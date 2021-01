je

Si nous avons de la chance, nous allons tous avoir besoin de ce livre. C’est le livre sur le vieillissement (pour les personnes qui ne veulent pas en parler). L’auteur, Dr Lucy Pollack, est une gérontologue et le genre de personne que vous voulez cloner, si seulement vous pouviez cloner l’expérience et l’empathie, afin de la mettre à la disposition de tous ceux qui vieillissent, qui sont vieux, qui veulent vieux mieux, ou qui s’occupe de personnes âgées.

C’est un guide sur les écueils du vieillissement mais elle refuse de voir la vieillesse en termes de problèmes. Il est plutôt peuplé d’Ethels et d’Alberts, de Mavises et de Joes, tous infiniment variés, tous intéressants, certains scandaleux, tous méritant attention, attention et respect.

Au Moyen Âge, une fresque populaire montrait quatre jeunes hommes rencontrant quatre squelettes avec pour devise: tels que vous êtes, nous étions une fois; comme nous sommes maintenant ainsi vous serez ». Et nous devrions penser à ce qui arrive aux Alberts et aux Mavis parce que c’est là que nous nous dirigeons si nous n’y sommes pas déjà.

Le point de départ du Dr Lucy est un petit graphique, montrant que pour la plupart d’entre nous, notre santé ressemble à un plateau jusqu’à notre première chute, puis il y a une chute brutale, marquée par un accident vasculaire cérébral, l’arthrite, l’insuffisance cardiaque et la démence. L’approche facile est suggérée par l’une de ses élèves qui a tracé une grosse ligne verticale le long de cette courbe, juste après une hanche cassée, pour terminer brusquement ce déclin.

L’autre approche, celle du Dr Lucy, consiste à essayer de maintenir le plateau le plus longtemps possible avant que la ligne ne se termine, comme il se doit, lorsque nous mourrons.

Ce qui est encourageant, c’est qu’il y a énormément de choses que nous pouvons faire pour mieux vieillir. Différents chapitres de ce livre traitent de différentes questions; dans chaque cas, il se termine par un guide de lecture en ligne des nouveaux développements.

Prenez les chutes, qui pour beaucoup de gens est le point de départ du véritable vieillissement. Les chutes ne sont pas acquises. Comme le dit le Dr Lucy, «Les chutes sont courantes, mais ce n’est pas normal. Les chutes ont des causes, et les causes peuvent être identifiées, et nous pourrons peut-être, ensemble, faire quelque chose pour y remédier.

Le Collège royal des médecins enregistre le traitement des patients ayant subi une fracture de la hanche, où la différence entre un bon et un mauvais traitement peut être la mort et il y a une différence étonnante dans les résultats. Il s’agit de faire attention aux détails: trier les lunettes d’une personne âgée pour qu’elle puisse voir les obstacles, enlever les tapis dangereux et installer des rails, mettre un tabouret pour s’asseoir à l’évier, changer de médicament pour réduire l’hypotension, un programme d’exercice. Chaque petite contribution.

Le formidable chapitre du Dr Lucy sur l’incontinence s’intitule Not Doomed, qui aborde de front l’idée erronée courante selon laquelle les vieilles dames sentent le pipi. De nos jours, les serviettes sont si bonnes, même si le problème est tenace, vous n’avez pas besoin de sentir. Mais c’est traitable: les changements de médication peuvent faire toute la différence et, évidemment, les exercices du plancher pelvien. Le travail qui peut être le plus transformateur pour la plupart des gens est peut-être celui d’infirmière en incontinence.

Ce qui rend le Dr Lucy folle, c’est l’incapacité apparente des médecins à écouter les personnes âgées, à prendre en compte leurs souhaits, que ce soit l’insistance d’une femme souffrant de troubles mentaux pour qu’elle ne veuille vraiment pas aller dans une maison de soins (Dr Lucy respecte l’autonomie) ou s’interroge sur leurs priorités.

Mais cela prend du temps et de la patience. Il y a un chapitre dévastateur sur la surutilisation des médicaments, où elle parvient à réduire d’environ la moitié les 15 pilules d’une vieille dame. La chose effrayante n’était pas que certains étaient inutiles; c’était combien pouvaient causer des dommages. Elle souligne que la plupart des essais pharmaceutiques ne sont pas menés sur les personnes âgées qui leur sont prescrites; c’est tout simplement trop compliqué. Comme elle le dit, «Il est raisonnable d’avoir une idée à quoi sert chacun de nos médicaments. Si nous ne savons pas, nous devons demander. Parfois, c’est aussi simple que cela.

Ageless par Andrew Steele a une image d’une tortue des Galapagos sur le devant; ces créatures intéressantes ont des durées de vie démesurées et vieillissent à peine. Pourtant, ils ne s’amusent pas beaucoup non plus. Son livre pose la question extraordinaire: et si nous pouvions éviter de vieillir complètement? Non pas abolir la mortalité – c’est ce dont la chair est l’héritière – mais développer des traitements pour faire face au processus de vieillissement et jouer avec notre ADN pour éliminer les composants associés au vieillissement. C’est concevable, mais Dieu seul sait quelles pourraient être les conséquences. Comme il l’observe, «Guérir le vieillissement est un objectif humanitaire extrêmement important qui permettrait de soulager les souffrances à la plus grande échelle possible». C’est une perspective curieusement alarmante.

Mais entre maintenant et ce jour heureux, nous vieillissons encore. Je suggère que nous obtenions tous un exemplaire du livre du Dr Lucy.

Le livre sur le vieillissement (pour les personnes qui ne veulent pas en parler) par le Dr Lucy Pollock (Penguin, 16,99 £) Achetez-le ici

Ageless: La nouvelle science pour vieillir sans vieillir par Andrew Steele (Bloomsbury, 20 £) Achetez-le ici