En août 2019, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a confirmé qu’une série d’action réelle pour Mme Marvel était en préparation. Cette production atteindra Disney Plus Et, bien sûr, il fera partie de l’univers Marvel. Comme showrunner est le scénariste et comédien Bisha K. Ali. En outre, il a été récemment révélé que Iman Vellani jouera l’héroïne.

Mme Marvel a une pertinence particulière dans l’univers Marvel et il y a plusieurs raisons à cela. Ci-dessous, nous passons en revue certains des plus remarquables qui font de ce personnage un d’une importance vitale pour La Casa de las Ideas.

Diversité inhabituelle dans Marvel

Imal Vellani / Mme Marvel Kamala Khan

Bien que beaucoup suggèrent que la diversité des différents produits culturels n’est qu’une mode, la vérité est que c’est bien plus que cela. Eh bien, c’est une représentation qui pendant longtemps n’a pas été donnée aux différentes communautés qui composent des sociétés de quelque nature que ce soit. L’hétéronormativité et, oui, la pratique appelée blanchiment, ou blanchiment, sont restées pendant longtemps des pratiques courantes au cinéma et à la télévision.. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu à quel point cette situation a peu à peu évolué et Marvel a rapidement adopté ces nouveaux récits.

C’est ainsi que Kamala Khan est arrivé à la bande dessinée en août 2013, qui deviendrait également l’héroïne connue sous le nom de Mme Marvel.. Kamala est devenue le premier personnage musulman de l’univers Marvel à avoir sa propre série de bandes dessinées, ce qui a eu un impact considérable. Le premier volume de Mme Marvel a remporté le prix Hugo de la meilleure histoire graphique en 2015. Cette série Magnificent Ms. Marvel, réalisée par Saladin Ahmed et Minkyu Jung, a été acclamée pour sa profondeur et sa pertinence. Il est sur le point de se terminer en janvier 2021, bien que les aventures de Kamala se poursuivent dans la série Champios, où Mme Marvel fait équipe avec Spider-Man (Miles Morales), Nova (Sam Alexander), Hulk (Amadeus). Cho), Viv Vision et une version adolescente de Cyclope.

L’autre Mme Marvel

Carol Danvers comme Mme Marvel

Il faut se souvenir que Kamala Khan n’est pas le premier à utiliser Mme Marvel. Et c’est que ce nom a été porté par d’autres héroïnes, parmi lesquelles Carol Danvers / Captain Marvel elle-même se démarque. Dans les bandes dessinées, Carol Danvers obtient ses pouvoirs après la fusion de son ADN avec celui de Captain Marvel après une explosion. Ainsi, l’officier ordinaire de l’US Air Force devient une super-héroïne qui, peu après, sera le pilier des Avengers. En 2012, Danvers change de nom sur la recommandation de Captain America lui-même en Captain Marvel après la mort de Captain Marvel.

Sharon Ventura était le deuxième personnage à utiliser le pseudonyme de Mme Marvel.. Elle est apparue pour la première fois dans la bande dessinée The Thing en 1985 où elle faisait partie de la Fédération de lutte de classe illimitée avec Thing, prenant le nom de Mme Marvel. Peu de temps après avoir rejoint The Fantastic 4 (en 307 en 1987) et dans l’une de ses aventures, il est frappé par des rayons cosmiques pour lesquels il est affecté et son apparence est similaire à celle de The Thing, alors il change son nom à She-Thing.

Un autre personnage, mais cette fois un méchant, s’appellerait Mme Marvel. Il s’agit de Karla Sofen, un supervillain également connu sous le nom de Moonstone. Au cours de l’histoire “Dark Reign”, Karla Sofen rejoint le groupe des Avengers de Norman Osborn, connu sous le nom de Dark Avengers. Elle joue comme le sosie de Mme Marvel précédente, Carol Danvers. Peu de temps après, Danvers récupère son nom.

Un adolescent musulman

C’est ainsi que nous sommes arrivés à Kamala Khan, la dernière Mme Marvel. Une jeune pakistanaise-américaine de 16 ans qui vit dans le New Jersey et est issue d’une famille musulmane. En plus de ses caractéristiques sans précédent dans l’univers Marvel, les responsables de ce titre étaient assez bons pour donner au personnage une profondeur exceptionnelle qui a captivé le public. Kamala a été créé par Sana Amanat, G. Willow Wilson et Adrian Alphona; Il est apparu pour la première fois dans Captain Marvel # 17 (novembre 2013).

La série Ms.Marvel pour la plate-forme Disney Plus est maintenant en développement. Comme nous l’avons dit plus haut, il sera interprété par Iman Vellani. Ce titre est prévu pour 2021, cependant, en raison des différents changements dans le lancement de la série et des films de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel en raison de mesures sanitaires dues à la pandémie, il est possible que sa première soit retardée. Nous en serons conscients.