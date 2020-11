Notre souffrance voyant Menéndez: El día del Señor (2020), deuxième long métrage du Catalan Santiago Alvarado, au moins cela peut servir à illustrer à quel point il semble difficile de traiter un film d’horreur, qu’il s’agisse ou non d’exorcismes, et qu’il se concrétise. Avant de réaliser le court métrage extrêmement désagréable “Rape and Dead” pour le film de compilation Barcelonorra (2012) et le faux documentaire Capa Caca (2013), minable et pas de la manière délibérée qu’il voulait, sans esprit ni bon rythme, le réalisateur avait travaillé sur Tapas (José Corbacho et Juan Cruz, 2004), Parfum: Histoire d’un meurtrier (Tom Tykwer, 2006) ou Indomptable (Steven Soderbergh, 2011).

Le scénario laisse à désirer et l’intensité dramatique presque constante fait souffrir les performances de leur crédibilité

Et ici sa volonté déterminée de proposer un produit digne du genre est très perceptible après ses débuts de super-héros, et Netflix n’aurait probablement pas accepté une autre approche pour produire ce film et le sortir sur sa plateforme internationale. Donc à la fois le planification et assemblage soignés comme ton solennel, ils servent cet objectif. Le problème est que le scénario, écrit à quatre mains avec Ramón Salas comme Caped Fall, laisse à désirer et l’intensité dramatique presque constante, avec peu de répit pour son protagoniste et le spectateur, fait souffrir les interprétations dans sa crédibilité et celle de Menéndez. , un travail assez fastidieux en ce sens.

Netflix

Le bras de fer entre Raquel (Ximena Romo) et père Menéndez (Juli Fàbregas) jamais intéressant, et les balançoires fougueuses de la jeune femme, même pas crédibles. D’un autre côté, un demi-film est passé sans rien de gros ou de peu flashy, et les moments avec des éclairs occasionnels de paranormalité sont minuscules, jamais vraiment terrifiants ou intentionnels, et ne justifient en aucun cas l’effort de voir ce film, ni où il ne nous mène dans son développement presque entièrement prévisible. Et ses éléments non substantiels et ridicules étayer cette opinion malheureuse.

Un demi-film est passé sans rien de majeur ou du moins flashy

En outre, et si tout ce qui précède n’était pas suffisant dans les efforts acharnés de Santiago Alvarado pour mettre fin à la patience meurtrie du spectateur, lorsque le rebondissements narratifs sans âme et quelque chose se passe enfin, Menéndez devient ce que le réalisateur avait déjà manifesté d’un intérêt évident pour Rape and Dead: un festival de sadisme enfantin qui ne pourrait être plus d’actualité Et pendant lequel, oh, il ne se répand pas avec le sirop de fraise comme fausse hémoglobine, mais il ne semble pas avare d’effets sonores ou d’autres décisions qui nous gênent non plus.

Netflix

La bande-son de l’équilibre a été composée par Néstor Romero Clemente (Psychophony), un habitué de Santiago Alvarado depuis son court métrage, et on ne se souvient pas d’une seule note après le logo final de Netflix. Oui le petit casting fait ce qu’il peut le mieux et il ne serait pas juste de ne pas le reconnaître, de Juli Fàbregas (Le groupe), que nous avions déjà vu dans le film précédent du réalisateur, Cape Fall; Ximena Romo (Un étrange ennemi), dans un rôle pour lequel elle ne grince pas même si elle a presque deux fois l’âge du personnage adolescent; ou Hector Illanes (Sr. Ávila) comme Sebas jusqu’à l’anecdotique Dolores Heredia (Cappadoce) dans la peau de Marisa.

Pour finir le travail, dans sa dernière scène il décide d’une claque audiovisuelle typique dans un cri qui ne devrait en conduire à aucun autre dans le futur

Si l’on peut dire que Menéndez inclut une idée curieuse dans son scénario ou dans sa proposition visuelle qui fait ainsi valoir les raisons de son existence, le sentiment de temps perdu Quiconque s’asseyait pour le contempler ne serait pas si ouvert ou si accablant. Mais il n’y a pas d’autre choix que d’admettre que non seulement cela ne nous offre rien de nouveau, mais aussi plonge tête baissée dans une tonne de ressources vues mille fois dans le genre. Et, pour couronner le tout, dans sa dernière scène, qui implique une fin ouverte impertinente, il décide d’une claque audiovisuelle typique avec un cri qui ne devrait en conduire à aucune autre dans le futur.

Netflix

L’article Pourquoi «Menéndez: El día del Señor» ne devrait pas avoir de deuxième partie sur Netflix (ou ailleurs) a été publié dans Explica.co.