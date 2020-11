‘

Nage sauvage », c’est avoir un moment. Les chiffres montrent que le nombre de personnes nageant en eau libre a augmenté de 80% – avec près d’un demi-million de personnes en Angleterre qui plongent maintenant régulièrement.

Les convertis disent tous la même chose sur les joies de la nage en eau libre – que se plonger dans une eau froide revigorante, sortir dans la nature tout en faisant de l’exercice et à un moment éloigné du rythme de la vie londonienne est bénéfique pour leur santé mentale et physique.

Ce week-end marque le Children with Cancer UK Swim Serpentine, le plus grand événement de natation en eau libre du pays, avec plus de 6000 personnes qui devraient nager sur la moitié, un ou deux miles dans le célèbre lac de Hyde Park ce samedi.

En tant que nageur passionné dans ma jeunesse, j’ai décidé de me lancer dans la discipline du demi-mile cette année et, comme des milliers de Londoniens épuisés, j’ai découvert les avantages de la natation en plein air.

Voici une introduction au sport populaire.

Les avantages

Selon Sport England, le nombre de personnes nageant en eau libre au moins deux fois par mois a augmenté de 80% en 2018. Et dans sa plus récente enquête Active Lives, Sport England a découvert que 490660 personnes allaient nager en eau libre deux fois par mois entre novembre 2017. et 2018 – une augmentation massive par rapport aux 266500 personnes enregistrées dans l’enquête de novembre 2016 à 2017.

Les meilleurs endroits pour nager dans la nature près de Londres

Lisa O’Keefe, directrice d’Insight chez Sport England, me dit: «Nous savons que la natation en eau libre connaît un regain de popularité. Lorsque nous demandons aux gens de décrire leur environnement idéal pour être actif, ils décrivent souvent des endroits à l’extérieur en citant l’importance de l’air frais et de l’exercice. Ils rapportent une réduction du stress et une amélioration du bien-être mental. »

Je me suis inscrit pour la première fois à l’événement Serpentine d’un demi-mile cet été, après avoir essayé la natation en eau libre pour la première fois l’année dernière avec l’olympienne Cassie Pattern. Cette fois, j’ai eu une séance de coaching avec Colin Hill – directeur de cette année, Children With Cancer Swim Serpentine.

M. Hill, 49 ans, qui vit à Ullswater dans le Lake District, a déclaré qu’il y avait eu «un changement dans la perception de la natation en eau libre» après que le comédien David Walliams a nagé dans la Manche en 2006. «Cela a vraiment inspiré les gens», dit-il.

Cette semaine, la survivante américaine du cancer du sein Sarah Thomas est devenue la première personne à nager dans la Manche quatre fois sans interruption, consacrant son exploit à d’autres survivantes – ce qui en inspirera sans aucun doute d’autres.

M. Hill dit des avantages de la natation en eau libre: «Les gens disent que c’est bon pour votre santé mentale et physique et c’est le cas – mais je pense que c’est populaire parce que cela vous rappelle d’être un enfant. De sauter dans la mer ou un lac et de s’amuser. C’est libérateur. »

Où le faire

M. Hill, qui a aidé à organiser l’événement olympique de natation en eau libre à Londres 2012 dans la Serpentine, dit qu’il y a «beaucoup» de bons endroits où les Londoniens peuvent plonger leurs orteils dans l’eau.

Il y a bien sûr le Serpentine Lido – une section bouclée du lac – qui est ouverte tous les jours de juin à septembre avec des frais d’entrée à partir d’environ 4 £. Et si vous y entrez vraiment, le Serpentine Swimming Club est le plus ancien de Grande-Bretagne – et ils nagent tous les jours entre 6h00 et 9h30, y compris leur célèbre – et sans doute glaciale – course de Noël.

Les meilleurs lidos et piscines extérieures de Londres

colline Parlement

Cette piscine non chauffée de 60 m sur Hampstead Heath a la particularité d’être la seule piscine extérieure au Royaume-Uni avec un revêtement en acier inoxydable, ce qui donne à l’eau un éclat métallique inhabituel et – sous la bonne lumière – un peu glamour. Il a rouvert ses portes le 18 juillet et les billets peuvent être réservés jusqu’à une semaine à l’avance. Les séances durent une heure et vous devez rester à au moins 5 mètres des nageurs qui ne font pas partie de votre cellule familiale.

Brockwell Lido

Brockwell Lido a longtemps été l’un des endroits les plus populaires du sud de Londres, mais fonctionne maintenant à une capacité réduite. Les séances, qui permettent 50 minutes de baignade, doivent être réservées à l’avance via l’application Fusion Lifestyle. La piscine a été divisée en voies très larges et, dans l’état actuel des choses, seuls les adultes de plus de 16 ans sont autorisés à y assister.

Réservoir Stoke Newington West

Un pour les vrais types rustiques. Ce n’est pas chauffé, et il n’y a pas de voies ou rien de tout cela, mais il y a un immense sentiment de liberté en nageant en eau libre ici. Les organisateurs insistent fortement pour que seuls les nageurs expérimentés en eau libre participent actuellement, et les participants doivent réserver leur créneau horaire d’une heure à l’avance. Vous devez également arriver prêt à nager, car les vestiaires sont fermés.

Lac Denham

Ce lac est principalement utilisé par le Denham Waterski Club, bien qu’une partie de l’eau soit bouclée pour les nageurs. Là encore, des règles strictes sont en place et la capacité a été considérablement limitée. Du lundi au vendredi, les nageurs doivent s’enregistrer à 8h30 pour nager de 8h45 à 9h45. Les réservations sont libérées à 8h30 la veille. Enregistrez-vous à 19h les soirs de semaine pour profiter d’une baignade de 19h15 à 20h15. Encore une fois, les réservations sont libérées à 19 heures la veille. Le week-end, les séances sont chronométrées pour un enregistrement à 8h30 et une baignade de 8h45 à 9h45. Les réservations sont disponibles à partir de 8h30 la veille. Toutes les réservations doivent être effectuées via l’application ACTiO et tous les nageurs doivent être membres de NOWCA.

Christopher Furlong / .

Centre sportif Oasis

Située dans le West End, cette piscine est un excellent choix pour toute personne plus proche du centre-ville. Sa piscine extérieure est actuellement ouverte et les réservations doivent être effectuées à l’avance à l’aide de l’application Better UK. Les séances durent une heure, avec la nage dans le couloir uniquement et aucun dos n’est autorisé.

Étangs de baignade de Hampstead Heath

Les étangs de baignade sont le point culminant de Hampstead Heath. Outre le Lido de la colline du Parlement, il y a trois étangs: un pour les hommes, élevé sur une butte; un pour les femmes, voilé de chênes dans un coin de la lande, et un étang mixte. Les créneaux de réservation sont disponibles sept jours à l’avance et doivent être réservés à l’avance. Les piscines ne sont plus gratuites non plus, avec un supplément de 4 £ pour une session d’une heure.

Richard Lea-Hair

Champs de Londres

Appelez cela “tonique” si vous le souhaitez, mais nager à l’extérieur est frais. Pas ici cependant: le London Fields Lido est, glorieusement, une piscine en plein air chauffée – donc pas d’excuses. Le lido a également été récemment restauré. Les sessions devront être réservées en ligne à l’avance, les nageurs étant encouragés à se présenter prêts à nager.

Wikimédia

La serpentine

Le Serpentine Lido, au milieu du plus célèbre espace vert de Londres, Hyde Park, n’est ouvert qu’aux membres. Malheureusement, si vous n’êtes pas membre, vous ne pourrez pas vous inscrire pour le moment, car le Serpentine Swimming Club a actuellement suspendu les candidatures.

Complexe sportif et de loisirs de Hillingdon

Anciennement connu sous le nom d’Uxbridge Lido, c’est un endroit plutôt beau, dans toute sa gloire des années 1930, classé Grade II. Les piscines intérieure et extérieure sont ouvertes aux entreprises et les créneaux horaires doivent être réservés à l’avance à l’aide de l’application Better UK.

Mary Turner

Hampton piscine

Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi connu que d’autres sur cette liste, Hampton vaut le détour. Il a maintenant rouvert sa piscine principale (sessions de natation dans les couloirs et de natation en famille uniquement) et la piscine d’apprentissage pour les familles avec de jeunes enfants. Les réservations doivent être effectuées à l’avance sur l’application Hamptom Pool.

Tooting Bec – temporairement fermé

D’une longueur de plus de 90 m, Tooting Bec est la plus grande piscine d’eau douce en plein air de toute l’Angleterre. Soyez averti que malgré sa taille, il est toujours très populaire sera probablement l’un des spots les plus demandés une fois qu’il rouvrira.

Wikimédia

Docks royaux de Londres

Pour une baignade en plein air excitante, les Docks sont difficiles à battre. Les installations en eau libre de London Royal Docks sont actuellement des sessions socialement distancées et pré-réservées. Il offre une variété d’expériences de natation, du plongeon dans la zone causale, ou une séance d’entraînement de 1500m. Aucun changement n’est actuellement autorisé sur place, et vous devrez également porter un bracelet de sécurité NOWCA susmentionné. Les réservations ne peuvent être effectuées que via l’application ACTiO.

Charlton

Une piscine entièrement chauffée de 50 m est le point culminant de Charlton Lido, qui est en parfait état grâce à une rénovation de 2 millions de livres sterling en 2013. Il y a huit courts de tennis à proximité, alors vérifiez s’ils sont ouverts avant votre arrivée si vous avez l’intention d’utiliser leur. Les séances de natation durent une heure, avec seulement la nage dans les couloirs disponible. La nage sur le dos est interdite et le papillon doit être évité.

Piscines sur le parc

Ce sont deux piscines ici, mais une seule à l’extérieur. Sans surprise, l’extérieur est plus froid, mais est maintenu à un clément de 24 ° C et est le plus grand des deux, c’est donc toujours un bon choix pour une baignade semi-aventureuse. Les réservations doivent être effectuées à l’avance sur l’application LBRUT Sports, avec des sessions réparties entre les voies lentes, moyennes et rapides, en fonction de vos capacités.

Parmi les autres étendues sauvages de Londres, citons le lac Beckenham Place récemment rouvert, les trois étangs de Hampstead Heath, le Tooting Bec Lido de 90 m – qui est la plus grande piscine d’eau douce du Royaume-Uni – et la piscine en eau libre côté ville et le lieu Royal London Docks à nom mais quelques-uns. La plupart coûtent environ 5 £ par personne et par session.

M. Hill suggère également de se rendre dans les piscines extérieures telles que les Lidos à London Fields, Charlton et Brockwell et de s’enquérir de leurs clubs de natation. Il dit qu’ils devraient pouvoir «mettre les gens dans la bonne direction» et fournir plus d’informations sur les clubs de natation en eau libre à proximité.

De quoi as-tu besoin

Rien, à part un maillot de bain, des lunettes et un bonnet de bain, dit M. Hill. «Mais je suis de la vieille école», plaisante-t-il.

Bien que j’aimerais plus ressembler à M. Hill, je ne peux pas faire de longues distances dans l’eau froide sans combinaison. Un plongeon rapide est bien, mais de longues distances – non merci. Avec les triathlètes olympiques Alistair et Jonny Brownlee comme ambassadeurs, Huub est l’un des leaders du marché. Leur équipe recommande la combinaison Axiom pour les débutants. Il en coûte 199 £ avec plus d’informations sur huubdesign.com.

Nager Serpentine

Ceux qui envisagent de franchir le pas peuvent enregistrer leur intérêt pour la serpentine de natation 2020 pour enfants atteints de cancer sur swimserpentine.co.uk.

Samedi, le Swim Serpentine Festival reviendra pour sa deuxième année à côté des événements de natation pour présenter des conférenciers inspirants liés à la natation, des projections de films et plus d’informations sur le sport. Tous les événements sont gratuits pour les participants et le grand public.