19 mardi, cela n’a pas empêché les utilisateurs de Twitter de connecter son œil rouge apparent à la maladie. Faites défiler vers le bas pour voir exactement ce que ces utilisateurs disent.

Pence n’a peut-être pas Covid mais je pense qu’il a une infection oculaire ?? Ou peut-être une blessure aux yeux idk – gaucher (@nycsouthpaw) 8 octobre 2020

