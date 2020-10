Pourquoi Matthew McConaughey parle-t-il d’Aniston et Brad Pitt? | Instagram

L’acteur Matthew McConaughey sort du silence sépulcral dans lequel il est resté un bon moment avec le motif d’annoncer sa nouvelle biographie intitulée “Greenlights”. Au milieu de ses révélations controversées, il a également abordé le sujet de la dernière rencontre de Jennifer Aniston Oui Brad Pitt.

Acteur et producteur de films Matthew McConaughey, s’est adressé à la récente réunion de l’un des couples considérés comme le plus célèbre du divertissement hollywoodien, nous parlons de Jennifer Aniston et Brad Pitt!

L’acteur texan primé McConaughey a particulièrement souligné le moment entre les couples eux-mêmes qui se seraient rencontrés à nouveau en septembre dernier lorsqu’ils se seraient rencontrés virtuellement.

C’était au milieu de la lecture de Fast Times à Ridgemont High, qui était plein d’étoiles qui représentaient ensemble une scène de type adorable.

Cependant, ce sont Jennifer Aniston et Brad Pitt qui ont fait sensation en participant à la réunion. virtuel qui était également accompagné de personnages tels que Shia Lebouf, Jhon Legend, Jennifer Aniston, Ray Liotta.

L’actrice et star de “Rachel” dans “copains“Elle est apparue avec un salut très effusif à tout le monde quand à un moment donné son ex-partenaire, Brad Pitt, Julia Roberts et Seann Penn est apparu dans une cascade surprenante à l’écran.

Un moment de silence et certains rires complices ont saisi les participants lorsqu’Aniston a pris le contrôle et a envoyé un salut très détendu à son mari tandis qu’un Brad rougissant a répondu au message.

Cependant, la «tension sexuelle» dont parle maintenant Mattew McConaughey, qui était un autre des témoins de la grande rencontre, s’est produite dans un entretien qu’il aurait eu avec Andy Cohen, à qui il a détaillé sa perception de ce moment.

Je pouvais sentir la chaleur à travers l’écran de Brad. Tellement palpable. Oui, c’était tellement palpable “, a plaisanté l’acteur en riant.” Non, en fait, je ne m’en suis rendu compte que plus tard, quand la plupart des chansons parlaient de ça, ou de ça “, a admis Matthew.

Je n’ai rien remarqué à l’écran, mais cela s’est avéré être un bon sujet pour le lendemain », a-t-il poursuivi en plaisantant.

Dans la vidéo passée dans laquelle Jennifer Aniston et l’acteur ont senti le centre de tous les yeux, le moment le plus controversé a été lorsque l’actrice de 51 ans a cédé la place à la lecture de quelques lignes qui ont provoqué le rire des autres acteurs et Cela ferait penser à Brad Pitt s’il pouvait cacher sa tête comme une autruche.

Salut Brad. Tu sais à quel point j’ai toujours pensé que tu étais beau. Je pense que tu es très sexy. Vous venez avec moi?

Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé lors de cette réunion? Le lien suivant montre le moment controversé que le couple d’acteurs a vécu.

Il faut se rappeler que Jennifer Aniston et Brad Pitt étaient ensemble depuis sept ans, période pendant laquelle ils faisaient la sensation hollywoodienne complète à chacune de leurs apparitions, leurs fans rêvaient de leur mariage, de la famille qu’ils formeraient, etc., ils étaient considérés comme “le couple parfait “. Jusqu’au jour où l’énorme flamme était éteinte.

Nous avons passé sept années très intenses ensemble et avons appris beaucoup de choses les uns des autres. C’était une relation magnifique et compliquée. Ce qui m’a paru triste, c’est la façon dont cela a été réduit à un cliché hollywoodien. Je suis vraiment désolé pour les gens qui vivent cela maintenant. “

Comme Jennifer Aniston l’a elle-même révélé dans une interview précédente, dans laquelle elle a également souligné qu’elle sera toujours reconnaissante de ce qu’elle a vécu lors de son premier mariage avec Brad, pour qui elle a une profonde affection, a réitéré l’histrionique, selon le site InStyle.

Après la séparation compliquée de Brad Pitt et Angelina Jolie, Aniston et Brad n’auraient rien donné à dire, il a fallu attendre le début de ce 2020, lorsque l’ancien couple de tourtereaux s’est croisé aux Sag Awards, les images derrière des caméras circulaient sur Internet comme une traînée de poudre, les deux étaient déjà célibataires, donc les rumeurs sur ce qui pourrait en découler, étaient l’un des principaux sujets dans les jours suivants.